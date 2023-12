Aumento ingiustificato dei prezzi dei contratti di telefonia Agcom blocca i rincari automatici: ecco come tutelarsi

Agcom Interrompe i Rincari Automatici di Massa

Nell’ambito delle telecomunicazioni, una svolta significativa si concretizza con la decisione dell’Agcom di bloccare i rincari automatici di massa legati all’inflazione. Dopo un’attenta valutazione delle dinamiche del mercato e delle necessità dei consumatori, l’Autorità ha stabilito che, a partire da aprile 2024, ogni incremento tariffario dovrà ricevere l’esplicito consenso dell’utente. Questa misura impatterà sia i nuovi contratti sia quelli esistenti per i quali erano previsti adeguamenti.

Intervento Normativo di Agcom

Il nuovo Regolamento adottato dall’Agcom si presenta come un baluardo a difesa dei diritti dei consumatori nel settore delle telecomunicazioni. Le direttive, annunciate direttamente dall’Autorità, prevedono un controllo più stretto sulle condizioni contrattuali imposte dagli operatori. Elisa Giomi, commissaria dell’Agcom, ha enfatizzato l’importanza di questo provvedimento come uno strumento di protezione senza precedenti, volto a garantire trasparenza e equità nei servizi di telefonia e internet.

Limiti alle Tariffe “Indicizzate”

Il cuore del Regolamento si concentra sulle tariffe indicizzate all’inflazione, una pratica recentemente introdotta da alcuni operatori come Tim e Wind Tre. L’Agcom ha risposto ponendo limitazioni chiare, esigendo che gli operatori forniscono un riassunto contrattuale chiaro e conciso, comprendente gli elementi essenziali del servizio, prima della sottoscrizione del contratto.

Meccanismi di Rincaro e Diritti dell’Utente

Il Regolamento distingue due tipologie di rincaro: uno direttamente legato all’inflazione e un altro che include “correttivi” aggiuntivi. In entrambi i casi, il consenso esplicito del cliente è essenziale. Importante è il diritto di recesso senza costi per l’utente in caso di aumento oltre il limite stabilito.





Informazioni e Costi di Recesso

La trasparenza è un pilastro fondamentale del nuovo Regolamento: gli operatori devono garantire che le informazioni contrattuali siano chiare, dettagliate e facilmente comprensibili. Un’attenzione particolare è rivolta ai costi di recesso, con la novità che, dopo 24 mesi dalla stipula del contratto, non sarà dovuto alcun importo per la disdetta.

L’intervento dell’Agcom rappresenta un passo fondamentale verso un mercato delle telecomunicazioni più equo e trasparente. Queste nuove normative non solo proteggono i consumatori da aumenti ingiustificati, ma promuovono anche una maggiore consapevolezza e controllo sulle proprie scelte contrattuali.

