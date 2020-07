Michele Ficara Manganelli, responsabile Area Svizzera Italiana di Confassociazioni Media & Informazione

Michele Ficara Manganelli entra a far parte del direttivo del Branch Media & Informazione di Confassociazioni, l’espressione unitaria delle federazioni, dei coordinamenti, delle associazioni, delle imprese e delle persone che svolgono o rappresentano attività professionali in Italia e in Europa.

“Siamo davvero lieti – ha detto il presidente nazionale di Confassociazioni, Angelo Deiana – di annoverare tra i nostri associati, nonchè tra i professionisti nel nostro nuovo organigramma, i rappresentanti del mondo dei media e dell’informazione. Siamo oggi pronti ad accogliere nella nostra rete, che vede percentuali di crescita esponenziali di associati e organizzazioni, le testate giornalistiche, i media network e tutti gli attori anche informali del mondo dell’informazione, offrendo loro il valore del nostro Sistema associativo”.

Con esperienza ultraventennale, Michele Ficara Manganelli, è considerato tra i maggiori Evangelist ed Influencer europei nel settore Tech & Fintech. Ha tenuto numerose docenze e seminari nei principali Atenei Universitari Italiani e svizzeri come Iulm, Ied, Politecnico di Milano, Iusve, Link Campus Roma, USI, Supsi, nonché numerosi Keynote nei principali convegni di settore, partecipando inoltre come ospite in numerosi talk show televisivi come esperto di tematiche legate all’evoluzione dell’ecosistema digitale.

Attualmente è Direttore dello Swiss Blockchain District, il primo distretto industriale Svizzero dedicato allo sviluppo e al sostegno dell’ecosistema Blockchain nato a Lugano per supportare e sviluppare le attività degli imprenditori e delle aziende a livello internazionale. È Fondatore e Direttore Editoriale di Assodigitale Tech & Fintech news, storica Testata Editoriale Digitale fondata nel 2004 e tra le più seguite nei mercati di lingua italiana. E’ CEO di Novaretis SAgl – Digital Investment Consulting di Lugano specializzata nella consulenza strategica per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale.

Collabora come esperto con la Commissione Europea per lo sviluppo della infrastruttura europea di servizi blockchain (EBSI) ed è Membro del Direttivo della Associazione Europea (socia Inatba) Italia4Blockchain con delega per lo sviluppo dei rapporti in Svizzera

La struttura direttiva, presieduta da Carmelo Cutuli, è composta oltre che da Ficara Manganelli anche da: Francesco Pira, Vice Presidente; Alessandro Conte, Responsabile Area Centro Italia; Patrizia Paesano, Responsabile Area Isole; Giulia Reina, Vice Segretario Generale. A queste iniziali si aggiungeranno, nei prossimi mesi, ulteriori deleghe.

“Obiettivo della nuova branch Media e Informazione di Confassociazioni è quello di mettere in rete i diversi attori di questo settore, purtroppo oggi molto frammentato e poco sostenuto specialmente quando si parla di online, favorendo l’interazione tra gli associati e il Sistema Confassociazioni, una vasta rete multisettoriale dove i media possono trovare i loro naturali stakeholder e contribuire allo sviluppo di opportunità di rete”

L’iscrizione a Confassociazioni è quindi da oggi aperta a testate digitali e loro aggregazioni anche in forma associativa, syndication e network come pure a singoli professionisti o partite iva che esercitano attività quali quella del blogger, content manager o social media manager.

Per ulteriori informazioni sull’iscrizione a CONFASSOCIAZIONI Media e Informazione visitare la pagina:

https://www.confassociazioni.eu/la-nostra-organizzazione/come-aderire/