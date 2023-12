Stipendi pubblici a rischio a seguito di un attacco hacker alla PA: controlla ora se sei a rischio insolvenza

Lockbit: Un Nuovo Attacco alla Pubblica Amministrazione Italiana

La Minaccia di Lockbit alla Cybersicurezza La pubblica amministrazione italiana è stata colpita da un grave attacco hacker orchestrato dal gruppo noto come Lockbit. L’attacco, che ha preso di mira Westpole, un’azienda che fornisce servizi cloud alla pubblica amministrazione, è stato identificato come operato dalla terza versione del ransomware Lockbit, Lockbit 3.0. Questo malware sofisticato è progettato per cifrare i dati e richiedere un riscatto in criptovalute, segnando un’altra pagina oscura nel panorama della cybersicurezza.

Impatto e Consegne dell’Attacco L’entità dell’attacco è ampia e sta tenendo impegnati i tecnici dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn). Al momento, Westpole è riuscita a ripristinare solo il 50% dei propri sistemi, lasciando l’altra metà in uno stato di incertezza. Questo crea un rischio significativo per le pubbliche amministrazioni colpite, potenzialmente incapaci di erogare servizi essenziali, inclusa la possibilità di ritardare il pagamento degli stipendi di dicembre.

Lockbit: Un Gruppo Criminale Informatico di Lunga Data Lockbit non è un nuovo arrivato nel campo degli attacchi informatici. Attivo dal 2019, questo gruppo, presumibilmente di origine russa o dell’Europa dell’Est, ha già perpetrato attacchi notevoli, come quelli alla Regione Lazio, a Thalesgroup, Accenture e all’Agenzia delle Entrate nel 2022, rubando circa 100 gigabyte di dati.

Modalità Operativa di Lockbit Il ransomware creato da Lockbit funziona secondo il modello “ransomware as a service”, dove un gruppo ristretto di sviluppatori altamente qualificati crea e affina il codice di cifratura dei dati, per poi cederlo a criminali che eseguono gli attacchi. Ciò suggerisce che dietro il recente attacco a Westpole potrebbe esserci un altro gruppo criminale che utilizza il software di Lockbit. La richiesta di riscatto in criptovalute, in particolare in Zcash, sottolinea ulteriormente la complessità e l’anonimato di questi attacchi.

Cybercrime in Aumento: Analisi dell’Attacco di Lockbit

Lockbit 3.0: Un Nuovo Livello di Minaccia Il recente attacco hacker contro la pubblica amministrazione italiana sottolinea la pericolosità di Lockbit 3.0, una versione avanzata del ransomware che ha già causato danni significativi. Questo attacco non solo mette a rischio la sicurezza dei dati ma anche la continuità operativa delle istituzioni colpite.

Il Contesto dell’Attacco e le Sue Conseguenze L’attacco a Westpole e l’impatto sull’erogazione dei servizi pubblici, incluso il rischio di ritardo nel pagamento degli stipendi, evidenziano la vulnerabilità delle infrastrutture critiche alla minaccia del cybercrime. La capacità di Lockbit di criptare i dati e richiedere riscatti mette in evidenza la necessità di rafforzare le misure di sicurezza informatica a livello nazionale.

Chi Sta Dietro a Lockbit? Sebbene Lockbit sia spesso associato a hacker di origine russa o dell’Europa dell’Est, la natura del suo operato e la diffusione del software in cirillico non forniscono indicazioni definitive sulla sua provenienza. Questo anonimato rende ancora più difficile tracciare e contrastare le attività del gruppo.

Le Ramificazioni del Ransomware come Servizio Il modello di business di “ransomware as a service” adottato da Lockbit indica una tendenza preoccupante nel cybercrime, dove gli attacchi diventano sempre più sofisticati e difficili da prevenire. Questo modello permette a gruppi criminali di diversa natura di accedere a strumenti avanzati per compiere attacchi informatici su larga scala.





Verso una Maggiore Resilienza alla Cybersicurezza L’attacco di Lockbit evidenzia la necessità urgente di rafforzare le difese informatiche in Italia. La collaborazione tra enti pubblici, aziende private e specialisti della cybersicurezza è fondamentale per sviluppare strategie efficaci di prevenzione e risposta agli attacchi informatici, garantendo così la sicurezza dei dati e la continuità dei servizi pubblici.