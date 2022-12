Gli hotel di lusso del gruppo Sina hanno potenziato le proprie reti Wi-Fi grazie a Nuclias Connect di D-Link

Oltre 300 dispositivi sono stati implementati nelle 9 sedi di Sina Hotels con l’obiettivo di ottimizzare l’infrastruttura di rete e la customer experience

Sina Hotels, catena di hotel di lusso fondata nel 1958 e presente in nove città italiane, ha potenziato la propria infrastruttura di rete con l’obiettivo di offrire da remoto un Wi-Fi ancora più performante ai clienti grazie alle soluzioni e ai prodotti di D-Link, leader mondiale nelle tecnologie di rete e connettività.

Per garantire una migliore customer experience, la catena di hotel presente tra le altre città anche a Milano, Roma, Venezia e Capri, ha richiesto un upgrade del proprio servizio Wi-Fi e la migrazione a un nuovo sistema open source per fornire login e landing page personalizzate ai clienti.

L’implementazione di Nuclias Connect ha consentito al gruppo Sina di gestire da remoto tutti i prodotti presenti nell’infrastruttura delle sedi e monitorare le performance delle diverse reti.

Le infrastrutture delle nove location sono ora in grado di fornire ai loro clienti un Wi-Fi prestante, con una migliore copertura di rete e una maggiore affidabilità, ma anche con un captive portal personalizzato e un sistema automatizzato di raccolta e-mail. L’upgrade del servizio di connettività ha portato il gruppo Sina a ricevere un aumento delle recensioni positive da parte dei clienti per tutti gli hotel.

In un’ottica di rinnovamento delle infrastrutture presenti, D-Link ha collaborato con il system integrator Upload. Grazie a questa partnership, sono stati implementati 286 Access Point, 30 Switch Managed PoE e 10 controller hub di D-Link, tutti gestiti dalla soluzione software di gestione di rete Nuclias Connect.

Davide Cutuli, IT Manager di Sina Hotels, ha affermato: “Siamo soddisfatti della scelta effettuata. Aver collaborato a stretto contatto con il team di D-Link ci ha consentito di ricevere immediato supporto in caso di necessità e di implementare una soluzione all’avanguardia, ad oggi basata anche su soluzioni Wi-Fi 6, per garantire la soddisfazione dei clienti della nostra catena di hotel.”

“La digital transformation sta avanzando rapidamente in tutti i settori e D-Link è in prima linea a supportare le aziende che necessitano supporto in questa delicata fase. Anche il settore dell’hospitality sta evolvendo rapidamente dal punto di vista digitale e siamo fieri di poter collaborare quotidianamente con un protagonista d’eccellenza come Sina Hotels che ha scelto di affidarsi alle nostre soluzioni di gestione di rete per riuscire ad offrire ai propri clienti finali un’esperienza ottimale e altamente performante” ha dichiarato Lorenzo Reali, Sales Manager divisione Business di D-Link Italia.

D-Link da oltre 30 anni progetta, sviluppa e produce soluzioni avanzate per Reti LAN, Switching, Wireless, Videosorveglianza, Storage e Smart Home.

Come leader globale nelle tecnologie Wireless e di connettività, l’azienda è impegnata a migliorare le infrastrutture di rete, consentendo alle imprese di lavorare in modo più efficiente. D-Link è anche specializzata in Smart Home, con l’obiettivo di rendere la domotica semplice e accessibile a tutti, per monitorare, automatizzare e controllare ogni ambiente domestico, anche da remoto tramite smartphone e tablet.

La gamma D-Link prevede soluzioni scalabili adatte a tutte le esigenze, con un’offerta completa sia per il mercato professionale che per il mercato domestico. I prodotti D-Link sono acquistabili nelle principali catene della Grande Distribuzione elettronica, oltre che tramite la rete di Partner rivenditori e i principali provider di internet e telefonia.

Seguici sui nostri canali social: Facebook,Twitter,LinkedIn eInstagram.