COME SI DIVENTA UN CONSULENTE SEO?

Nell’ampio ventaglio di professioni digitali, quella del SEO specialist è una delle più richieste e allo stesso tempo meno regolamentate. Non esiste un corso di laurea, un ordine professionale né un percorso preciso per accedere ai mestieri di chi lavora nel digital. Quindi come si diventa consulente SEO?

I percorsi sono tanti e a volte non sempre lineari. Per questo chi attualmente lavora come SEO specialist potrebbe aver studiato discipline completamente diverse. Se ti interessano questa professione e le sue diramazioni, ecco una breve guida.

Prima di tutto, cosa vuol dire SEO?

La Search Engine Optimization è l’insieme di tecniche e strategie messe in campo da specialisti del settore allo scopo di migliorare il posizionamento di un sito web sui motori di ricerca. Questa, però, è una definizione decisamente semplicistica.

Il consulente SEO si occupa del miglioramento del sito web (blog, e-commerce o sito vetrina che sia) affinché risponda sia alle richieste degli utenti che a quelle dei motori di ricerca, Google in primis. Tecniche e strategie si concentrano su tre temi principali:

l’usabilità del sito e la sua “correttezza” dal punto di vista tecnico;

la qualità dei contenuti;

l’autorevolezza del brand o del libero professionista.

SEO infatti è ottimizzare i testi del sito per i motori di ricerca, ma anche fare in modo che tutti i link siano funzionanti, che l’alberatura del sito sia intuitiva, che i contenuti riflettano effettivamente l’argomento e l’interesse degli utenti. E tantissime altre cose. Per questo motivo chi fa SEO deve avere un ampio bagaglio di conoscenze e competenze e mantenersi sempre aggiornato.

Consulente SEO (e non solo)

A lavorare all’ottimizzazione di un sito web dal punto di vista SEO sono numerosi professionisti che si occupano di aree diverse. Nonostante la collaborazione di colleghi e dipendenti, però, i SEO specialist hanno bisogno di un set di competenze davvero ragguardevole.

Tra queste un certo gusto per l’estetica e un buon intuito per ciò che potrebbe piacere agli utenti; capacità di relazionarsi con i clienti con empatia e professionalità; un interesse spiccato per la scrittura. Anche se non dovesse scrivere in prima persona, infatti, il consulente SEO intercetta gli intenti di ricerca degli utenti tramite keywords ad alto traffico e deve quindi comprendere le necessità comunicative del brand o del libero professionista che gli affidano il proprio sito.

Altra dote utile per i consulenti SEO è un’estrema flessibilità nell’aggiornarsi continuamente. Come ben sa chi lavora in ambito digitale, Google modifica continuamente il suo algoritmo e lo stesso fanno gli altri motori di ricerca. Mantenere un sito web rilevante e assicurargli un buon posizionamento vuol dire quindi sapere cosa desiderano Big G & co.

Cosa studiare per lavorare nella SEO

Come già detto, si può partire da qualsiasi percorso di studi per arrivare alla Search Engine Optimization. Certo è utile una perfetta conoscenza della lingua: Laura Venturini, consulente SEO con una laurea in filologia in tasca, è un esempio di come la conoscenza dell’italiano e della comunicazione siano una parte importante della formazione di chi lavora sul web.

Ma certamente non l’unica: un bravo consulente SEO sa usare tutti i tool di monitoraggio, quindi ha delle competenze in ambito tecnico. Sa creare strategie multicanale che coinvolgano social media, pubblicità tradizionale e ADV, gestisce le pubbliche relazioni con collaboratori e clienti, è una persona creativa e dinamica in grado di ideare soluzioni innovative ai problemi che si presentano.

La formazione specialistica per consulenti SEO

Come molti sanno, Google propone ai webmaster e non solo una serie di corsi di aggiornamento per la formazione continua. Tali corsi e specializzazioni, che si rinnovano di anno in anno, contribuiscono a formare un consulente SEO in modo che sia sempre aggiornato sulle novità del settore.

Ci sono poi una serie di istituti, sia pubblici che (per la maggior parte) privati, che offrono a chi desidera intraprendere questa professione corsi, master e percorsi tematici. Un buon consulente SEO saprà riconoscere gli enti di formazione più validi e i professionisti a cui affidarsi per la propria istruzione.

Insomma, non importa che tu abbia una laurea in comunicazione e marketing o in lingue straniere, in lettere moderne o in ingegneria informatica. Quello che conta è avere l’attitudine giusta per intraprendere un mestiere così complesso e sfaccettato ed essere sempre pronti a mettersi in discussione, imparare e disimparare per poi imparare ancora qualcosa di nuovo.