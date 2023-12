The Game Awards 2023 si preannuncia una maratona estenuante ecco cosa succederà in diretta live video

The Game Awards 2023: svelata la durata dell’evento, preparatevi a fare le ore piccole

Il prestigioso evento videoludico dell’anno, i “The Game Awards”, si avvicina sempre di più, e le aspettative sono alle stelle. Geoff Keighley, l’uomo dietro questo spettacolo straordinario, ha recentemente rivelato dettagli cruciali sull’edizione del 2023, che promette di essere un’esperienza indimenticabile per i videogiocatori di tutto il mondo. Preparatevi a fare le ore piccole, perché questo evento si prospetta lungo e ricco di sorprese.

La Durata dei The Game Awards 2023

In una sessione di Q&A trasmessa su Twitch, Geoff Keighley ha fornito una panoramica sulla durata prevista per i “The Game Awards” del 2023. Secondo Keighley, l’evento avrà una durata approssimativa compresa tra le due ore e mezza e le tre ore. Questo significa che, considerando l’inizio della diretta alle 01:30 italiane nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2023, potremmo concludere l’esperienza tra le 4:00 e le 4:30. Quindi, coloro che desiderano seguire l’evento in diretta dovranno prepararsi a fare le ore piccole.

Ma non è tutto, Keighley ha promesso che ci saranno diverse novità che entusiasmeranno gli appassionati di videogiochi. Tra queste, menziona “nuovi mondi,” suggerendo che l’edizione 2023 dei “The Game Awards” sarà caratterizzata da un’abbondanza di nuove IP, offrendo ai giocatori una panoramica delle esperienze videoludiche future.

Keighley ha condiviso la sua fiducia riguardo a ciò che ci aspetta quest’anno: “Mi sento molto fiducioso per quello che stiamo facendo quest’anno. Penso che abbiamo un sacco di cose interessanti… nuovi giochi, nuovi team, nuovi mondi che vedrete”.





Seguite con noi i The Game Awards 2023 su Twitch

Mentre l’orario dei “The Game Awards” 2023 potrebbe non essere il più comodo, c’è una buona notizia per gli appassionati di videogiochi. La redazione di Multiplayer.it è pronta a tenervi compagnia per l’intero evento, offrendo una maratona imperdibile sul loro canale Twitch.

L’appuntamento con la “Multiplayer.it Night Live” è fissato alle 18:00 di giovedì 7 dicembre e si protrarrà fino all’alba del giorno successivo. Questo evento sarà ricco di discussioni, interviste, dibattiti e, naturalmente, il commento dal vivo dei “The Game Awards” 2023.

E se non riuscirete a seguire l’evento in diretta, non temete. Il giorno successivo avrete l’opportunità di recuperare tutti gli annunci e i trailer dei giochi mostrati grazie alla copertura di news e articoli dedicati di Multiplayer.it.

In conclusione, i “The Game Awards” 2023 si prospettano come un evento epico, ricco di novità e annunci emozionanti. La durata prevista tra le due ore e mezza e le tre ore potrebbe richiedere una notte insonne per i fan più appassionati, ma l’attesa sarà ampiamente ricompensata dalle rivelazioni e dalle sorprese che Geoff Keighley e il suo team hanno in serbo per noi.





Questo è solo un assaggio di ciò che ci attende, e non vediamo l’ora di scoprire quali nuove IP e sorprese ci riserverà l’edizione 2023 dei “The Game Awards.” Restate sintonizzati per tutte le ultime novità e aggiornamenti su questo evento spettacolare.

The Game Awards 2023: La Serata dei Videogiochi si Avvicina

Il mese di dicembre è giunto, e con esso l’attesa per uno degli eventi più significativi nel mondo dei videogiochi: i “The Game Awards” 2023. Questo spettacolo annuale premia i migliori videogiochi dell’anno e offre ai giocatori un’opportunità unica di celebrare i titoli che li hanno catturati e affascinati nel corso dell’anno. In questo articolo, esploreremo i dettagli chiave dell’evento e ci prepareremo all’emozione che ci aspetta.

I “The Game Awards” e la Giuria Italiana

Dal 2020, SpazioGames e la sua redazione hanno il privilegio di far parte della giuria italiana dei “The Game Awards.” Questa partecipazione rappresenta un impegno significativo per la comunità videoludica italiana, poiché offre l’opportunità di influenzare i premi assegnati ai migliori giochi dell’anno. Siamo stati orgogliosi di condividere con voi i dettagli su quando e come potrete seguire l’evento, nonché su come potrete votare per i vostri giochi preferiti.

La Durata dell’Evento

Geoff Keighley, l’instancabile organizzatore e conduttore dei “The Game Awards,” ha recentemente svelato la durata prevista dell’edizione 2023 dell’evento. Come tradizione, questa serata sarà lunga e ricca di emozioni. La diretta inizierà alle 1.30 ora italiana della notte tra il 7 e l’8 dicembre 2023 e dovrebbe concludersi tra le 4.00 e le 4.30. Questo significa che gli appassionati di videogiochi dovranno prepararsi a trascorrere una notte in compagnia delle stelle e dei giochi.