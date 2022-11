NINTENDO SWITCH: I MODELLI DA ACQUISTARE SCONTATI DURANTE IL BLACK FRIDAY

Ormai non ci sono più dubbi: la Nintendo Switch è la console di gioco più amata in Italia e ha superato anche la PlayStation, che per anni è stata in vetta alle classifiche. Proprio adesso che si sta avvicinando il Natale, ci si attende un vero e proprio record di vendite per quanto riguarda la Nintendo Switch che figura tra i regali più richiesti dai giovani. Trovare questa console di gioco sotto l’albero è insomma il sogno di molti, ma purtroppo il prezzo è ancora proibitivo per molte famiglie italiane. Ecco perché ne stiamo parlando proprio adesso: per tutti coloro che sono interessati alla Nintendo Switch Black Friday e Cyber Monday rappresentano occasioni da non perdere. Il 25 novembre infatti si potrà acquistare la console ad un prezzo ribassato, proprio grazie alle offerte previste per questo evento, ormai diffuso anche in Italia.

Vediamo però insieme quali sono i modelli più interessanti: quelli da tenere d’occhio durante il Black Friday perché rischiano di esaurire in fretta.

# Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch OLED è l’ultima arrivata e si tratta anche del modello più performante in assoluto, sebbene le differenze rispetto alla versione standard non sia moltissime. Alcuni dettagli, comunque, rendono questa Nintendo Switch decisamente più interessante e parliamo innanzitutto dello schermo OLED da 7 pollici, più ampio grazie alla presenza di una cornice sottilissima. Questo non incide sulla maneggevolezza della console, che rimane delle sue dimensioni standard nonostante il monitor più grande. La risoluzione è la medesima, il peso leggermente superiore e la memoria interna raddoppiata (64 GB anziché i 32 GB della versione standard). In sostanza, la Nintendo Switch OLED merita sicuramente di essere presa in considerazione, soprattutto se si trova qualche offerta interessante durante il Black Friday.

# Nintendo Switch

Altrettanto interessante rimane la Nintendo Switch standard, che di certo non delude le aspettative e continua ad essere molto gettonata tra i giovani ed i meno giovani. Come abbiamo appena visto, le differenze rispetto all’ultimo modello non sono poi moltissime e la Nintendo Switch standard ha dalla sua un prezzo inferiore di circa 50 euro. Si tratta insomma di un’opzione che vale la pena prendere in considerazione anche per un regalo di Natale, meno costosa ma comunque validissima. Occhi aperti poi, perché in occasione del Black Friday si troverà sicuramente questo modello in offerta ad un costo particolarmente vantaggioso.

# Nintendo Switch Lite

Arriviamo infine alla Nintendo Switch Lite, che ha dimensioni leggermente inferiori ed uno schermo più piccolo rispetto alle altre versioni. Queste però non sono le uniche differenze, perché il modello economico ha anche qualche pecca che potrebbe rivelarsi problematica. Innanzitutto, non è compatibile con la base per Nintendo Switch e in secondo luogo non può trasmettere immagini alla TV. Questa potrebbe insomma non rivelarsi l’opzione migliore da far trovare sotto l’albero. È vero che il prezzo è inferiore rispetto alle altre versioni, ma è altrettanto vero che in occasione del Black Friday le occasioni non mancheranno di certo e vale la pena approfittare di queste piuttosto che scendere a compromessi.