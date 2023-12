I nuovi guadagni nel gaming arriveranno dal noleggio di NFT: guarda come fare

Bitcoiner, portatore sano di Ethereum e ICO addicted ho iniziato a minare e collezionare criptovalute in tempi ancora non sospetti. “Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato mi sento un portatore sano della Cultura Life-Hacking nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto