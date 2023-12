Google perde la causa contro Epic Games per Abuso di Posizione Dominante: nuova tegola su una reputazione già abbastanza compromessa

L’Impatto della Sentenza Nel panorama tecnologico odierno, una sentenza storica è emersa dal tribunale californiano. Epic Games, il gigante dei videogiochi noto per il suo titolo di spicco, Fortnite, ha ottenuto una vittoria significativa in una causa contro Google e la sua casa madre Alphabet. La giuria ha stabilito che Google, mediante pratiche monopolistiche, limita la concorrenza nel mercato delle app, applicando commissioni elevate, fino al 30%, un atto ritenuto ingiusto e anticoncorrenziale.

La lotta di Epic Games contro le entità dominanti del mercato, Google e Apple, si estende per oltre tre anni, focalizzandosi sulle pratiche anticoncorrenziali che queste società impongono nel mercato degli OS e delle app. La vittoria contro Google, annunciata dal fondatore di Epic Games, Tim Sweeney, rappresenta un momento cruciale in questa battaglia.

Le Convinzioni dei Giurati I nove giurati sono giunti a un consenso unanime, sottolineando il monopolio di Google sulla distribuzione delle app su Android e sui servizi a pagamento nelle app. La loro decisione enfatizza ulteriormente come il legame tra Google Play e il suo servizio di pagamento, Google Play Billing, infranga le normative vigenti.

Questa sentenza rappresenta non solo una vittoria per Epic Games ma anche un faro di speranza per gli sviluppatori e consumatori globali, mostrando la possibilità di sfidare pratiche di mercato ingiuste e monopolistiche. Epic Games sottolinea questo aspetto nel loro comunicato, evidenziando la natura illegale delle pratiche di Google nel mercato delle app mobili.

La Diversa Fortuna contro Apple Interessante notare, tuttavia, la diversa sorte che Epic Games ha incontrato nella sua causa simile contro Apple nel 2020, dove un giudice ha deciso a favore di Apple nel settembre 2021. Questo dimostra la complessità e la varietà di sfide legali e regolamentari che le società di tecnologia devono affrontare in diversi contesti giurisdizionali.

Google Annuncia Ricorso In risposta alla sentenza, Wilson White, il vicepresidente di Google, ha annunciato l’intenzione dell’azienda di fare appello contro il verdetto. Ha sostenuto che Android e Google Play offrono maggiore scelta e apertura rispetto ad altre piattaforme mobili maggiori. La sua dichiarazione mira a evidenziare la forte concorrenza esistente tra Google e Apple, nonché altri app store su dispositivi Android e console di gioco.

Conclusioni e Prospettive Future La sentenza rappresenta un punto di svolta nel dibattito sulla regolamentazione delle grandi piattaforme tecnologiche e sulle loro pratiche di mercato. Apporta un’importante riflessione sulle dinamiche di potere nel settore tecnologico e pone interrogativi sull’impatto di tali decisioni sul futuro del mercato delle app e sulla natura della concorrenza nel settore tecnologico. Le prossime mosse di Google e le reazioni del mercato saranno di fondamentale importanza per comprendere l’evoluzione di questo scenario.

