LUNGA E DIFFICILE LA RIPRESA DAL CORONAVIRUS MA DOPO SARÀ BOOM ECONOMICO

Paolo Zagami, avvocato d’affari calabrese, in una recente intervista ha offerto il suo punto di vista in questo difficile momento storico.

“Siamo nel pieno di una catastrofe sanitaria – ha dichiarato l’avvocato Zagami – totalmente imprevedibile. E questa catastrofe sta già determinando e dopo determinerà ancora di più enormi ripercussioni a livello economico.



Ci sarà una crisi peggiore a quella del 2008 che venne originata dai mutui “sub prime”: quella infatti riguardava essenzialmente la economia finanziaria mentre questa ha ad oggetto la economia reale e toccherà direttamente le nostre tasche provocando nell’immediato una stagnazione che sarà tanto più devastante quanto più la paralisi si prolunga.



Più in dettaglio, molte persone saranno in disoccupazione ed avranno meno soldi a disposizione e per tante imprese – nonostante i tassi più favorevoli che mai – i mutui diventeranno molto più difficili da ottenere perché le banche visto il clima di incertezza generale non vorranno più accumulare garanzie ipotecarie giudicate a rischio.”

Zagami, autore di ben tre libri sulle imprese internazionali editi da Rubbettino e riguardanti profili economici, giuridici e politici nonchè docente di diritto commerciale presso l’Università Mediterranea ha dichiarato “Bisognerà avere molta pazienza.



Non ci sarà un giorno uno specifico e determinato ma la ripresa sarà molto lenta, difficile e graduale.



Credo che il ritorno ad una più o meno normale vita sociale avverrà dopo l’estate.



Poi registreremo un periodo ancora difficile di assestamento economico ed alla lunga sarà bellissimo perché ci sara un grande boom: lo insegna la storia e lo dimostra il modo in cui le economie mondiali si sono riprese dopo avere affrontato diversi periodi duri.



Certamente nulla sarà comunque più come prima e sarà molto ridimensionato il concetto del business as usual.”