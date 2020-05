Come sterilizzare il proprio Smartphone dal Coronavirus covid-19 facilmente

Il tuo smartphone è quasi sicuramente l’oggetto che gestisci più quotidianamente, raccogliendo germi e batteri dall’ambiente circostante. Ma davvero, con che frequenza pulisci il telefono o la custodia? Sei sicuro che sia veramente disinfettato contro il Coronavirus Covid-19

In questi tempi difficili, è probabile che tu sia bloccato nella quarantena con un sacco di tempi morti nelle tue mani.

C’è anche una buona possibilità che passi più tempo sul tuo smartphone, sia che si tratti di chat video con la famiglia e gli amici o semplicemente di ammazzare il tempo sui tuoi social media o giochi per cellulare preferiti. Forse hai anche messo le mani sul nuovissimo modello di iPhone .

Con SaniCharge Phone UV Sanitizer , dare al tuo telefono una pulizia completa è ora facile e veloce. Quando le salviette detergenti andranno così lontano, la potente luce UV-C di SaniCharge elimina il tuo dispositivo da eventuali batteri o virus dannosi che potrebbero viverci. In 15 minuti o meno, il tuo telefono sarà completamente igienizzato e sicuro da gestire per la tua prossima maratona su YouTube o Candy Crush.

Il disinfettante UV SaniCharge Phone non solo disinfetta il tuo smartphone, ma lo carica anche! Se il tuo dispositivo è dotato di funzionalità di ricarica wireless (standard Qi), è sufficiente rilasciarlo nel disinfettante UV SaniCharge Phone e guardarlo mentre si alimenta alla luce UV.

Quando non si esegue la sanificazione / ricarica, tuttavia, sfruttare la funzione diffusore e aggiungere alcune gocce del liquido aromaterapico preferito alla porta specificata.

Questa funzione funziona separatamente dal disinfettante / caricabatterie per garantire che il dispositivo non sia danneggiato, ma l’utilizzo di entrambe le funzionalità garantisce uno smartphone privo di batteri e dall’odore fresco.

Sebbene SaniCharge Phone Sanitizer UV sia progettato principalmente per telefoni cellulari (ed è dimensionato per dispositivi Apple iPhone, Google Pixel e Samsung Galaxy e Note di ultima generazione), disinfetterà quasi tutto ciò che si adatta al suo interno. Usalo per auricolari, gioielli, orologi, portachiavi e molto altro.

Non è il momento di rischiare di ammalarsi. Elimina i germi in modo semplice ed efficiente con il Sanitizer UV SaniCharge Phone , ora in vendita a soli $ 37,99 , con uno sconto di oltre il 60% sul prezzo originale.

