Nuovo Apple iPad Pro Oled M4 arriva sul mercato: ma ne avevamo veramente bisogno?

Innovazione e Potenza: Apple Lancia iPad Air e iPad Pro con Tecnologie Avanzate

Apple continua a ridefinire il panorama tecnologico con il lancio dei nuovi iPad Air e iPad Pro. Questi dispositivi non solo esibiscono miglioramenti sostanziali nel design e nelle prestazioni, ma introducono anche avanzamenti rivoluzionari nei display e nei processori. Con display da 11 e 13 pollici, e dotati delle ultime innovazioni in campo di intelligenza artificiale, gli ultimi iPad sono pronti a soddisfare le esigenze dei professionisti creativi e degli utenti generali che cercano potenza e portabilità.

Ma con i nuovi processori M2 Nel modello Air e M4 nel modello PRO i prezzi lievitano a dismisura, arrivando quasi a 3.000€ e quindi fino a quasi superare quelli dei Macbook tradizionali più completi con una vera tastiera: sinceramente ne avevamo veramente bisogno di questi costosissimi prodotti in un mondo dove la tecnologia deve confrontarsi con problematiche economiche e sociali ben più pressanti come due conflitti gravissimi che rischiano di trasformarsi in un conflitto mondiale?

Il Nuovo iPad Air: Design e Prestazioni All’Avanguardia

L’ultimo aggiornamento della linea iPad Air rappresenta un notevole salto qualitativo sia in termini di estetica che di funzionalità.

Disponibile in versioni da 11 e 13 pollici, il nuovo iPad Air è progettato per offrire un’esperienza visiva superlativa grazie al supporto del gamut di colori P3 e alla tecnologia TrueTone, che ottimizza il bilanciamento del bianco in base all’ambiente circostante.

Questo permette di ottenere colori accurati e realistici sia che si utilizzi il dispositivo sotto la luce diretta del sole o in condizioni di illuminazione artificiale.

Il design è stato ulteriormente affinato con un telaio in alluminio riciclato, disponibile in quattro colorazioni suggestive: grigio siderale, galassia, blu e un accattivante viola. Oltre all’estetica, Apple ha fatto un grande passo avanti nelle prestazioni integrando il nuovo processore Apple Silicon M2.

Questo chip è dotato di una CPU a 8 core e una GPU a 10 core, con una unità di elaborazione neurale (NPU) a 16 core, che gestisce 15.800 miliardi di operazioni al secondo. Questa potenza è essenziale per supportare applicazioni avanzate di intelligenza artificiale, che saranno al centro delle prossime versioni dei sistemi operativi iPadOS e iOS.

La connettività è stata anche migliorata con l’introduzione del Wi-Fi 6E, che supporta bande a 2,4, 5 e 6 GHz, e con il modello dotato di scheda mobile che ora supporta le reti 5G. Queste innovazioni rendono l’iPad Air non solo un dispositivo estremamente potente per l’uso professionale e quotidiano, ma anche una scelta ecologica grazie alla sua costruzione sostenibile.

iPad Pro: Un Gigante della Tecnologia con Display Oled Tandem e Chip M4

Il nuovo iPad Pro si pone al vertice della tecnologia tablet con caratteristiche che lo rendono più potente di molti notebook sul mercato. Il cuore pulsante di questo dispositivo è il chip Apple Silicon M4, che rappresenta un avanzamento generazionale rispetto al suo predecessore, offrendo prestazioni fino a 1,5 volte superiori.

Questo è particolarmente evidente nel rendering video, un’operazione che beneficia enormemente dalla velocità e dall’efficienza del nuovo processore.

Il display Oled tandem è una delle caratteristiche più innovative di questo modello. Questa tecnologia unisce due pannelli Oled per massimizzare il contrasto e la fedeltà cromatica, raggiungendo una luminosità di picco di 1.600 candele per metro quadrato.

Inoltre, la tecnologia ProMotion regola intelligentemente la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, garantendo una visione fluida mentre ottimizza i consumi energetici.

La compatibilità con la nuova Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard con trackpad in vetro rappresenta un ulteriore miglioramento nella produttività e nella creatività.

La tastiera, ora dotata di tasti funzione simili a quelli dei Mac, e la Pencil Pro, con sensori per la pressione e l’inclinazione, offrono agli utenti un controllo senza precedenti sulle loro creazioni.