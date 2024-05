I nuovi iPad potrebbero costare oltre 3.000 dollari per colpa del display, ma non solo.

Gli schermi OLED dei nuovi iPad Pro: Una Rivoluzione nell’Alta Definizione

In vista del prossimo evento Apple denominato “Let Loose”, emergono nuove e stimolanti anticipazioni riguardanti i nuovi iPad Pro. Tra le novità più eclatanti, spiccano i display OLED di ultima generazione, destinati a ridefinire gli standard di qualità visiva nel settore dei tablet ma potrebbero fare lievitare il prezzo finale degli apparecchi ben sopra la fatidica soglia psicologica dei 3.000 dollari. Scopriamo insieme i dettagli di questi pannelli rivoluzionari e le implicazioni tecnologiche che comportano.

I nuovi pannelli OLED: Tecnologia e Potenzialità

Secondo le informazioni emerse dalle anticipazioni di Ross Young, analista di DSCC (Display Supply Chain Consultants), la nuova gamma di iPad Pro si appresta a essere un punto di svolta per quanto riguarda la tecnologia di visualizzazione.

I nuovi modelli, che includono varianti da 11,1 e 12,9 pollici, saranno equipaggiati con pannelli OLED prodotti esclusivamente da LG Display.

Questa scelta segna una notevole deviazione dalla tradizionale dipendenza di Apple da Samsung Display, suggerendo un cambio di rotta significativo nelle strategie di approvvigionamento del gigante di Cupertino.

La tecnologia OLED, nota per la sua capacità di offrire neri profondi e un contrasto eccezionale, sarà ulteriormente potenziata nei nuovi iPad Pro attraverso l’implementazione della tecnologia LTPO con ProMotion.

Questa innovazione permette una regolazione della frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, garantendo una fluidità di immagini senza precedenti, ottimale per il gaming ad alta definizione e per la visualizzazione di contenuti dinamici.

Inoltre, l’introduzione del sistema Two-stack tandem, che impiega due strati OLED con uno strato intermedio ad alto indice di rifrazione, promette un miglioramento sostanziale in termini di luminosità e efficienza energetica.

L’impatto sui prezzi e le strategie di mercato

Con l’introduzione dei nuovi display OLED, si prevede anche un impatto significativo sul fronte dei costi. Le stime attuali suggeriscono che il prezzo dei pannelli per la versione da 12,9 pollici potrebbe oscillare intorno ai 380-390 dollari, mentre per la versione da 11,1 pollici si parla di circa 280-290 dollari.

Questi costi, superiori rispetto alle tecnologie precedenti, si rifletteranno inevitabilmente sul prezzo finale dei dispositivi, con potenziali prezzi di vendita che potrebbero superare i 3.000 dollari.

La decisione di Apple di passare a LG come fornitore esclusivo di pannelli OLED potrebbe essere interpretata come un tentativo di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento e di minimizzare i rischi associati alla dipendenza da un unico fornitore. T

uttavia, questa mossa potrebbe anche rappresentare una sfida per Samsung Display, spingendo il colosso sudcoreano a rivedere le proprie strategie per mantenere la sua posizione nel mercato.

Aspetti futuri e potenzialità nascoste

Oltre alle novità legate ai display, i nuovi iPad Pro dovrebbero essere i primi a incorporare il nuovissimo processore M4 di Apple, il quale promette miglioramenti significativi in termini di prestazioni e efficienza energetica.

Questo nuovo chipset, insieme all’aggiunta di una NPU (Neural Processing Unit) più avanzata, aprirà la strada a funzionalità inedite basate sull’intelligenza artificiale, potenzialmente trasformando l’iPad Pro in uno strumento ancora più potente per professionisti e creativi.

In conclusione, l’evento “Let Loose” di Apple si preannuncia come una pietra miliare per l’evoluzione dei tablet, con i nuovi iPad Pro che non solo eleveranno l’esperienza utente attraverso innovazioni visive e tecnologiche, ma potrebbero anche ridefinire le dinamiche di mercato con le loro scelte strategiche in termini di componentistica e prezzi.