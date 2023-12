Apple Rilascia le RC di iOS e iPadOS 17.2 con la velocissima Ricarica Qi2 per iPhone 13 e 14

Un Passo Avanti nella Tecnologia di Ricarica Apple ha recentemente annunciato il rilascio delle versioni Release Candidate (RC) per iOS e iPadOS 17.2, segnando un’evoluzione significativa nella tecnologia di ricarica wireless per i suoi dispositivi. Questo aggiornamento introduce il supporto per lo standard di ricarica wireless Qi2 sui modelli iPhone 13 e iPhone 14, estendendo una funzionalità precedentemente riservata alla serie iPhone 15.

Qi2: La Nuova Era della Ricarica Wireless Lo standard Qi2 promette di rivoluzionare la ricarica wireless grazie all’utilizzo di un anello di magneti simile al Magsafe. Questo design innovativo mira a garantire un allineamento ottimale tra il dispositivo e il caricabatterie, aumentando l’efficienza energetica e accelerando il processo di ricarica. Con il potenziale di raggiungere velocità di ricarica fino a 15W, Qi2 raddoppia la capacità attuale dello standard Qi, che si ferma a 7,5W.

Compatibilità e Potenziale Nonostante le specifiche tecniche esatte rimangano incerte, è probabile che gli iPhone 13 e 14 siano in grado di sfruttare le velocità di ricarica superiori offerte da Qi2. Anker, un noto produttore di accessori, ha già anticipato che i suoi futuri caricabatterie wireless Qi2 supporteranno una ricarica più rapida fino a 15W per i modelli iPhone 13, 14 e 15.

Siri Accede ai Dati Sanitari Con iOS 17.2 e watchOS 10.2, Siri acquisisce la capacità di accedere ai dati dell’app Salute, un’innovazione che eleva l’interazione con l’assistente vocale di Apple a un nuovo livello. Questa funzionalità, però, è limitata ai modelli Apple Watch Serie 9 e Ultra 2, che supportano l’elaborazione Siri sul dispositivo.





Nuove Funzionalità di iOS 17 e iPadOS 17 Apple ha introdotto l’app Diario, un nuovo strumento per registrare eventi significativi della vita degli utenti, utilizzando l’apprendimento automatico per suggerire momenti da annotare. Inoltre, iOS 17.2 ha portato la registrazione di “Video Spaziali” per iPhone 15 Pro e Pro Max, che potranno essere visualizzati in modalità immersiva sul visore Vision Pro.

Miglioramenti Aggiuntivi e Variazioni Oltre a queste novità principali, Apple ha apportato svariate modifiche e aggiunte a iOS e iPadOS 17.2, inclusa la possibilità di modificare la suoneria della notifica predefinita e la suoneria di sistema. Altri aggiornamenti riguardano miglioramenti nell’app Messaggi, Meteo, e la possibilità di accedere a nuovi widget.

Preparativi per il Rilascio Queste RC sono disponibili per gli sviluppatori e i beta tester pubblici, e possono essere installate tramite OTA. Gli utenti possono scegliere tra “Developer Beta” e “Public Beta” per partecipare al programma di test. L’aggiornamento richiede una connessione Wi-Fi e almeno il 50% di carica residua, o il 20% se il dispositivo è collegato alla rete elettrica.

L’introduzione dello standard Qi2 sugli iPhone 13 e 14 rappresenta un notevole passo avanti per Apple nel campo della ricarica wireless. Le innovazioni come l’accesso di Siri ai dati sanitari e le nuove funzionalità di iOS 17.2 dimostrano l’impegno continuo dell’azienda nel migliorare l’esperienza degli utenti. Con questi aggiornamenti, Apple continua a rafforzare la sua posizione di leader nel settore tecnologico.

Rivoluzione nella Ricarica Wireless Con l’ultima iterazione dei suoi sistemi operativi, Apple ha fatto un salto significativo nella tecnologia di ricarica wireless, introducendo il supporto per lo standard Qi2 sui modelli iPhone 13 e 14. Questa evoluzione rappresenta un passo avanti rilevante rispetto allo standard Qi esistente, aprendo la strada a una ricarica più efficiente e veloce.

Siri Amplia le Sue Capacità L’aggiornamento a iOS 17.2 e watchOS 10.2 ha anche portato un’importante innovazione con Siri che ora può accedere ai dati dell’app Salute. Questa funzione, tuttavia, è disponibile solo per gli Apple Watch Serie 9 e Ultra 2, che possiedono l’elaborazione Siri sul dispositivo. Gli utenti possono così interagire con Siri per ottenere informazioni relative alla loro salute e fitness.

Le Novità di iOS 17 e iPadOS 17 Tra le nuove funzionalità introdotte, spicca l’app Diario, che offre agli utenti un modo unico per conservare i propri ricordi e riflettere sui momenti significativi. Altre aggiunte significative includono la registrazione di “Video Spaziali” per gli iPhone 15 Pro e Pro Max e miglioramenti nelle impostazioni di sistema, come la personalizzazione delle suonerie di notifica e sistema.

Modifiche e Aggiornamenti Vari Apple ha anche apportato numerosi aggiustamenti e miglioramenti alle sue piattaforme, inclusi aggiornamenti nelle app Messaggi e Meteo, nuovi widget, e la possibilità di personalizzare ulteriormente l’esperienza utente.

Installazione delle Release Candidate Per installare queste RC, gli utenti devono essere registrati nel programma di beta testing di Apple e possono scaricare gli aggiornamenti tramite OTA. È necessario assicurarsi di avere una connessione Wi-Fi stabile e un livello di carica adeguato prima di procedere con l’installazione.

L’introduzione dello standard Qi2 è un chiaro indicatore del costante impegno di Apple nel migliorare la tecnologia e l’esperienza utente. Con queste nuove funzionalità e miglioramenti, Apple continua a dimostrare la sua leadership nel settore tecnologico, offrendo innovazioni che migliorano la vita quotidiana dei suoi utenti.