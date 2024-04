Adasta (Gruppo Execus) accelera la crescita e chiude il 2023 con un utile al +42,5% e ricavi pari a 2,37 mln di euro (+36,8%)

Adasta, una tra le principali concessionarie pubblicitarie digitali italiane, controllata da Execus SPA – PMI innovativa a capo dell’omonimo gruppo operante nel settore del social selling chiude il 2023 con 2,37 milioni di euro di ricavi (+36,8%) e un utile d’esercizio che segna una crescita double digit del +42,5% rispetto al 2022.

Un risultato che rappresenta il traguardo di una capillare strategia di crescita focalizzata sulla monetizzazione in Programmatic delle inventory display e video degli editori e la cessione di contenuti degli asset editoriali di proprietà (sportal.it), secondo logiche di syndication; l’azienda, inoltre, attraverso investimenti in tecnologia, punterà sempre di più verso configurazioni ad tech, per conseguire una monetizzazione ancora più efficiente delle inventory pubblicitarie degli editori con cui lavora in esclusiva o come partecipante (bidder) alle aste via Prebid.

L’azienda, guidata da Simone Chizzali e Filippo Marchio, con un roaster di oltre 60 editori, si posiziona come una delle principali realtà nel panorama della pubblicità digitale in Italia. Grazie a una solida esperienza di mercato e un forte orientamento verso le tecnologie pubblicitarie avanzate, offre servizi di gestione pubblicitaria digitale, mirati a massimizzare il rendimento degli editori e garantire campagne efficaci per gli inserzionisti.

“Il 2023 è stato un anno di conferme importanti, abbiamo consolidato ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato italiano, anche attraverso l’ampliamento del portafoglio editori che ha visto l’ingresso di importanti testate giornalistiche e l’istituzione di partnership strategiche, come

quella annunciata nelle ultime settimane relativa all’onboarding dell’Editoriale Domani.

Nel 2024-2025 punteremo all’internazionalizzazione delle attività, orientandoci verso mercati più maturi rispetto alle logiche di automazione dell’advertising, attraverso connessioni tecnologiche senza vincoli di esclusiva. Sul mercato italiano punteremo, invece, all’ulteriore efficientamento e consolidamento delle relazioni esclusive esistenti con gli editori attivi in Adasta e a una crescita importante stimata nel corso dell’anno delle properties in concessione” dichiara il Ceo di Adasta. Simone Chizzali,

Adasta investirà anche nell’introduzione di nuove Business Units e entità indipendenti che mirano a esplorare segmenti di mercato e prodotti complementari ai suoi attuali. L’obiettivo è rafforzare l’offerta esistente e sfruttare le tecnologie legacy per stimolare una crescita organica, mantenendo una continua innovazione e consolidando la leadership nei settori di riferimento attraverso un’integrazione verticale che ottimizza il controllo della catena di valore.

Contestualmente all’espansione, Adasta continuerà a potenziare il suo ruolo editoriale con Sportal.it, trasformatosi ormai in un asset strategico sia per il know-how generato sia per i ricavi derivanti. In quest’ottica Adasta sta anche valutando ulteriori acquisizioni di verticali di mercato per aumentare l’impatto della loro proprietà intellettuale nella generazione di ricavi e nella raccolta di dati. Questo aspetto è cruciale alla luce del prossimo “cookie sunset”, che imporrà nuovi standard di privacy e trattamento dati, evidenziando la necessità di adeguarsi tempestivamente.

Execus

Execus è la principale società di consulenza e formazione globale specializzata nella trasformazione digitale delle vendite, Saas e Social Selling. Nata per supportare aziende e liberi professionisti nel creare strategie per sviluppare il proprio business, offre ad essi soluzioni specifiche di lead generation e lead management tramite l’utilizzo dei social network, sia tramite servizi di consulenza per migliorare la presenza dei clienti su LinkedIn, sia attraverso attività di formazione alle vendite aziendali e dei programmi volti a facilitare l’integrazione dei moderni sistemi di vendita.

Dal 4 agosto 2023, Execus è quotata su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Nel processo di quotazione, Execus è assistita da Mit Sim (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator dell’operazione), BizPlace Holding (advisor finanziario), Maviglia & Partners Studio Legale Associato (advisor legale), RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile (Società di Revisione & Financial Due Diligence Advisor), RSM Italy Corporate Finance (Tax Advisor), Advant Nctm (advisor legale del Global Coordinator) e Banca Finnat Euroamerica (Advisor incaricato di redigere la ricerca Pre-IPO e Specialist).

Adasta Media

Adasta Media, parte integrante del gruppo Execus Spa e guidata da Simone Chizzali, Ceo, e Filippo Marchio, Managing Director, si posiziona come una delle principali realtà nel panorama della pubblicità digitale in Italia. Con una solida esperienza di mercato e un forte orientamento verso le tecnologie pubblicitarie avanzate, offre servizi di gestione pubblicitaria digitale mirati a massimizzare il rendimento degli editori e garantire campagne efficaci per gli inserzionisti. La missione dell’azienda è rivoluzionare il modo in cui si comunica online, integrando soluzioni pubblicitarie innovative con una strategia digitale personalizzata. Adasta si impegna a creare connessioni significative tra gli editori e il loro pubblico, valorizzando ogni singolo spazio pubblicitario attraverso un approccio mirato e non invasivo.