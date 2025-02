Neve abbondante con accumuli fino a 40 cm: le zone più colpite

Neve copiosa sulle Alpi e Dolomiti

Un notevole cambiamento delle condizioni atmosferiche è previsto per le Alpi e le Dolomiti, dove si preannuncia una significativa caduta di neve. Gli accumuli, particolarmente ingenti, sono stimati tra i 30 e i 40 cm al di sopra dei 1.000-1.300 metri, favorendo così le località sciistiche di montagna. Queste nevicate beneficeranno soprattutto delle Alpi marittime e delle Dolomiti, dove l’intensità delle precipitazioni garantirà un’ottima qualità della neve. Gli operatori turistici, come gli appassionati di sport invernali, attenderanno con entusiasmo l’arrivo di queste abbondanti nevicate, che si verificheranno nel prossimo fine settimana, rendendo le piste ideali per gli sportivi. È importante notare che le nevicate non si estenderanno fino all’Appennino, ad eccezione delle cime più elevate.

La traiettoria della perturbazione

La perturbazione attesa porterà un significativo cambiamento meteorologico sul nostro territorio, manifestandosi con una traiettoria ben definita. Dalle ultime analisi, risulta che il vortice ciclonico si muoverà sulle acque dei nostri mari, riversando precipitazioni anche intense. Gli effetti di tali eventi saranno visibili fino a giovedì 27 febbraio, quando continueranno le condizioni di instabilità atmosferica. La neve è prevista sulle Alpi, mentre al Sud e sulle Isole le piogge arriveranno tra mercoledì e giovedì. È importante sottolineare che, sebbene l’Appennino centro-meridionale potrà vedere qualche nevicata, questa si limiterà alle quote elevate. Nel complesso, ci sarà un clima prevalentemente piovoso sulle pianure e colline, particolarmente al Nord-Est e nel Centro Italia, mentre nei settori adriatici centro-meridionali le precipitazioni saranno più irregolari, evidenziando un panorama climatico complesso e variegato.

Proiezioni meteo per marzo

Le prime proiezioni per **marzo** indicano un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche rispetto ai mesi precedenti, caratterizzati da un clima più mite. Gli esperti meteorologici prevedono che un promontorio di alta pressione avrà un’incidenza limitata, consentendo il ritorno di precipitazioni significative che interesseranno principalmente il Centro-Nord. Secondo le analisi attuali, le regioni montuose potrebbero accumulare neve in abbondanza, soprattutto nei primi giorni del mese. Le oscillazioni climatiche porteranno a un aumento della nuvolosità e, contestualmente, a un incremento delle possibilità di precipitazioni, rendendo il clima piuttosto instabile. La mappa del **Centro Europeo**, recentemente aggiornata, sottolinea un surplus di piogge e la possibilità di nevicate abbondanti sulle montagne, fattori che entusiasmeranno gli appassionati degli sport invernali e i professionisti del settore turistico.

Marzo si preannuncia come un mese caratterizzato da frequenti occasioni di maltempo, specialmente durante la prima decade, con eventi atmosferici che potrebbero rivelarsi intensi e movimentati. La tendenza generale sarà quella di un’operatività meteorologica che influenzerà vari aspetti della vita quotidiana, invitando la popolazione a rimanere aggiornata sulle previsioni per pianificare al meglio le proprie attività.