Netflix punta Warner Bros con maxi offerta cash, ma la contromossa segreta di Paramount agita Hollywood intera

Netflix punta Warner Bros con maxi offerta cash, ma la contromossa segreta di Paramount agita Hollywood intera

Netflix vorrebbe comprare Warner Bros pagando in contanti, ma Paramount non ci sta

Contanti sul tavolo

Il colosso dello streaming Netflix ha messo sul piatto un’offerta cash da circa 83 miliardi di dollari per rilevare Warner Bros Discovery, con un prezzo intorno a 27,75 dollari per azione. La proposta, sostenuta dal board di Warner, punta a una chiusura rapida, con una struttura snella che riduce le incertezze regolatorie e i tempi di integrazione.

Al centro del piano c’è la fusione tra gli studios di Burbank e l’ecosistema digitale di Netflix, con particolare attenzione agli asset premium come HBO e la piattaforma streaming erede di HBO Max. Il CEO David Zaslav ha descritto l’operazione come una “direzione chiara” per valorizzare library, franchise e diritti globali.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Il co-CEO Ted Sarandos mira a concentrare produzione, distribuzione e tecnologia in un’unica macchina industriale dello streaming, razionalizzando costi, licenze e finestre di sfruttamento. L’uso esclusivo di liquidità, senza scambi azionari, punta a rassicurare gli investitori su valutazioni e tempi di esecuzione.

La contromossa di Paramount

Paramount Global, affiancata da Skydance, ha reagito con un rilancio in contanti che si aggira sui 30 dollari per azione, trasformando la partita in una vera asta competitiva sul controllo di Warner Bros Discovery. Lo strumento scelto è una “tender offer ostile”, che punta a raccogliere adesioni dirette dagli azionisti: finora circa il 7% del capitale ha già confermato interesse.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Parallelamente, Paramount sta preparando una dura “proxy fight” per convincere i soci a bocciare l’accordo con Netflix, sfidando apertamente l’orientamento del consiglio di amministrazione di Warner. È uno scontro non solo di prezzo, ma di narrativa industriale e di governance.

L’approccio di Paramount è integrale: acquisizione dell’intero perimetro, inclusi canali via cavo e asset lineari, con l’obiettivo di costruire un gruppo media tradizionale-potenziallmente ibridato – più ampio, da far convergere con Paramount+ e con il catalogo Skydance.

Impatto sullo streaming globale

L’esito della sfida ridisegnerà gli equilibri dello streaming premium. In caso di successo, Netflix integrerebbe brand come DC, Harry Potter e l’intero universo HBO nella propria piattaforma, rafforzando potere negoziale su talenti, finestre cinematografiche e diritti internazionali. Per i concorrenti, da Disney a Amazon, significherebbe fronteggiare un player con library senza precedenti.

Se invece prevalesse Paramount, nascerebbe un polo media più tradizionale, ma fortemente armato su sport, general entertainment e canali lineari, con maggior peso sulle trattative con operatori pay TV e telco. Il tema centrale resta il debito: struttura finanziaria, rating e tempo di rientro saranno determinanti nel convincere i grandi fondi.

Il calendario è serrato: un’assemblea straordinaria di Warner è attesa entro aprile per votare sull’intesa con Netflix, mentre Paramount ha fissato nel 20 febbraio il passaggio chiave per consolidare la propria offerta e misurare il sostegno degli azionisti istituzionali.

FAQ

D: Quanto vale l’offerta di Netflix per Warner Bros Discovery?
R: Circa 83 miliardi di dollari, interamente in contanti, con un prezzo vicino a 27,75 dollari per azione.

D: Cosa prevede il rilancio di Paramount?
R: Un’offerta cash più alta, intorno ai 30 dollari per azione, supportata da una tender offer ostile e da una proxy fight verso gli azionisti di Warner.

D: Perché Netflix punta sugli asset digitali di Warner?
R: Per rafforzare la propria library globale, integrare i contenuti premium di HBO e ottimizzare produzione e distribuzione in un unico ecosistema streaming.

D: Qual è la strategia di Paramount rispetto a Netflix?
R: Paramount mira a controllare l’intero gruppo, compresi i canali via cavo, costruendo un conglomerato media più ampio da integrare con Paramount+ e Skydance.

D: Chi sostiene l’operazione proposta da Netflix?
R: Il consiglio di amministrazione di Warner Bros Discovery ha espresso sostegno unanime alla struttura cash dell’offerta.

D: Quali sono i principali rischi regolatori?
R: Le autorità antitrust potrebbero esaminare la concentrazione di contenuti premium e il potere contrattuale verso talenti, distributori e inserzionisti.

D: Quando sono previste le decisioni chiave degli azionisti?
R: L’assemblea straordinaria di Warner è attesa entro aprile, mentre il 20 febbraio è la data cardine per la controfferta Paramount.

D: Qual è la fonte giornalistica di riferimento per questa vicenda?
R: Le informazioni derivano da ricostruzioni della stampa economico-finanziaria statunitense, con particolare rilievo per i report del Wall Street Journal.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com