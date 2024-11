Nestlé potenzia il marchio per accelerare la crescita e conquistare nuovi mercati

Piani di crescita di Nestlé

Il CEO di Nestlé, Laurent Freixe, ha delineato le sue ambizioni strategiche per il futuro della più grande azienda alimentare al mondo, tracciando un percorso di crescita che si fonda su iniziative chiave volte a rafforzare il brand e aumentare la competitività. Dopo le prime settimane nel suo nuovo ruolo, Freixe ha espresso l’intenzione di perseguire una “eccellenza operativa” attraverso un significativo aumento degli investimenti in pubblicità e marketing. L’obiettivo è di far crescere queste spese fino al 9% delle vendite entro la fine del prossimo anno, un incremento rispetto all’attuale 8%. Questo cambiamento rappresenta un investimento di circa 1 miliardo di CHF, basato sulle vendite annuali di poco meno di 93 miliardi di CHF nel 2023.

Freixe ha affermato che Nestlé intende concentrarsi su investimenti mirati in marchi di successo e piattaforme di crescita, oltre a rafforzare le attività di innovazione per ottenere un impatto più significativo. L’azienda intende anche identificare e affrontare sistematicamente le aree di scarso rendimento, mirando a ottimizzare le sue operazioni e a migliorare i risultati complessivi.

La forza di Nestlé, come sottolineato dal CEO, risiede nella sua portata globale e nella capacità di generare domanda per i suoi prodotti. Freixe ha comunicato che l’azienda si impegnerà a implementare le strategie necessarie per massimizzare questo potenziale. Queste direttive strategiche non mirano solo a migliorare la posizione di mercato di Nestlé, ma anche a garantire che l’azienda si adatti alle dinamiche in evoluzione del settore alimentare.

Investimenti in marketing e pubblicità

Nell’ambito del piano di crescita presentato, Nestlé ha annunciato un incremento significativo dei suoi investimenti in marketing e pubblicità, un passo cruciale per alimentare la domanda e rafforzare la presenza del marchio a livello globale. L’azienda prevede di elevare la percentuale di spesa in marketing al 9% delle vendite complessive entro la fine del prossimo anno, rispetto all’8% attuale. Questo cambiamento, che si traduce in un potenziale investimento aggiuntivo di circa 1 miliardo di CHF, rappresenta una risposta strategica per affrontare le sfide del mercato e per capitalizzare sulle opportunità di crescita.

Il CEO Laurent Freixe ha evidenziato come Nestlé intenda concentrare tali fondi su investimenti mirati in marchi già affermati e su piattaforme con alto potenziale di crescita. La strategia non si limita a potenziare i settori più promettenti, ma include anche un’attenzione particolare alle attività di innovazione, che saranno orientate verso risultati tangibili e misurabili. “Puntiamo a ottimizzare le funzioni di marketing per ottenere un impatto diretto sulle vendite e sulla percezione del nostro brand”, ha dichiarato Freixe, sottolineando l’importanza di un approccio proattivo nella promozione dei prodotti Nestlé.

In questo contesto, l’azienda si propone di rivedere sistematicamente le aree che mostrano una performance sottotono, utilizzando gli investimenti aumentati per massimizzare il rendimento di ciascuna categoria di prodotto. Questa strategia di marketing intensificato non rappresenta solo un tentativo di rafforzare la posizione competitiva nel mercato, ma è anche una risposta alle tendenze in evoluzione nei comportamenti dei consumatori, che richiedono una connessione più forte tra brand e utenti. La visione di Freixe non si limita a un miglioramento numerico; mira a trasformare Nestlé in un marchio esperienziale, capace di comunanza e interazione con i suoi consumatori.

Strategie di taglio dei costi

Per supportare i suoi ambiziosi piani di crescita e sostanziare gli investimenti programmati, Nestlé ha annunciato un insieme di misure rigorose destinate a ridurre i costi e migliorare l’efficienza operativa. Il CEO Laurent Freixe ha dichiarato che l’obiettivo è di realizzare risparmi straordinari di almeno 2,5 miliardi di CHF entro la fine del 2027, aggiungendosi così ai programmi di contenimento dei costi già in atto. Questa strategia evidenzia un impegno attivo da parte della leadership aziendale per garantire che le risorse siano allocate in modo più efficace e mirato a sostenere i marchi più promettenti e i settori strategici.

Le iniziative di riduzione dei costi saranno adottate in modo sistematico, prendendo in esame tutte le aree operative dell’azienda. Ciò include l’ottimizzazione delle catene di fornitura, la revisione dei contratti con i fornitori e l’implementazione di tecnologie più avanzate per automatizzare e migliorare i processi produttivi. L’obiettivo non è solo quello di contenere le spese, ma anche di riposizionare l’azienda in un contesto competitivo sempre più agguerrito, garantendo una struttura dei costi più snella e reattiva.

In aggiunta alla revisione delle spese operative, Freixe ha accennato a possibili dismissioni di attività non core che non contribuiscono in maniera significativa alla strategia di crescita a lungo termine di Nestlé. Questi interventi potrebbero comportare la vendita o la scorporazione di alcune divisioni, come avverrà per la divisione acqua, che verrà gestita come un’unità indipendente a partire dal 2025. Questa manovra consente di concentrare le risorse e focalizzarsi migliorando la performance dei marchi più forti.

Queste misure di contenimento dei costi sono strategicamente concepite per garantire che Nestlé non solo mantenga, ma migliori la sua solidità finanziaria in un panorama economico sfidante. L’approccio oculato di Freixe mira a attuare cambiamenti significativi in tempi rapidi, permettendo così all’azienda di investire ulteriormente in aree chiave che promuovono la crescita e una migliore competitività sul mercato.

Ristrutturazione della divisione acque

Nestlé ha deciso di intraprendere un’importante ristrutturazione della sua divisione acque, una mossa strategica che riflette l’intenzione di ottimizzare la gestione e il potenziale di questo settore cruciale. A partire dal 1 gennaio 2025, la divisione acqua sarà operativa come un’unità indipendente, un modello che ricorda l’approccio adottato per Nespresso. Questa riorganizzazione ha come obiettivo primario quello di permettere una gestione più focalizzata e mirata, rendendo la divisione capace di esplorare pienamente le opportunità di mercato.

Muriel Lienau, attuale responsabile di Nestlé Waters Europe, assumerà il ruolo di leader per questa nuova divisione. La sua esperienza e conoscenza del mercato delle acque potrà contribuire a formare una strategia robusta e innovativa per il futuro. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la nuova direzione della divisione acqua avrà la responsabilità di valutare le migliori strategie operative e di business, incluse possibili partnership che possano massimizzare il valore dei marchi affermati e delle piattaforme di crescita all’interno di questo segmento di mercato.

Questa decisione fa parte di un’escalation dell’attenzione di Nestlé verso la valorizzazione delle proprie divisioni e marchi, permettendo una maggiore agilità nella risposta alle dinamiche di mercato. La creazione di un’unità dedicata non solo riflette la determinazione dell’azienda di rimanere competitiva nel panorama del settore alimentare e delle bevande, ma anche l’intenzione di spingere verso una crescita sostenuta, garantendo che le risorse siano allocate in modo strategico.

In tal modo, Nestlé può esplorare nuove opportunità di investimento nella sua divisione acque, ottimizzando le performance dei brand attraverso una gestione più specializzata. La direzione intrapresa segna un passo significativo verso una ristrutturazione complessiva, mirata a posizionare l’azienda in una condizione di leadership nel mercato delle bevande, in un contesto economico in continua evoluzione.

Obiettivi di crescita a medio termine

Nestlé ha recentemente rivisto e aggiornato i suoi obiettivi di crescita a medio termine, una mossa che segna un cambio significativo nella strategia della multinazionale alimentare. Nel nuovo piano, il CEO Laurent Freixe ha comunicato che l’azienda prevede una crescita organica delle vendite del “4% e oltre in un ambiente commerciale normale”. Questo segna un adattamento rispetto alle aspettative precedenti, evidenziando la necessità di una maggiore realismo di fronte alle sfide del mercato globale.

Il margine operativo sottostante è previsto mantenersi “superiore al 17%”, anche se per il 2024, Nestlé ha confermato di puntare a una crescita organica attorno al “2%”, con un margine operativo stabile all’incirca sul 17%. Questi parametri denotano l’impegno dell’azienda a mantenere una solidità finanziaria, pur affrontando le incertezze economiche. La previsione per il prossimo anno indica una leggera ripresa rispetto al 2024, con l’aspettativa di una crescita più robusta, seppur il margine operativo potrebbe risultare “moderatamente” inferiore al target del 17% fissato per il 2024.

Questa rivalutazione delle aspettative di crescita rispecchia un approccio strategico più cauteloso, discutendo apertamente delle limitazioni e delle opportunità in un contesto di mercato in evoluzione. L’azienda ha riconosciuto l’importanza di adattarsi rapidamente alle mutevoli tendenze dei consumatori e ai cambiamenti economici globali, affinché le strategie di crescita siano concretizzabili e pertinenti.

Il management ha reiterato la propria intenzione di promuovere un’iniziativa di trasformazione digitale, che supporterà ulteriormente la crescita dei ricavi attraverso l’ottimizzazione della catena del valore. Con queste misure, Nestlé intende non solo consolidare il proprio posizionamento, ma anche preparare il terreno per poter affrontare efficacemente le sfide future. I nuovi obiettivi, sebbene ambiziosi, sono studiati per allinearsi con le realtà attuali del mercato, un passo necessario per garantire la continua competitività e innovazione dell’azienda nel lungo periodo.