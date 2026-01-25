Nek spiazza tutti a The Voice Kids dopo la delusione di Paolo, 9 anni, e ribalta un verdetto imprevedibile

The Voice Kids, nessuno si gira per Paolo, ma Nek interviene con una proposta per il piccolo di 9 anni: “La canzone era molto difficile”

Il coraggio di Paolo sul palco

Nel terzo appuntamento di The Voice Kids, il momento più discusso è stato l’ingresso di Paolo Mazza, 9 anni, che ha scelto di affrontare The Show Must Go On dei Queen. Un brano iconico e tecnicamente impervio, reso celebre da Freddie Mercury, che nessuno si aspetterebbe da un bambino delle elementari. La sua esibizione, pur intensa e appassionata, non ha convinto i coach: nessuna sedia si è girata, lasciando lo studio per un attimo sospeso.

La reazione del piccolo, però, ha spiazzato il pubblico: nessuna lacrima, solo un sorriso grande e una compostezza da professionista. A colmare il vuoto emotivo è intervenuta Antonella Clerici, che lo ha subito abbracciato, sottolineando la difficoltà del pezzo scelto e la maturità artistica dimostrata. Secondo la conduttrice, la distanza tra l’età di Paolo e la “grandezza” del brano ha pesato più di tutto sul giudizio finale, pur riconoscendo il valore del suo omaggio ai Queen.

Il pubblico social ha reagito con empatia, criticando la scelta dei coach di non premiare almeno il coraggio. Su X (ex Twitter) molti utenti hanno confessato di non riuscire a guardare i piccoli concorrenti nel momento in cui nessuno si gira, definendolo il frangente più duro del talent.

La proposta di Nek per il futuro

A riequilibrare la delusione, sul palco è intervenuto Nek, riconoscendo apertamente la difficoltà di The Show Must Go On per un bambino di 9 anni. Il coach ha però colto nella scelta del brano un chiaro segnale di gusto, carattere e visione musicale. Da qui la proposta che ha cambiato il tono della scena: tornare in gara l’anno prossimo con la stessa canzone.

Nek ha spiegato che con un anno di crescita vocale ed esperienza, l’interpretazione di Paolo potrebbe trasformarsi in “una legnata vera”, ovvero in un’esibizione capace di lasciare il segno e convincere tutti. Una lettura che ribalta il “no” di oggi in un potenziale “sì” più pesante domani.

Anche Antonella Clerici ha sposato il consiglio, ricordando che a quell’età ogni dodici mesi fanno una differenza enorme in termini di voce, sicurezza e presenza scenica. Il ragazzino ha accettato davanti alle telecamere la sfida, promettendo di ripresentarsi nel 2027. Un patto pubblico che trasforma una bocciatura in progetto di crescita, offrendo a The Voice Kids una narrativa di continuità rara nei talent per bambini.

La passione di Paolo per i Queen

Nella clip di presentazione, Paolo ha raccontato la sua storia musicale: vive vicino Roma, frequenta la quarta elementare e considera le note come qualcosa che “entra dentro” e che sente profondamente. Il legame con i Queen nasce grazie al nonno, che vive in Macedonia e che gli ha fatto ascoltare per la prima volta We Are the Champions. Da quel momento, Freddie Mercury è diventato il suo mito assoluto.

Il bambino si definisce un grandissimo fan di Freddie Mercury e non nasconde l’emozione di poter rendere omaggio al suo idolo in uno show guidato da Antonella Clerici. Proprio questa devozione spiega la scelta radicale del brano: non una canzone “facile per bambini”, ma un classico rock che richiede estensione, controllo e maturità interpretativa.

La passione, nel suo caso, è già evidente, così come una naturale attitudine alla scena. Se la crescita vocale seguirà la stessa traiettoria dell’entusiasmo, il ritorno promesso potrebbe ribaltare il verdetto dei coach. Per gli appassionati del programma, la storia di Paolo diventa così una delle linee narrative da seguire nelle prossime edizioni del talent.

