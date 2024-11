Natale Warner Bros. Discovery: la magia dei film su Nove e Real Time

Il Natale su Warner Bros. Discovery: programmi e speciali festivi

Le festività di Natale 2024 si arricchiscono di contenuti esclusivi sui canali Warner Bros. Discovery, offrendo al pubblico una varietà di programmi pensati per intrattenere e deliziare gli spettatori durante questa stagione. A partire da inizio dicembre, i canali si trasformano in vetrine di eventi e show speciali, che abbinano talenti celebri e stili diversi, garantendo un’atmosfera festiva e coinvolgente.

Su Nove, si rinnova l’appuntamento con “Cash or Trash – XMas Edition”, che avrà due puntate speciali, il 17 e il 24 dicembre, alle 21:30, condotte da Paolo Conticini. La presenza di volti noti nel cast, tra cui Mara Maionchi e Veronica Pivetti, arricchisce il divertimento e l’interesse attorno al format. Non meno importanti sono le quattro serate da non perdere con celebri appuntamenti musicali: “Chi ha ucciso Michael Jackson” il 14 dicembre e “ABBA – 40 anni di successi” il 21 dicembre, seguiti da “House of Gaga” e “Tutti cantano i Queen” il 31, evento imperdibile per i fan della bandsinglese.

-62% Kensington Tastiera Advance Fit Standard con Profilo Sottile da 19 mm, Layout Italiano QWERTY, Cavo USB da 1.9 m, Nero, K72357IT 19,99€ 52,75€ PRIME PRIME disponibile Compra ora Amazon.it Amazon price updated: 26 Novembre 2024 10:29

La date del 25 dicembre vedrà Maurizio Battista intrattenere il pubblico con “Risate sotto l’albero”, mentre il 29 dicembre toccherà a “Suzuki Ice Gala” con la conduzione di Guido Bagatta e Carolina Kostner, offrendo un mix di spettacolo e convivialità.

Su Real Time, la programmazione si fa altrettanto ricca con “RDS Showcase”, dedicato alla musica, in due puntate l’7 e il 14 dicembre, che vedranno come protagonisti Achille Lauro, Ghali, Negramaro e Tananai. Dal 20 dicembre avremo modo di assistere a “Il forno delle meraviglie con Fulvio Marino”, dove tre panettieri locali si affronteranno in sfide culinarie affiancati da una celebrità per ogni episodio.

Le festività continueranno fino al 6 gennaio, quando torneranno “Cortesie per gli ospiti” con una freschissima serie di menù, supervisionati dai severi giudici Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi, per un finale di stagione elegante e sorprendente.

Novità su Nove

Per il Natale 2024, Nove offre un palinsesto ricco di appuntamenti che spazia fra intrattenimento e cultura. “Cash or Trash – XMas Edition” rappresenta un punto centrale della programmazione, con due puntate speciali in onda il 17 e il 24 dicembre alle 21:30. Sotto la guida di Paolo Conticini, il format vedrà partecipare nomi noti come Mara Maionchi, Veronica Pivetti, la Signora Coriandoli e Riccardo Rossi, promettendo divertimento e sorprese per tutti gli spettatori.

Ma non è tutto: il canale si prepara a un’avventura musicale con quattro appuntamenti da non perdere. Si inizia sabato 14 dicembre con “Chi ha ucciso Michael Jackson”, un progetto coinvolgente che invita a riflettere su una delle icone della musica. A seguire, il 21 dicembre, sarà “ABBA – 40 anni di successi” a catturare l’attenzione del pubblico, immergendolo nella musica che ha segnato generazioni. Dopo una serata dedicata ai grandi successi della band svedese, si passa in seconda serata con “House of Gaga”, un tributo alla regina pop Lady Gaga. Infine, sempre il 31 dicembre, troveremo “Tutti cantano i Queen”, un doppio concerto karaoke che renderà omaggio all’impareggiabile band inglese, invitando i fan a unirsi in un indulgenza musicale collettiva.

Il giorno di Natale, il pubblico potrà godere di “Risate sotto l’albero” con Maurizio Battista, un mix di comicità e festeggiamenti che porterà gioia nelle case degli spettatori. Inoltre, il 29 dicembre sarà il turno dello “Suzuki Ice Gala”, presentato da Guido Bagatta e Carolina Kostner, che offrirà uno spettacolo di pattinaggio artistico di elevata qualità, perfetto per concludere le festività in bellezza.

Appuntamenti imperdibili su Real Time

Real Time si prepara a deliziare gli appassionati di talent e cucina con una programmazione natalizia variegata che spazia dalla musica alla gastronomia. Prendendo il via con “RDS Showcase”, il canale si propone di offrire due settimane di spettacolo musicale, con puntate in onda il 7 e il 14 dicembre. In queste occasioni, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a performance di artisti rinomati come Achille Lauro, Ghali, Negramaro e Tananai, promettendo serate all’insegna della buona musica e dell’intrattenimento.

Dal 20 dicembre in poi, l’atmosfera festiva si intensificherà con “Il forno delle meraviglie con Fulvio Marino”, un programma che vedrà tre panettieri sfidarsi in una competizione culinaria a colpi di ricette tradizionali e innovative. Ogni episodio ospiterà una celebrità, portando un ulteriore tocco di glamour e curiosità al formato. La competizione non si limiterà alla creatività dei dolci, ma permetterà anche di scoprire storie e tradizioni culinarie locali.

Il trend delle feste si estenderà fino al 6 gennaio, quando ritorneranno i nuovi episodi di “Cortesie per gli ospiti”. Con giudici di spicco come Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi, la trasmissione promette di esplorare menù speciali e accoglienze uniche, trasformando ogni incontro in un evento memorabile. I giudici, noti per la loro severità e competenza, osserveranno attentamente le coppie di concorrenti, offrendo consigli e valutazioni di alto livello che arricchiranno l’esperienza degli spettatori.

Questo mix di concerti, competizioni culinarie e ospiti illustri segna un periodo di festeggiamenti in casa Real Time, concepito per coinvolgere e intrattenere una vasta gamma di spettatori, rendendo il Natale 2024 un momento di gioia e convivialità sotto il segno della buona televisione.

Eventi speciali su DMAX e Giallo

Sui canali DMAX e Giallo, la programmazione natalizia non delude e offre eventi speciali pensati per un pubblico variegato, che spazia dagli appassionati di gaming a coloro che amano i gialli e le storie di mistero. L’offerta di DMAX per il periodo festivo si inaugura il 25 dicembre con “Videogame Hunters”, una nuova serie che celebra il mondo dei videogiochi. In onda alle 21:25, il programma si concentra sulla ricerca, il restauro e la rivendita di storici cabinati degli anni ’80, grazie al contributo del team di Arcade Story, conosciuti a livello internazionale nel panorama del gaming. Questa serie rappresenta un’opportunità unica per riscoprire il viaggio affascinante della cultura videoludica, con esperti e collezionisti che condividono le loro conoscenze e passioni.

Dall’altro lato, Giallo presenta una programmazione ricca di suspense e intrighi. Il 10 dicembre andrà in onda un episodio speciale dal titolo “Astrid, Raphaelle e Alexandra”, che riunisce due detective e una anatomopatologa. Questo crossover tra le rispettive serie promette un’indagine coinvolgente, che porterà i personaggi a investigare un caso straordinario ambientato tra le affascinanti cornici di Parigi e Bordeaux. La riproposizione di personaggi noti, così come un caso intrigante, attirerà sicuramente l’attenzione degli appassionati del genere.

Inoltre, dal 24 al 27 dicembre, il canale Giallo proporrà una maratona di episodi tematici di “Natale a Casa Barnaby”, un’ottima occasione per rivedere le avventure dell’iconico ispettore Barnaby, che affronterà misteri natalizi in un’atmosfera festiva e intrigante. Infine, il 25 dicembre alle 21:10, il canale presenterà “Speciale Natale – Un veterinario per agente”, arricchendo la programmazione con una narrazione che porterà alla scoperta di storie a tema animale, mescolando elementi di commedia e sentimentalismo.

Queste proposte programmatiche su DMAX e Giallo offrono un perfetto equilibrio tra divertimento e tensione, soddisfando le esigenze di un pubblico diversificato e rendendo questo Natale un momento speciale anche per gli amanti dei gialli e dei giochi di avventura.

Ricette natalizie su Food Network

Food Network si prepara a deliziare i telespettatori durante le festività con una programmazione interamente dedicata alla cucina natalizia, offrendo ricette tradizionali e innovative che porteranno un tocco speciale sulle tavole italiane. A partire dall’8 dicembre, il canale presenterà una serie di programmi dal piglio festivo, delineando l’atmosfera gioiosa che contraddistingue questo periodo dell’anno.

Ogni mattina c’è Alessandra Ruggeri a guidare gli spettatori in “Il convivio della trippa”, un format che si concentra su piatti tipici e ricette regionali, arricchito da storie che raccontano tradizioni culinarie italiane. Alle 22, invece, si potrà seguire l’episodio natalizio di “Oggi cucino con lo chef”, condotto da David Fiordigiglio, che presenterà un menù sofisticato e festivo.

Il 15 dicembre è un appuntamento da segnare sul calendario: “Menù di Natale con Luca Pappagallo” andrà in onda alle 15.00; lo chef preparerà un intero menù natalizio in diretta, offrendo spunti preziosi per chi desidera replicare a casa i suoi piatti di festa. Il 19 dicembre è la volta di “Harry Potter: I maghi delle torte”, dove professionisti e cake designer si sfideranno nella creazione di dolci ispirati al mondo magico di Harry Potter, intrecciando fantasia e arte culinaria in un’originale competizione che piacerà ai fan della saga.

Avvicinandosi al grande giorno, il 21 dicembre alle 16.10, in “Una favola di tavola”, Francesca Caldarelli guiderà eventi e presentazioni di piatti natalizi, ricevendo ospiti eccellenti come Giusi Battaglia, Tommaso Foglia e Angelica Pizzuti. Questo programma promette di unire creatività, ricette di stagione e consigli per allestire la tavola, rendendo ogni cena un’occasione speciale.

Food Network si propone di offrire non solo un intrattenimento di alta qualità, ma anche un utile supporto per pianificare un pranzo natalizio indimenticabile, presentando contenuti che abbracciano la cultura gastronomica e incoraggiano la convivialità tipica delle festività.

Programmazione festiva per i canali Kids

I canali Kids di Warner Bros. Discovery si preparano ad accogliere la magia del Natale con una programmazione dedicata ai più piccoli, ricca di film e speciali festivi che renderanno ogni giorno di dicembre un’opportunità per divertirsi e sognare. K2, uno dei principali canali dedicati ai bambini, avvia le celebrazioni il 6 dicembre, proponendo una serie di film animati amati dai giovani spettatori e dalle loro famiglie, tra cui “Rio”, “Rio 2” e le avventure di “Alvin Superstar”. Gli appuntamenti si susseguiranno fino a Natale, con un’offerta che spazia dai classici dell’animazione a nuovi titoli.

Particolare attenzione è riservata agli eventi speciali programmati per il giorno di Natale, dove K2 manderà in onda il film “Alvin Superstar”, un episodio interamente dedicato alle festività, intrattenendo il pubblico con la sua simpatia e il suo humour. Inoltre, sarà la volta del soggetto ricorrente “Gioco da ragazzi”, in programma il 9 dicembre, che coinvolgerà cinque gamer in sfide legate ai giochi del passato, un tuffo nella nostalgia per i genitori e un’avventura ludica per i più giovani.

Su Frisbee, il 23 dicembre alle 16:30, i piccoli spettatori potranno seguire “Curioso come George: sorpresa a Natale”, un episodio festivo che vedrà protagonista la famosa scimmietta George. Anche a Capodanno, la programmazione non si ferma: il 31 dicembre, alle 19:30, andrà in onda “Super Wings – Capodanno intorno al mondo”, dove i piccoli esploratori potranno viaggiare virtualmente in diverse culture attraverso racconti e avventure entusiasmanti.

Infine, Boomerang si unisce ai festeggiamenti il 13 dicembre alle 17:15 con “Batwheels – Lo spirito natalizio”, dove i personaggi delle Batwheels si uniranno per aiutare Babbo Natale. In questa avventura spumeggiante, i valori dell’amicizia e della generosità verranno trasmessi in modo coinvolgente, rendendo il Natale ancora più speciale per i più piccoli. Il 25 dicembre, i bambini potranno aspettarsi la messa in onda di “Il trenino Thomas: Missione Letterina di Natale”, un’altra avventura natalizia che li trasporterà nel mondo incantato di Thomas e dei suoi amici.

Questa programmazione festiva ampiamente variegata, con numerose iniziative e intrattenimenti a tema, garantirà momenti di spensieratezza e gioia, permettendo a famiglie e bambini di condividere insieme l’atmosfera festiva tipica del periodo natalizio, all’insegna dell’allegria e del divertimento con i personaggi più amati dai bambini.