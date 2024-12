NASPI: reddito presunto da comunicare all’INPS per tutti i beneficiari

### NASPI 2025: dichiarazione del reddito presunto entro gennaio

A partire da dicembre 2024, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha avviato una campagna informativa mirata ai beneficiari dell’indennità mensile di disoccupazione NASPI. Questa iniziativa è finanziata tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ha l’obiettivo di garantire una comunicazione chiara e tempestiva. Essenziale in questo contesto è l’obbligo per i destinatari di dichiarare il reddito presunto per il 2025, anche se questo risulta zero. La scadenza fissata è per il 31 gennaio 2025, una data da considerarsi inderogabile.

Il rispetto di tale adempimento è prioritario, poiché l’INPS utilizza le informazioni ricevute per verificare la sussistenza dei requisiti necessari al sostegno. I beneficiari che non presentano la dichiarazione o la inviano in modo incompleto o errato rischiano di vedere interrotta l’erogazione della NASPI. La campagna informativa è rivolta a coloro che già percepiscono il sostegno e mira a facilitare il processo burocratico consentendo una pianificazione adeguata da parte dei beneficiari.

Il messaggio dell’INPS è chiaro: ogni beneficiario deve essere attivo e collaborativo nella gestione della propria posizione, garantendo l’invio della dichiarazione entro il termine stabilito per evitare la sospensione del sussidio atteso. In tal modo, si riduce il rischio di errori e si promuove una maggiore responsabilità da parte dei cittadini verso le procedure previste.

### Obblighi dei beneficiari NASPI

I beneficiari dell’indennità NASPI sono tenuti a rispettare precisi obblighi per garantire la continuità del supporto economico ricevuto. La dichiarazione del reddito presunto, obbligatoria per il 2025, deve essere presentata entro il 31 gennaio 2025, inclusa nel contesto della nuova iniziativa dell’INPS, che mira a migliorare la comunicazione e l’efficienza nella gestione delle pratiche. Ogni destinatario, pertanto, è chiamato a dimostrare la propria attiva partecipazione al processo informativo, sia che il reddito risulti essere di valore zero sia che sia superiore. La chiarezza delle informazioni fornite è cruciale, poiché ogni omissione o inesattezza potrebbe cagionare non solo ritardi, ma anche interruzioni dell’erogazione.

L’INPS richiede che i beneficiari mantengano una posizione collaborativa; questo significa che è fondamentale seguire attentamente ogni indicazione impartita dall’ente. Rispondere a tali obblighi non è solo un aspetto burocratico, ma rappresenta un elemento di responsabilizzazione verso la propria situazione lavorativa e reddituale, contribuendo così a garantire un sistema di protezione sociale più solido e reattivo.

In definitiva, rispettare i termini e fornire dichiarazioni accurate non solo protegge il diritto al sussidio, ma favorisce anche il buon funzionamento del sistema previdenziale, permettendo all’INPS di valutare correttamente le esigenze dei cittadini e di pianificare le risorse necessarie per il sostegno economico. L’ente, dal canto suo, si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie affinché i beneficiari possano adempiere ai propri doveri nel modo più semplice ed efficace possibile.

### Modalità di presentazione della dichiarazione

Per procedere con la dichiarazione del reddito presunto per il 2025, è fondamentale che i beneficiari seguano una serie di passaggi precisi, utilizzando esclusivamente il modello NASPI-COM, che può essere reperito direttamente sul sito ufficiale dell’INPS. Questo modello rappresenta il documento essenziale per l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione, e la sua corretta compilazione è cruciale affinché non sorgano problematiche future.

L’accesso al servizio di compilazione e invio della dichiarazione richiede l’uso di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, almeno di livello 2);

(Sistema Pubblico di Identità Digitale, almeno di livello 2); CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica);

(Carta d’Identità Elettronica); CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

(Carta Nazionale dei Servizi); PIN dispositivo , riservato ai residenti all’estero senza documenti di riconoscimento italiani;

, riservato ai residenti all’estero senza documenti di riconoscimento italiani; App IO ;

; eIDAS (identificazione elettronica per i cittadini dell’Unione Europea).

Per facilitare la ricerca del modello NASPI-COM, è possibile digitare “NASPI: indennità mensile di disoccupazione” all’interno del motore di ricerca del portale INPS. In alternativa, i beneficiari possono avvalersi del supporto diretto degli Istituti di patronato, i quali offrono assistenza non solo nella compilazione ma anche nel corretto invio della documentazione necessaria.

È di fondamentale importanza rispettare le modalità di invio stabilite e garantire che il modello sia compilato in modo accurato, poiché eventuali errori potrebbero comportare ritardi o problematiche in fase di elaborazione della richiesta. La comunicazione e l’assistenza fornite dall’INPS, insieme alle possibilità di contatto con i patronati, rappresentano un valido aiuto per i beneficiari, contribuendo a semplificare il processo burocratico associato alla NASPI.

### Conseguenze della mancata dichiarazione

Il rispetto della scadenza per la presentazione della dichiarazione del reddito presunto è fondamentale per evitare conseguenze spiacevoli. La mancata presentazione del modulo NASPI-COM, o l’invio di dati parziali o errati, porta inevitabilmente alla sospensione immediata del pagamento della NASPI. I beneficiari, quindi, corrono il rischio di perdere il diritto a ricevere l’indennità fino a quando non avviene la regolarizzazione della loro posizione.

Questa situazione comporterebbe non solo una perdita temporanea del sussidio, ma anche la necessità di affrontare un processo burocratico complesso per ripristinare l’erogazione. Perciò, la tempestività e la precisione nella dichiarazione sono essenziali. È inadeguato, quindi, affidarsi al caso o sottovalutare l’importanza di questi adempimenti, poiché le ripercussioni possono risultare notevoli e persino compromettere la sostenibilità economica del beneficiario.

Inoltre, il sistema di comunicazione multicanale messo in atto dall’INPS per informare i destinatari della NASPI gioca un ruolo cruciale in questo contesto. Attraverso notifiche via e-mail, SMS, posta elettronica certificata (PEC) o lettere cartacee, i beneficiari ricevono avvisi chiari sulle scadenze e le modalità di presentazione. È quindi importante controllare regolarmente i canali comunicativi forniti per evitare fraintendimenti e ritardi.

La prevenzione è la strategia migliore per evitare sanzioni: mantenere un dialogo proattivo e una buona comunicazione con l’INPS è raccomandato. I beneficiari devono utilizzare l’area riservata “MyINPS” per monitorare la propria situazione e accertarsi del corretto aggiornamento delle informazioni richieste.

### Innovazione nella gestione delle prestazioni sociali

Con l’inizio del nuovo programma informativo, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) si sta proiettando verso un modello di governance sempre più orientato all’innovazione e all’efficienza. Questo approccio rappresenta una risposta concreta alle sfide moderne della previdenza sociale, intersecando tecnologia e servizio al cittadino. Grazie ai fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’INPS è in grado di implementare strumenti che semplificano l’intero processo burocratico, rendendo l’accesso alle informazioni oltre che più facile, anche più tempestivo.

La nuova Piattaforma di Proattività introdotta dall’INPS è un elemento centrale di questa trasformazione. Essa consente non solo di inviare comunicazioni personalizzate ai beneficiari, ma anche di pianificare in anticipo le necessità informative di ciascun utente, riducendo il rischio di errori e omissioni. I beneficiari della NASPI, infatti, ricevono aggiornamenti tempestivi in merito alle loro scadenze e obblighi, garantendo così una maggiore consapevolezza della propria posizione.

Questo approccio multicanale favorisce un’interazione maggiore tra l’ente previdenziale e i cittadini. Attraverso i Messaggi informativi, che giungono via e-mail, SMS, PEC o tradizionale corrispondenza, l’INPS mira a garantire che ogni beneficiario abbia accesso alle informazioni essenziali nel momento opportuno. Inoltre, l’area riservata “MyINPS” si configura come un hub cruciale, dove utenti possono gestire autonomamente e in modo sicuro le proprie pratiche.

In questo contesto, la digitalizzazione diventa non solo un’opzione, ma una necessità per migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema. L’adozione di strumenti come SPID, CIE e CNS, indicano un passo significativo verso un modello di servizi sempre più moderni e accessibili, in linea con le attese dei cittadini in un’epoca dove la rapidità e l’efficienza sono requisiti fondamentali per ogni amministrazione pubblica.