Mutui con interessi in aumento: strategie per affrontare il mercato immobiliare attuale

Il mercato dei mutui nel 2025: previsioni e tendenze

Le proiezioni per il mercato dei mutui nel 2025 si presentano incoraggianti, con un’aumento previsto delle erogazioni pari a +10,6%, secondo il nuovo Borsino Mutui Acquisto Casa, realizzato da MutuiSupermarket in collaborazione con Nomisma. La stabilità della domanda lattiene in vita, mentre cresce l’utilizzo del mutuo per l’acquisto di abitazioni. Già nel terzo trimestre del 2024, il 44,1% delle compravendite residenziali è stato finanziato tramite un mutuo, rivelando un significativo incremento rispetto agli anni passati. I tassi di interesse, seppur in risalita, sono destinati a stabilizzarsi con un calo dell’Euribor atteso a 2,10% entro il primo trimestre del 2026, suggerendo che le famiglie si stanno riavvicinando al mercato con una rinnovata fiducia.

Non sprecare soldi comprando pubblicità programmatica ma investi su contenuti eterni. ==> LEGGI QUI perchè.

In un contesto di interesse a lungo termine, il 2025 rappresenterà un anno cruciale per le famiglie italiane, che si preparano a rinnovare le loro opportunità nel mercato immobiliare. La combinazione di tassi di interesse accessibili e di un panorama economico in miglioramento sembra stia consolidando la volontà di acquisto delle famiglie, rendendo il finanziamento casa un elemento chiave nelle strategie di acquisto. La stabilizzazione delle erogazioni tra il 2026 e il 2027 indica una fase di maturazione nel mercato, in cui le famiglie e i mutuatari potrebbero beneficiare di condizioni più favorevoli.

Identikit del mutuatario italiano

Il profilo del mutuatario italiano nel 2025 si delinea in modo chiaro, evidenziando non solo le caratteristiche demografiche, ma anche le preferenze e le aspettative che guidano le decisioni relative all’acquisto della casa. Secondo il recente studio di MutuiSupermarket e Nomisma, ben il 76% delle famiglie si prepara a richiedere un mutuo principalmente per acquistare o sostituire la prima abitazione, con una preferenza marcata verso gli immobili usati che rispettino determinati standard qualitativi. In particolare, la maggior parte degli interessati opta per appartamenti di metratura compresa tra 70 e 109 metri quadrati, spesso cercando requisiti come elevata luminosità e spazi esterni come balconi o terrazze.

Non sorprende quindi che la sostenibilità e l’efficienza energetica rivestano un ruolo cruciale; il 64% dei mutuatari considera fondamentale che le abitazioni siano in classe energetica A o B, elemento sempre più decisivo nell’equazione d’acquisto. Tra i giovani, la fascia di età compresa tra 18 e 34 anni si conferma particolarmente attiva, con un’impressionante 85% di loro intenzionati a contrarre un mutuo per realizzare il sogno di una casa propria. La ricerca di informazioni avviene principalmente online, dove il 63% utilizza simulatori di rate per individuare le migliori offerte, evidenziando un approccio sempre più digitale e informato.

Riguardo al momento migliore per richiedere un mutuo, la maggior parte delle famiglie (il 40%) preferisce aspettare di aver scelto l’immobile, mentre un 20% ritiene più opportuno avviare la pratica di finanziamento in anticipo, per chiarire la disponibilità economica. Le variabili decisive per la scelta rimangono il tasso d’interesse competitivo e la rata mensile sostenibile. Si osserva anche una crescente propensione a finanziare una porzione elevata del valore dell’immobile, con solo il 25% disposto a limitarsi a un finanziamento del 50%.

Il ruolo del digitale nella scelta del mutuo

Il canale digitale si sta affermando come il principale strumento per le famiglie italiane nel processo di scelta del mutuo, evidenziando un cambiamento significativo nelle abitudini di ricerca e acquisto. Secondo il Borsino MutuiSupermarket – Nomisma, ben il 61% degli intervistati si affida a piattaforme online per informarsi sui mutui. Questa modalità è apprezzata per la sua capacità di semplificare la simulazione delle rate e la comparazione dei tassi di interesse delle diverse offerte disponibili, rendendo il processo più trasparente e accessibile.

Inoltre, il 23% delle famiglie utilizza i canali digitali con l’intenzione di completare l’intero processo di sottoscrizione del mutuo online, eliminando la necessità di recarsi fisicamente in filiale. Questa spinta verso la digitalizzazione ha dimostrato di generare un impatto economico notevole: nel periodo 2020-2024, l’accesso ai mutui attraverso il canale online ha consentito un risparmio significativo sui tassi di interesse. Per esempio, un mutuo a tasso fisso di 140.000 Euro su 20 anni ha portato a un risparmio complessivo di circa 25.000 Euro in interessi, se si considera una riduzione del 1,5% sul TAEG medio di mercato. I mutui a tasso variabile hanno evidenziato risparmi ancora più elevati, stimate in 30.000 Euro di interessi su un importo simile.

Questa evoluzione non solo facilita il processo di acquisto della casa, ma rende anche la ricerca del mutuo più competitiva. Le famiglie, grazie agli strumenti digitali, possono confrontare facilmente una vasta gamma di offerte, ottimizzando le condizioni di finanziamento. Il ricorso al digitale rappresenta dunque un’importante opportunità per i mutuatari, che possono oggi prendere decisioni più informate e consapevoli rispetto al passato, avvantaggiandosi della maggiore trasparenza e accessibilità delle informazioni disponibili.