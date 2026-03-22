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MotoGP Aprilia trionfa in Brasile Bezzecchi precede Martin e balza in vetta alla classifica mondiale

MotoGP Aprilia trionfa in Brasile Bezzecchi precede Martin e balza in vetta alla classifica mondiale

Aprilia firm

La Aprilia conquista una storica doppietta nel GP del Brasile di MotoGp 2026, disputato sul circuito di Goiania.
Protagonista assoluto è Marco Bezzecchi, che vince davanti al compagno di marca Jorge Martin in una gara accorciata a 23 giri per “degradazione della pista”.
Il riminese centra la sua quarta vittoria consecutiva e balza in testa al Mondiale, mentre il rivale diretto Marc Marquez resta fuori dal podio, battuto nel finale da Fabio Di Giannantonio.

Il risultato ribalta gli equilibri dopo i segnali di risveglio delle Ducati nella Sprint e indica la casa di Noale come nuovo riferimento tecnico della stagione.
Il quinto posto di Ai Ogura conferma una competitività di pacchetto che potrebbe ridefinire la corsa al titolo lungo tutto il 2026.

In sintesi:

  • Doppietta Aprilia a Goiania con Bezzecchi e Martin, dominio tecnico in gara
  • Bezzecchi firma la quarta vittoria consecutiva e guida ora il Mondiale MotoGp 2026
  • Marc Marquez battuto da Di Giannantonio per il podio, Ducati in affanno
  • Gara accorciata per degrado pista, confermata la costanza di rendimento del pacchetto Aprilia

Il dominio tecnico Aprilia e il sorpasso nel Mondiale

La gara di Goiania, ridotta da 31 a 23 giri, ha esaltato le qualità della Aprilia e di Marco Bezzecchi.
Scattato a fionda dalla griglia, il riminese ha imposto da subito un ritmo insostenibile, costruendo a suon di giri veloci oltre due secondi di margine.
In scia, Jorge Martin ha completato la festa di Noale con una rimonta autorevole: dopo un duello con Pedro Acosta, lo spagnolo ha raggiunto e superato le due Ducati “in un sol boccone”, consolidando il secondo posto.

Alle loro spalle, la battaglia per il podio ha visto prevalere Fabio Di Giannantonio su Marc Marquez, costretto ad accontentarsi della quarta posizione.
Il quinto posto di Ai Ogura certifica la profondità del progetto Aprilia, mentre Pedro Acosta, settimo, ha pagato i limiti della sua Ktm.
Giornata difficile per le altre: sesto Alex Marquez, ottavo un ancora convalescente Fermin Aldeguer, fuori top ten Luca Marini e solo dietro di lui Franco Morbidelli.

Pesantissima la caduta di Pecco Bagnaia, lontano dai primi già prima dell’errore: il suo 2026 appare come la prosecuzione dell’incubo 2025.

Scenari futuri per il Mondiale MotoGp 2026

La quarta vittoria consecutiva di Marco Bezzecchi e la doppietta Aprilia a Goiania ridisegnano le gerarchie della MotoGp 2026.
Il pacchetto di Noale si dimostra efficace sia sul giro secco sia sulla distanza, anche in condizioni anomale come la gara accorciata per degrado dell’asfalto.

Per Marc Marquez, Ducati, Ktm e Honda diventa ora urgente una risposta tecnica e di sviluppo, pena il rischio di vedere il campionato indirizzato già nelle prossime gare.
L’evoluzione delle prestazioni di Jorge Martin e di Ai Ogura potrebbe inoltre trasformare Aprilia in una vera armata da titolo costruttori, con impatto diretto sulle strategie di mercato piloti per il 2027.

FAQ

Chi è leader del Mondiale MotoGp 2026 dopo il GP del Brasile?

Attualmente il leader del Mondiale 2026 è Marco Bezzecchi, balzato in testa grazie alla quarta vittoria consecutiva.

Perché la gara MotoGp di Goiania è stata accorciata a 23 giri?

La gara è stata ufficialmente ridotta da 31 a 23 giri per “degradazione della pista”, a tutela della sicurezza dei piloti.

Come hanno performato le Ducati ufficiali nel GP del Brasile 2026?

Le Ducati, nonostante segnali positivi nella Sprint, sono state nettamente battute in gara, con Pecco Bagnaia caduto e lontano dai primi.

Qual è stato il risultato di Pedro Acosta e della KTM a Goiania?

Pedro Acosta ha chiuso settimo: la sua Ktm non gli ha consentito di tenere il ritmo dei migliori.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla MotoGp 2026?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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