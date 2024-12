Monte Bianco riapre il traforo dopo una lunga chiusura, tornano i collegamenti!

Riapertura del traforo del Monte Bianco

Dopo un’interruzione operativa che ha durato oltre tre mesi, il traforo del Monte Bianco, collegamento strategico tra Italia e Francia, riaprirà le sue porte questa sera alle 22:00. Questa riapertura segna una tappa significativa dopo 105 giorni di chiusura totale, durante i quali sono stati effettuati lavori strutturali di rilevante importanza. Con un investimento complessivo di 24 milioni di euro, finanziato dalle società concessionarie Sitmb per il settore italiano e Atmb per quello francese, il progetto ha visto il coinvolgimento di oltre 150 persone e ha richiesto un totale di 150.000 ore di lavoro.

Le operazioni erano sotto la supervisione del Geie (Gruppo europeo di interesse economico binazionale), garantendo così un’efficace collaborazione tra i due paesi. La riattivazione del tunnel rappresenta un’importante risposta alla crescente domanda di traffico transfrontaliero, dato che prima della chiusura oltre 3.600 auto e 1.600 camion transitavano quotidianamente. Gli autisti, durante il periodo di chiusura, si sono visti costretti a cercare itinerari alternativi, come il Tunnel del Fréjus e il Gran San Bernardo.

Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha recentemente confermato come “i test tecnici preliminari abbiano avuto esiti positivi”, evidenziando la priorità data alla sicurezza degli utenti durante l’intervento. La riapertura del traforo rappresenta quindi un momento cruciale per ripristinare i flussi di traffico abituali e riprenderne il controllo, dopo un’interruzione così prolungata.

Dettagli dei lavori di ristrutturazione

La ristrutturazione del traforo del Monte Bianco ha comportato un imponente intervento di demolizione e ricostruzione della volta su un’estensione di 328 metri lineari, riducendo significativamente le dimensioni rispetto ai 600 metri previsti inizialmente. Le operazioni hanno presentato notevoli complessità dovute alle variegate caratteristiche idro-geologiche della montagna, imponendo l’adozione di tecniche costruttive adattate per ogni singolo tratto del tunnel. Riccardo Rigacci, direttore gerente del Geie, ha spiegato che il team ha dovuto affrontare sfide uniche a seconda della zona, gestendo condizioni diverse e variabili dal piedritto alla chiave di volta.

Il cantiere è stato suddiviso in due sezioni distinte: la prima localizzata nella zona di scavo francese, mentre la seconda nella porzione italiana, sviluppata durante la costruzione originale del tunnel tra il 1959 e il 1962. Durante i lavori, gli ingegneri hanno scoperto anche elementi imprevisti, come alcuni dispositivi di drenaggio dell’acqua installati a una profondità sorprendentemente ridotta di soli 10 centimetri. Questo ha evidenziato l’importanza di una valutazione approfondita delle condizioni preesistenti prima di procedere a interventi di ampio respiro.

Ad accompagnare la ristrutturazione vi è stata l’implementazione di un impianto di impermeabilizzazione, che in precedenza mancava, garantendo una protezione significativa contro infiltrazioni d’acqua. Inoltre, il progetto ha previsto la sostituzione del sistema di illuminazione tradizionale, con l’installazione di moderni LED per ben 2.400 metri del tunnel, contribuendo a migliorare la visibilità e la sicurezza per gli utenti. Questi interventi sono stati cruciali non solo per il restauro dell’infrastruttura, ma anche per garantire che il tunnel possa soddisfare gli standard di sicurezza più elevati nel lungo termine.

Sicurezza e esercitazione annuale

In risposta alla riapertura del traforo del Monte Bianco, domani si svolgerà un’importante esercitazione annuale di sicurezza, organizzata congiuntamente dalle prefetture italiana e francese. Questo evento prevede la partecipazione di oltre 100 membri appartenenti ai team di emergenza e sicurezza di entrambi i paesi, impegnati a garantire la massima sicurezza per gli utenti del tunnel che collega Courmayeur e Chamonix. L’esercitazione rappresenta un’opportunità cruciale per testare i protocolli di emergenza e le procedure di evacuazione, assicurando che tutte le operazioni possano essere eseguite in modo efficace e tempestivo in caso di necessità.

Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato l’importanza di prepararsi a ogni eventualità, evidenziando come la sicurezza degli utenti rimanga la priorità assoluta. L’esercitazione non solo verifica l’efficacia dei piani di emergenza, ma permette anche di identificare eventuali aspetti da migliorare, garantendo una reazione pronta e professionale in caso di incidenti. Durante l’attività, verranno simulate diverse situazioni critiche, permettendo ai partecipanti di affinare le loro abilità e coordinamento operativi.

La riapertura del tunnel dopo una prolungata chiusura ha reso ancora più opportuna questa iniziativa. Il cantiere, infatti, ha richiesto una serie di ristrutturazioni per apportare non solo migliorie strutturali, ma anche per garantire che il tunnel sia in grado di rispondere adeguatamente a qualsiasi possibile criticità. Le operazioni di sicurezza, quindi, non si limitano alla preparazione per eventi imprevisti, ma si estendono a una gestione continua della sicurezza nel tempo. Grazie a queste misure, gli utenti possono transitare con maggiore serenità attraverso uno dei passaggi più emblematici delle Alpi.

Impatto sulla viabilità e percorsi alternativi

La riapertura del traforo del Monte Bianco avrà un impatto significativo sulla viabilità, ripristinando un importante corridoio di transito tra Italia e Francia. Prima della chiusura, il tunnel registrava un flusso quotidiano di oltre 3.600 auto e 1.600 camion, che sono stati costretti a cercare percorsi alternativi. Durante i lavori, gli utenti hanno dovuto affidarsi a itinerari come il Tunnel del Fréjus e il Gran San Bernardo, con notevoli ripercussioni in termini di tempi di viaggio e costi operativi. Questo ha evidenziato l’importanza strategica del traforo, non solo per il traffico commerciale, ma anche per il turismo e gli scambi culturali tra le due nazioni.

Con la riapertura, ci si aspetta un rapido ritorno ai livelli di traffico prechiusura, contribuendo così a un ristoro percentuale del mercato e alleviando la pressione sugli itinerari alternativi, che mostrano segni di congestione e sovraccarico. L’ottimizzazione dei percorsi garantirà anche un minore impatto ambientale, riducendo l’emissione di CO 2 associata ai viaggi su strade alternative. Le autorità locali prevedono una monitoraggio attivo per gestire il flusso di traffico e assicurarsi che le infrastrutture atte a supportare tali volumi siano adeguate.

Inoltre, la rinnovata fruibilità del tunnel è destinata a rinvigorire l’economia locale, specialmente nei settori del turismo e dei trasporti. Gli operatori commerciali e i fornitori di servizi possono ora pianificare le loro attività con maggiore certezza, ponendo le basi per una ripresa solida e sostenibile. La riapertura si inserisce quindi in un contesto di rinnovamento economico regionale, fondamentale per il recupero da una fase di stallo prolungato.

Aspetti tecnici e innovazioni realizzate

I recenti lavori di ristrutturazione del traforo del Monte Bianco hanno portato a un significativo rinnovamento delle infrastrutture, attraverso interventi tecnici avanzati. La demolizione e ricostruzione della volta, estesa per 328 metri lineari, ha previsto l’adozione di soluzioni ingegneristiche innovative, ben al di sotto dei 600 metri inizialmente stimati. I tecnici hanno dovuto affrontare un cantiere caratterizzato da un’ampia variabilità geologica, richiedendo l’impiego di tecniche specifiche per ogni segmento della galleria.

Il direttore del Geie, Riccardo Rigacci, ha sottolineato l’importanza di affrontare ogni sezione con un approccio contestualizzato, tenendo conto delle differenze riscontrate dal piedritto alla chiave di volta. Durante il processo, sono emerse anche sorprese inaspettate, come i dispositivi di drenaggio installati a soli 10 centimetri di profondità, il che ha evidenziato la necessità di una profonda analisi pre-interventi.

Un aspetto fondamentale del progetto è stata l’implementazione di un sistema di impermeabilizzazione, che non era presente in precedenza, permettendo così di prevenire infiltrazioni d’acqua. Inoltre, l’illuminazione dell’intero tunnel è stata ristrutturata, sostituendo i tradizionali neon con moderni LED su un’estensione di 2.400 metri, garantendo una migliore visibilità e contribuendo alla sicurezza degli utenti. Queste innovazioni non solo hanno migliorato l’efficienza energetica del tunnel, ma anche la sicurezza generale del traffico, fornendo ai conducenti un ambiente più conforme agli standard contemporanei.