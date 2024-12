Mondiale di Club FIFA, DAZN trasmette tutte le 63 partite in chiaro e gratis

DAZN: l’accordo con la FIFA

DAZN ha siglato un accordo cruciale con la FIFA, consolidando la sua posizione nel panorama delle trasmissioni sportive globali. Quest’intesa prevede la trasmissione in diretta di 63 partite del nuovo Mondiale per Club, che si svolgerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. La competizione si svolgerà in ben 12 stadi, rendendo essenziale la diffusione televisiva per il successo dell’evento.

Dopo un lungo dibattito sulle modalità di distribuzione dei diritti televisivi, la FIFA ha scelto DAZN come partner esclusivo, un passo strategico per garantire visibilità e sostenibilità finanziaria all’evento. Grazie a questo accordo, DAZN avrà la possibilità non solo di trasmettere le partite, ma anche di sublicenziare i diritti a emittenti locali, ampliando così il pubblico accessibile e potenziando l’engagement dei tifosi nei vari paesi.

Questo accordo segna un’importante evoluzione nel mondo delle trasmissioni sportive, poiché la FIFA punta a massimizzare i ricavi derivanti da sponsorizzazioni e diritti di trasmissione, elementi chiave per finanziare le partecipazioni delle squadre e garantire premi competitivi.

Dettagli dell’accordo globale

Da un punto di vista logistico, l’accordo tra DAZN e la FIFA si fonda su un quadro di cooperazione ben definito e strategico. La piattaforma di streaming sportivo avrà il compito di garantire la trasmissione di tutte le 63 partite del Mondiale per Club, facendo leva su tecnologia all’avanguardia per garantire un’esperienza visiva di alta qualità. L’accordo prevede anche la possibilità per DAZN di sublicenziare i diritti di trasmissione a soggetti locali, permettendo una diffusione in chiaro delle gare in diversi mercati. Ciò non solo accresce la visibilità della competizione, ma facilita anche l’accesso per gli appassionati di calcio in tutto il mondo.

Questo progetto si inserisce nel quadro più ampio della strategia della FIFA di incrementare il valore commerciale del torneo e, parallelamente, di espandere la propria audience globale. Il fatto che le partite saranno trasmesse in chiaro rappresenta un valore aggiunto significativo, in grado di attrarre un pubblico più vasto, i cui membri potrebbero non possedere un abbonamento a servizi streaming a pagamento. L’organizzazione di Gianni Infantino, dunque, non solo ottimizza le sue entrate, ma coltiva anche l’amore per il calcio, stimolando una maggiore interazione tra i fan e le squadre coinvolte, incrementando così l’interesse verso il torneo stesso.

Il Mondiale per Club FIFA: cosa aspettarsi

Il Mondiale per Club FIFA, un torneo che rappresenta l’apice dell’incontro tra le migliori squadre di calcio a livello mondiale, si preannuncia come un evento memorabile. Questo primo torneo di dimensioni ampliato avrà luogo negli Stati Uniti e si svolgerà in 12 stadi tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025. La competizione vedrà la partecipazione di squadre di vari continenti, ogni team portando con sé la propria storia, cultura e una vasta schiera di tifosi appassionati.

Il formato dell’evento subirà un cambiamento significativo rispetto alle edizioni precedenti, con il numero delle squadre aumentato a 32, aumentando di fatto il vivo interesse. Gli appassionati si preparano a vivere non solo incontri di alto livello, ma anche anima e passione che caratterizzano il calcio a livello globale. In particolare, l’apertura si svolgerà a Miami, dove si terrà il sorteggio per la definizione dei gironi, un momento che promette di essere carico di emozioni e aspettative.

Questo nuovo approccio del Mondiale per Club si allinea con la visione della FIFA per un torneo che non sia solo un mero incontro sportivo, ma un festival del calcio che celebri la diversità e l’unità attraverso lo sport. Le squadre partecipanti offriranno uno spettacolo in campo, e il pubblico potrà godere di un’esperienza coinvolgente, conda in diretta su DAZN, rendendo l’evento accessibile a una platea ancora più ampia.

Le partite trasmesse su DAZN

DAZN si appresta a offrire un palinsesto affascinante e variegato con la trasmissione delle 63 partite del Mondiale per Club FIFA. Questo torneo, che avrà luogo negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, rappresenta un’importante opportunità per gli sportivi di seguire dal vivo le gesta delle migliori squadre di calcio del mondo. Attraverso la sua piattaforma di streaming, DAZN garantirà la copertura televisiva completa, consentendo agli utenti di vivere ogni singolo match in alta definizione e in tempo reale.

Le partite saranno accessibili gratuitamente, il che rappresenta un cambiamento significativo rispetto a molti eventi sportivi di alto profilo che richiedono un abbonamento per essere seguiti. In questo modo, DAZN si pone l’obiettivo di coinvolgere un numero maggiore di fan, permettendo a chiunque di seguire il torneo senza barriere economiche. Inoltre, la possibilità di sublicenziare i diritti a emittenti locali assicurerà una diffusione a carattere nazionale e regionale, contribuendo a rendere il torneo visibile in paesi dove il calcio ha profondi legami sociali e culturali.

Con il countdown che scorre verso il primo fischio d’inizio, i tifosi di tutto il mondo possono prepararsi a vivere un’estate di grande calcio. Ogni incontro, che vedrà la partecipazione di squadre cariche di passione e ambizione, promette di offrire momenti di pura adrenalina e spettacolo, accentuando l’importanza di questo nuovo format del Mondiale per Club. DAZN, con la sua tecnologia avanzata e un’interfaccia user-friendly, rappresenta la scelta ideale per chi desidera seguire da vicino un torneo che si preannuncia già ricco di sorprese ed emozioni.

Sponsor e opportunità commerciali

Il nuovo accordo di DAZN con la FIFA non si limita solo alla trasmissione delle partite del Mondiale per Club, ma apre anche nuovi orizzonti per quanto riguarda la sponsorizzazione e le opportunità commerciali. La piattaforma di streaming ha già realizzato importanti intese con grossi nomi del settore, come AB InBev, leader mondiale nel settore delle bevande, e il colosso dell’elettronica di consumo Hisense. Questi contratti non solo valorizzano l’evento, ma conferiscono anche una visibilità ineguagliabile ai marchi coinvolti, inserendoli in un contesto di rilevanza globale.

A questi marchi si unisce recentemente Bank of America, un altro importante sponsor che testimonia l’interesse delle grandi aziende nell’associare il proprio nome a un torneo di così alto profilo. Queste partnership non solo contribuiscono al sostegno economico dell’evento, ma creano anche possibilità di attivazione unica, consentendo agli sponsor di coinvolgere i tifosi in modi innovativi. Le iniziative possono spaziare dalla pubblicità sui canali DAZN, all’organizzazione di eventi dal vivo collaterali, fino a campagne di marketing sui social media mirate a raggiungere un pubblico internazionale.

In aggiunta, l’approccio di DAZN alla vendita degli spazi commerciali si distingue per la sua flessibilità, permettendo di adattare le strategie promozionali alle diverse esigenze dei partner. Ciò favorisce un ecosistema commerciale in cui le aziende possono massimizzare il proprio ritorno sull’investimento. La risonanza del Mondiale per Club rappresenta una piattaforma formidabile per qualsiasi brand, e DAZN ha dimostrato di essere ben posizionata per sfruttare questo potenziale.

Rappresentanza italiana nel torneo

Nel contesto del Mondiale per Club FIFA, l’Italia avrà un ruolo significativo, con due delle sue formazioni più prestigiose, l’Inter e la Juventus, pronte a competere in questo prestigioso torneo. Queste due squadre non solo rappresentano il calcio italiano, ma portano anche con sé una lunga e illustre storia nel panorama calcistico mondiale. La presenza di club di tale calibro non fa che arricchire la competizione, attirando l’attenzione di milioni di tifosi in Italia e all’estero.

L’Inter, con la sua filosofia di gioco e il suo recente successo nelle competizioni nazionali e europee, si presenta come un contendente serio. Dall’altra parte, la Juventus, storicamente la squadra più titolata del calcio italiano, avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore in un contesto globalizzato, dove il livello di competitività è estremamente elevato. Le loro performance non solo influenzeranno il loro prestigio a livello internazionale, ma potranno anche avere un impatto significativo sul marketing e sulla visibilità del calcio italiano nel mondo.

La partecipazione di queste due storiche squadre è attesa con entusiasmo dai tifosi italiani, che si preparano a vivere momenti di grande intensità e passione. L’emozione di vedere i propri beniamini affrontare avversari di caratura mondiale rappresenta un’opportunità imperdibile per entusiasmare i fan e promuovere ulteriormente il brand del calcio italiano a livello globale. Con la copertura garantita da DAZN, potremo seguire ogni match delle squadre italiane nel corso dell’evento, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per i supporters.