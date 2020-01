Al CES di Las Vegas la prossima settimana, Honda presenterà il nuovo concetto di veicolo aereo personale che integrano tecnologie connesse, autonome, condivise ed elettriche (CASE) in nuovi prodotti e servizi di mobilità.

La mostra metterà in evidenza l'evoluzione continua dell'azienda di Safe Swarm, il sistema di sicurezza connesso V2X attualmente in fase di test sulla US Route 33 in Ohio.

Honda presenterà i seguenti concetti e prototipi tecnologici al CES 2020.

Concetto di guida aumentata

Honda presenterà il suo concetto di guida aumentata per affrontare la transizione culturale verso veicoli autonomi. In un futuro autonomo, Honda ritiene che i clienti saranno in grado di godere della mobilità in nuovi modi se liberati dalla responsabilità della guida. Allo stesso tempo, i clienti potrebbero ancora voler provare l'emozione e il brivido della guida.

Il concetto di guida aumentata di Honda prevede una transizione senza soluzione di continuità dalla guida autonoma a quella semi-autonoma. Per rispondere rapidamente alla curiosità dell'utente, il sistema di guida autonomo è costantemente in standby, pronto a intervenire e controllare il veicolo quando necessario.

Il sistema di guida cambia tra modalità automatica e manuale con un interruttore e presenta più di otto modalità tra funzionamento completamente autonomo e semi-autonomo. Vari sensori nel veicolo leggono continuamente l'intenzione dell'utente di spostarsi agevolmente tra queste modalità, creando un'esperienza di guida istintiva.

Con il suo volante reinventato, il concetto di guida aumentata di Honda offre nuovi tipi di esperienze di guida. Accarezzando due volte il volante, il veicolo partirà. Tirare il volante e il veicolo rallenterà; spingere il volante e il veicolo accelera. I partecipanti al CES possono sperimentare una dimostrazione simulata del concetto di guida aumentata.

Esperienza futura di Honda Mobility VR

Honda presenterà un'anteprima dell'ecosistema della mobilità per il 2035 e oltre con veicoli completamente autonomi, mobilità autonoma condivisa e un'infrastruttura di mobilità aerea.

Nella dimostrazione del futuro Honda Mobility VR, i partecipanti al CES possono sperimentare un viaggio attraverso il futuro urbano con un sistema V2X che naviga in sicurezza nell'unità, incontrano un Pod di mobilità condivisa autonomo e prendono il volo in un veicolo di decollo e atterraggio verticale personale (VTOL).

Collaborazioni Honda Xcelerator

Honda Xcelerator, un programma globale di innovazione aperta di Honda Innovations, farà il suo debutto in occasione delle collaborazioni al CES 2020 con startup focalizzate sull'aumento delle capacità e dei dispositivi umani che migliorano l'ergonomia sul posto di lavoro per l'ambiente di produzione. Honda Xcelerator presenterà anche tecnologie commercializzate a breve basate su collaborazioni di successo con Drivemode, una startup che sviluppa e gestisce servizi connessi basati su smartphone e SoundHound Inc., il principale innovatore nelle tecnologie di intelligenza artificiale e intelligenza della conversazione abilitate alla voce.

Padiglione per l'innovazione industriale



Esplorando nuove aree oltre i temi tradizionali del CES, Honda Xcelerator presenterà quattro partner di avvio che cercano di trasformare l'ambiente di produzione. In collaborazione con le startup Monolith AI, noonee, Skelex e UVeye, il padiglione di innovazione industriale di Honda Xcelerator offrirà dimostrazioni che vanno dai dispositivi ergonomici progettati per ridurre il rischio di lesioni da sforzo ripetitivo su una catena di montaggio a una tecnologia di ispezione basata sull'intelligenza artificiale che cambierà radicalmente il modo in cui l'industria automobilistica si avvicina al controllo di qualità.

“Smartphone as Brain” con Drivemode

Honda e Drivemode hanno sviluppato congiuntamente la tecnologia “Smartphone as Brain”, che offre un modo sicuro e conveniente per i conducenti o i motociclisti di integrare i loro smartphone nell'esperienza di guida e di guida riducendo al minimo la distrazione. Ad esempio, i ciclisti possono connettere il proprio smartphone e la propria moto tramite Bluetooth, consentendo loro di controllare il proprio smartphone utilizzando gli interruttori sulle maniglie dello sterzo o il riconoscimento vocale. Honda ha acquisito Drivemode nell'ottobre 2019 e presenterà Smartphone come tecnologia Brain al CES.

Tecnologia Honda Personal Assistant con SoundHound Inc.

Honda e SoundHound Inc. hanno sviluppato un assistente di conversazione AI con attivazione vocale – Honda Personal Assistant – per supportare i conducenti e consentire un'esperienza di mobilità confortevole. La piattaforma di intelligenza artificiale Houndify di SoundHound Inc. include le tecnologie brevettate Speech-to-Definition ™ e Deep Definition Understanding ™ per offrire velocità e accuratezza senza precedenti nel riconoscimento vocale e nelle risposte e una capacità di comprendere il contesto, come la posizione dell'utente o le query precedenti , per supportare le interazioni naturali.

Utilizzando la parola di sveglia personalizzata “OK Honda”, Honda Personal Assistant collega le persone con i loro prodotti per la mobilità e realizza un mondo senza interruzioni in cui varie funzioni sono controllate solo dalla voce. Honda mostrerà progressi nei seguenti prototipi tecnologici mentre la società lavora verso applicazioni e commercializzazione nel mondo reale.

Concetto di gestione dell'energia Honda

Honda sta creando convenienti soluzioni di energia rinnovabile che saranno esposte nella sua Energia

Concetto di gestione. La mostra dimostra la visione di Honda per quando le persone hanno accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alle energie rinnovabili che possono essere utilizzate sempre e ovunque in completa sicurezza.

La società ha sviluppato il Honda Mobile Power Pack, una batteria portatile, sostituibile e ricaricabile che ha una potenza di 1kWh o più. Quando vengono utilizzati contemporaneamente più gruppi di alimentazione mobili Honda, possono alimentare motocicli elettrici, prodotti per la mobilità elettrica di piccole dimensioni e persino diventare una fornitura stabile di elettricità nelle case delle persone.

Il concetto di Honda Energy Management presenterà anche il debutto negli Stati Uniti del concetto di mobilità personale di Honda EV chiamato ESMO (Electric Smart Mobility).

SAFE SWARM ™ e “Smart Intersezione”

Honda ha preparato le infrastrutture per il futuro autonomo connesso e mostrerà i progressi del suo prototipo di sistema di sicurezza Honda SAFE SWARM ™ e “Smart Intersection”. Utilizzando la tecnologia V2X, Honda SAFE SWARM ™ consente ai veicoli di comunicare con i veicoli circostanti e condividere informazioni chiave come posizione e velocità.

Con queste informazioni, insieme alla suite di sensori sul veicolo, il guidatore o i sistemi di veicoli automatizzati possono determinare il modo più sicuro di agire per prevenire collisioni e ridurre la congestione del traffico. Nell'ultimo anno, Honda ha valutato SAFE SWARM ™ in un ambiente reale sul 33 Smart Mobility Corridor vicino al centro di ricerca e sviluppo Honda in Ohio, e mostrerà i suoi progressi nello sviluppo di tecnologie di assistenza alla fusione e ottimizzazione delle corsie.

Inoltre, Honda mostrerà uno scenario di rilevamento dei corridori a luci rosse della sua tecnologia “Smart Intersection”, attualmente in fase di test in un ambiente reale a Marysville, Ohio. Le collisioni di traffico agli incroci stradali rappresentano circa il 40 percento di tutte le collisioni e il 20 percento dei quasi 35.000 decessi legati al traffico negli Stati Uniti ogni anno.

La tecnologia “Smart Intersection” utilizza il software di riconoscimento degli oggetti proprietario Honda in combinazione con telecamere montate sull'intersezione e comunicazioni V2X. Ciò consente alle auto di vedere virtualmente attraverso e intorno a edifici e pareti in quasi tutte le condizioni meteorologiche per aiutare a identificare e avvisare i conducenti di pericoli altrimenti nascosti.

I partecipanti al CES possono sperimentare dimostrazioni e simulazioni di concetti tecnologici presso lo stand Honda n. 7900 nella North Hall del Las Vegas Convention Center dal 7 al 10 gennaio 2020.