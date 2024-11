Mobile presenta Flash 220 Limited Edition riservato ai nuovi clienti esclusivi

Offerta Flash 220 Limited Edition

1Mobile ha introdotto una proposta esclusiva, la Flash 220 Limited Edition, riservata ai nuovi clienti, valida fino al 15 novembre 2024. Questa offerta presenta un pacchetto interessante, con 220GB di dati disponibili al prezzo promozionale di soli 4,99€ per il primo mese. Successivamente, il costo passerà a 9,99€ a partire dal secondo mese. In aggiunta, gli utenti potranno utilizzare minuti illimitati per chiamate nazionali e inviare 90 SMS. Coloro che decidono di passare a 1Mobile da un altro operatore possono attivare l’offerta senza alcun costo, mentre chi opta per l’acquisto di una nuova SIM dovrà affrontare un’unica spesa di 9,99€. È fondamentale notare che i GB non utilizzati non possono essere accumulati per il mese successivo; e in caso di superamento della soglia di dati, sarà possibile continuare a navigare a un costo di 0,50€ per ogni 100MB, tariffati a scatti anticipati da 100Kb. In situazioni di credito insufficiente, il rinnovo del piano sarà sospeso fino a quando il cliente non effettuerà una ricarica sufficiente.

Dettagli dell’offerta

La Flash 220 Limited Edition di 1Mobile offre una soluzione vantaggiosa per i nuovi clienti grazie a un piano che si distingue per la sua competitività e semplicità. Con un primo mese a soli 4,99€, gli utenti possono accedere a 220GB di traffico dati, un numero notevole per chi desidera navigare liberamente. Dal secondo mese, il prezzo si stabilizza a 9,99€, mantenendo comunque un eccellente rapporto qualità-prezzo. Questo piano non si limita solo ai dati: include anche minuti illimitati verso numeri nazionali e 90 SMS, soddisfacendo così le esigenze comunicative più diffuse. Per chi migra da un altro operatore, l’attivazione dell’offerta è gratuita. Tuttavia, per i nuovi clienti che necessitano di una SIM, è previsto un costo iniziale di 9,99€. È essenziale evidenziare che i GB non utilizzati non si accumulano nel mese successivo, e qualora si superasse la banda disponibile, il costo per la navigazione aggiuntiva sarà di 0,50€ per 100MB, con tariffazione a scatti di 100Kb. Inoltre, in caso di saldo insufficiente, il rinnovo dell’abbonamento verrà sospeso fino a ricarica del credito.

Gestione e attivazione

La gestione dell’offerta Flash 220 Limited Edition è pensata per essere semplice e accessibile. I nuovi clienti possono effettuare l’attivazione direttamente online o presso i rivenditori autorizzati, rendendo il processo flessibile e veloce. Una volta attivata, la tariffa permette di accedere a una dashboard intuitiva tramite l’app ufficiale di 1Mobile o l’area personale sul sito. Qui, gli utenti possono monitorare in tempo reale il consumo dei dati, il numero di minuti utilizzati, gli SMS inviati e verificare il credito residuo. In caso di cambiamento di operatore entro i primi 180 giorni dall’attivazione, è bene notare che i bonus acquisiti saranno trattenuti dal credito residuo. La disattivazione dell’offerta può essere gestita facilmente, consentendo di continuare a utilizzare il data residuo fino alla scadenza del periodo già pagato. Questa flessibilità è indicativa dell’impegno di 1Mobile nel fornire un servizio centrato sulle esigenze dei propri clienti, garantendo trasparenza e controllo sui costi e sui servizi offerti.

Compatibilità e limitazioni

La Flash 220 Limited Edition di 1Mobile è progettata per essere compatibile con una vasta gamma di dispositivi mobili, garantendo così un ampio accesso ai suoi servizi. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni tecniche da considerare. In particolare, i dispositivi Brondi e Wiko potrebbero presentare delle difficoltà nella piena funzionalità della rete, mentre gli utenti di telefoni dotati di sistema operativo Blackberry OS non potranno usufruire di questa offerta a causa di incompatibilità software. È fondamentale che i nuovi clienti verifichino la compatibilità del proprio dispositivo per evitare inconvenienti. Per maggiori dettagli sulle limitazioni specifiche e sulle tariffe internazionali, è disponibile una sezione dedicata sul sito ufficiale di 1Mobile, fornendo così ai clienti tutte le informazioni necessarie per una scelta informata.