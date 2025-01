Missione italiana delle startup al CES: le parole di Matteo Zoppas, Presidente di ICE

Missione Italiana al CES 2025: un panorama delle startup

Negli ultimi anni, l’Italia ha consolidato la propria posizione come uno degli attori principali al CES, soprattutto nel segmento delle startup. Quest’anno, ICE, l’agenzia per la promozione all’estero, in collaborazione con Area Science Park, ha selezionato un gruppo di quasi 50 startup pronte a presentare le loro innovazioni a un pubblico internazionale. La Missione Italiana al CES 2025 segna un ulteriore passo importante, con un’esposizione che si articola su una superficie di circa 900 mq, suddivisa tra il padiglione Eureka Park e la West Hall.

Queste startup, che rappresentano il meglio dell’innovazione made in Italy, coprono numerosi settori, offrendo soluzioni in ambito tecnologico che spaziano dall’elettronica alle biotecnologie. Con la supervisione del presidente di ICE, Matteo Zoppas, la partecipazione italiana è strutturata per massimizzare visibilità e opportunità di networking. Ogni startup avrà la possibilità di interagire con investitori, partner commerciali e altri stakeholder nel tentativo di espandere la propria rete e attrarre finanziamenti.

Un aspetto cruciale del CES è la dimensione internazionale e la capacità delle startup di presentarsi come attori vitali nei mercati globali. ICE fornisce un ecosistema di supporto che consente a queste imprese di prepararsi efficacemente per l’evento, evidenziando non soltanto le loro innovazioni, ma anche il potenziale competitivo dell’industria italiana. Questo approccio non solo mette in luce le capacità delle startup italiane, ma contribuisce anche a rafforzare la reputazione del valore del Made in Italy nei settori più all’avanguardia della tecnologia moderna.

La presenza italiana: esposizione e networking

La partecipazione dell’Italia al CES 2025 si distingue per la creazione di un ambiente espositivo dedicato che facilita il networking e lo scambio di idee tra le startup e i potenziali investitori. Con una superficie complessiva di circa 900 mq, l’area italiana si articola in spazi accoglienti e funzionali, progettati per massimizzare l’interazione tra i partecipanti. Questo approccio include, oltre al tradizionale padiglione in Eureka Park, anche uno spazio nella West Hall, dove le innovazioni possono essere messe in mostra di fronte a un’élite di visitatori e professionisti del settore.

Non solo esposizione, ma un vero e proprio hub di opportunità: l’Area Expo è pensata per accogliere prodotti, prototipi e materiali delle aziende partecipanti, garantendo visibilità e accessibilità a visitatori di ogni provenienza. Questo non è solo un palcoscenico, ma piuttosto un’opportunità per le startup italiane di dimostrare il proprio valore intrinseco in un contesto altamente competitivo. Attraverso incontri diretti e sessioni di presentazione, gli esponenti delle startup possono instaurare relazioni significative con investitori, dirigenti di grandi aziende e professionisti del settore.

Matteo Zoppas, presidente di ICE, sottolinea l’importanza di questo approccio integrato per la crescita delle startup italiane. L’incontro tra innovazione e opportunità di networking si traduce in un’agenzia di supporto attiva e proattiva nel favorire il dialogo tra le nuove imprese e le figure chiave nel panorama internazionale. L’obiettivo finale è quella di posizionare l’Italia come un hub attrattivo per investimenti e collaborazioni innovative, valorizzando le potenzialità del Made in Italy in un contesto globale sempre più interconnesso.

Interventi e eventi significativi al CES

Un momento saliente della Missione Italiana al CES 2025 è stato l’evento di networking “Spritz & Pitch”, che ha visto la partecipazione di oltre 300 fra investitori, dirigenti di grandi aziende e altri attori chiave del mondo dell’innovazione. Questo evento ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e scambio, permettendo a startup e imprenditori di presentare le proprie idee e progetti in un contesto dinamico e stimolante. La risposta entusiasta dei partecipanti dimostra l’interesse crescente per le startup italiane e la loro capacità di attrarre l’attenzione di potenziali partner commerciali.

La tavola rotonda dedicata alla mobilità del futuro ha rappresentato un altro intervento significativo. Contributi di esperti quali Sergio Savaresi, docente del Politecnico di Milano, e rappresentanti di ANFIA e ICE hanno fornito una panoramica sui progressi e le prospettive future del progetto AIDA, che si concentra sull’intelligenza artificiale applicata alla guida autonoma. L’evento ha messo in evidenza l’importanza dell’innovazione nel settore automotive e il contributo delle realtà accademiche italiane, esemplificato dalla Maserati MC20 Cielo, opportunamente equipaggiata con le più recenti tecnologie di guida autonoma.

Un altro elemento di rilievo è stato il panel dedicato all’imprenditoria femminile, che ha visto la partecipazione di figure di spicco come Alfredo Coppola e Grace Park. Questo momento ha rappresentato non solo un’opportunità di confronto ma anche un segnale del crescente riconoscimento delle startup a guida femminile, con un numero crescente di aziende italiane che stanno emergendo in questo segmento. Tali eventi non solo arricchiscono il programma del CES, ma sottolineano anche l’impegno dell’Italia nel promuovere inclusività e diversità nel panorama delle startup.

Innovazione e sostenibilità: il ruolo del Made in Italy

La **missione italiana al CES 2025** rappresenta un’opportunità imperdibile per presentare il **Made in Italy** come pioniere nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità. **Matteo Zoppas**, presidente di ICE, rilancia il concetto che il **Made in Italy** non è limitato a tradizionali beni di consumo, ma si estende alle tecnologie di avanguardia, come l’elettronica, la biotecnologia e l’intelligenza artificiale. A fronte di esportazioni che hanno raggiunto i 6,7 miliardi di dollari nel 2023, il trend in crescita segna un incremento del 68% nei primi otto mesi del 2024, evidenziando la competitività delle aziende italiane sui mercati internazionali.

In questo contesto, l’intelligenza artificiale emerge come una forza trasformativa che modifica i paradigmi produttivi e creativi delle imprese italiane. L’integrazione dell’IA nei settori della **salute**, dell’**aerospazio** e della **sostenibilità** non solo offre nuove opportunità di sviluppo ma anche un modo per le startup italiane di posizionarsi come leader in una economia sempre più orientata verso il futuro. L’approccio di ICE è quello di sostenere queste aziende, accompagnandole per favorire una visione coerente con gli obiettivi del **Ministero degli Affari Esteri** e della **Cooperazione Internazionale**.

La presenza italiana al CES va oltre la semplice esposizione. Essa mira a valorizzare e consolidare l’immagine dell’Italia come un hub tecnologico globale, grazie a collaborazioni mirate e a progetti sostenibili. L’impegno in questo senso non si limita a proporre soluzioni innovative, ma comprende anche la promozione di valori di sostenibilità che contraddistinguono il **Made in Italy**. Tornando a enfatizzare l’idea che l’unicità del brand italiano risiede nella fusione di tradizione e innovazione, ICE si propone di accrescere l’attrattività dell’Italia come punto di riferimento per investimenti in tecnologia sostenibile e innovativa.

L’imprenditoria femminile e le nuove opportunità al CES

La partecipazione italiana al CES 2025 ha saputo evidenziare in modo significativo il valore crescente dell’imprenditoria femminile nel panorama delle startup. Un panel dedicato ha visto protagonisti esperti rinomati come Alfredo Coppola, fondatore di Prospera Women, e Grace Park, CEO di NuLeep, i quali hanno condiviso le loro esperienze e visioni su come promuovere startup a guida femminile a livello globale. Questo momento di confronto ha messo in luce le sfide, ma anche le opportunità, che le imprenditrici affrontano nel settore tecnologico.

All’interno del padiglione italiano, si è registrata una forte crescita della partecipazione femminile, con ben 14 startup guidate da donne, un dato in netto aumento rispetto alle edizioni precedenti. Questo è un segnale di come l’ecosistema delle startup stia evolvendo e abbracciando la diversità, valorizzando il contributo unico delle imprenditrici in settori tradizionalmente dominati da uomini. La presenza di tali startup al CES costituisce un’importante piattaforma per attrarre investimenti e creare reti di collaborazione internazionali, sottolineando il potenziale innovativo del talento femminile.

In un contesto come quello del CES, dove l’innovazione è centrale, le startup a guida femminile dimostrano non solo resilienza ma anche capacità di innovarsi e adattarsi alle nuove sfide del mercato. La missione italiana mira a far emergere queste realtà, supportando il loro percorso con gli strumenti e le risorse disponibili attraverso ICE e Area Science Park. Le imprenditrici rappresentano una forza trainante per il futuro, in grado di contribuire a creare un ecosistema ancora più dinamico e inclusivo. Attraverso iniziative come “Spritz & Pitch”, queste donne trovano l’opportunità di connettersi con investitori e professionisti del settore, dimostrando il valore della cooperazione e dell’inclusione nel panorama delle startup contemporanee.