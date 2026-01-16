Mimit stop alle domande, scatta la corsa a Net 0 Rinnovabili e Batterie: ecco cosa cambia subito

Scadenze e finestra per le domande

Mimit conferma l’avvio della finestra per le istanze dal 19 gennaio, con chiusura fissata al 21 aprile, nell’ambito dello sportello “Net Zero e Rinnovabili e Batterie” dei Contratti di sviluppo. La misura resta operativa e si allinea all’aggiornamento del quadro normativo europeo, ampliando l’accesso alle imprese interessate.

L’iniziativa rientra nel perimetro del Pnrr e sostiene programmi di investimento orientati alla transizione industriale verso tecnologie pulite. Le imprese hanno quindi un arco temporale definito per predisporre la documentazione e formalizzare la richiesta di agevolazione.

La scadenza del 21 aprile rappresenta il termine ultimo per l’invio delle domande utili alla valutazione nell’attuale round; oltre tale data, le istanze non saranno considerate nella presente finestra, fermo restando l’operatività dello sportello.

Tecnologie ammissibili e quadro europeo

La misura è estesa a un perimetro più ampio di tecnologie pulite, in coerenza con l’aggiornamento del quadro UE e con la sezione 6 del Clean Industrial Deal State Aid Framework (Cisaf). Gli incentivi sono richiedibili per programmi volti a potenziare la capacità produttiva di componenti e soluzioni per Net Zero, rinnovabili e sistemi di batterie, nel rispetto dei vincoli del Pnrr.

L’accesso riguarda progetti industriali che incrementano la produzione nazionale lungo la filiera delle tecnologie a basse emissioni, con priorità all’allineamento agli standard comunitari in materia di aiuti di Stato. L’aggiornamento regolatorio consente di includere interventi prima non coperti, rafforzando la competitività delle imprese su scala europea.

Resta imprescindibile l’aderenza ai requisiti tecnici e finanziari previsti dal Cisaf, inclusa la tracciabilità delle spese, la misurabilità dei target di capacità installata e l’addizionalità degli investimenti rispetto a scenari base. La conformità al Pnrr impone inoltre coerenza temporale e finalizzazione delle attività entro le scadenze programmatiche nazionali.

Modalità di presentazione e soggetto gestore

Le istanze devono essere predisposte utilizzando i modelli disponibili nella sezione dedicata ai Contratti di sviluppo sul portale invitalia.it, che opera quale soggetto gestore per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La procedura si svolge in modalità telematica, con compilazione integrale della modulistica e allegazione della documentazione tecnica ed economico-finanziaria richiesta.

È necessario garantire la completezza dei dati, la coerenza del piano di investimento con le categorie ammissibili e l’aderenza ai criteri del Pnrr e del Cisaf. L’invio è valido solo se effettuato tramite i canali previsti dal portale e secondo le specifiche operative pubblicate nella pagina del bando.

Invitalia cura l’istruttoria formale e sostanziale, verifica i requisiti soggettivi e oggettivi, e gestisce l’intero ciclo di agevolazione, inclusa la stipula e il monitoraggio. Eventuali richieste di integrazione documentale devono essere evase nei tempi indicati dal gestore, pena l’improcedibilità dell’istanza.

FAQ

  • Quando e dove si presenta la domanda?
    Esclusivamente online su invitalia.it, nella sezione Contratti di sviluppo.
  • Chi è il soggetto gestore della misura?
    Invitalia, per conto del Mimit.
  • Quali modelli devono essere usati?
    Solo i modelli ufficiali scaricabili dalla pagina dedicata del portale invitalia.it.
  • Quali verifiche vengono effettuate?
    Controlli formali e sostanziali su requisiti, piano investimenti e coerenza con Pnrr e Cisaf.
  • Come avvengono le comunicazioni durante l’istruttoria?
    Tramite i canali indicati nell’area riservata del portale e all’indirizzo PEC fornito.
  • Cosa succede se la documentazione è incompleta?
    Il gestore può richiedere integrazioni; il mancato riscontro nei termini comporta l’improcedibilità.
  • Qual è la fonte giornalistica della misura annunciata?
    Comunicazione del Mimit riportata da ANSA (Riproduzione riservata).

