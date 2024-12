Milly Carlucci svela la verità su Conti e il misterioso allontanamento di Mariotto

Milly Carlucci sul suo bilancio di Ballando con le Stelle

Con la finale di Ballando con le Stelle in programma per il 21 dicembre 2024, Milly Carlucci si è soffermata sui risultati ottenuti nel corso di questa stagione, indubbiamente tra le più chiacchierate dal debutto del programma. Intervistata da Fanpage.it, la conduttrice ha descritto l’edizione attuale come “gloriosa”, ponendo l’accento sugli ascolti record e sulla proliferazione di discussioni sui social media che accompagnano le puntate. “Sicuramente è un’edizione gloriosa”, ha affermato, dimostrando soddisfazione non solo per la riuscita in prima serata, ma anche per l’impatto significativo che il programma ha generato in altre trasmissioni. Il fenomeno Ballando non si esaurisce infatti con la diretta, ma continua a stimolare dibattiti e contenuti su diverse piattaforme, assumendo una dimensione quasi ‘reale’. La Carlucci ha delineato il format come un talent show, dove le abilità dei concorrenti nel ballo vengono esposte a una competizione. Tuttavia, ha tracciato un parallelo con il mondo del calcio, notando come il chiacchiericcio e l’attenzione superino di gran lunga l’evento stesso, un fenomeno che, a suo avviso, caratterizza anche il suo programma.

Nonostante le buone notizie in termini di ascolti, la conduttrice ha affrontato anche la sfida rappresentata dalla concorrenza di Tu sì que vales, mostrando un certo orgoglio per il fatto che Ballando è riuscito, in alcune occasioni, a tenergli testa, anche battendolo per poco. “Per noi la cosa importante è che il programma sia vitale, energico e presente col pubblico”, ha commentato, sottolineando l’importanza del feedback del pubblico, che può essere compreso non solo attraverso i numeri, ma anche dall’attenzione manifestata sui social e dall’attività su piattaforme come RaiPlay. Infine, la Carlucci ha ribadito come il programma non sia soltanto un prodotto televisivo, ma una parte integrante della cultura contemporanea, facendo eco al suo significato per il pubblico e a come si interfacci con le nuove modalità di consumo dei media.

Il caso Mariotto e il suo silenzio prolungato

Negli ultimi tempi, il caso riguardante Guillermo Mariotto ha catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, suscitando interrogativi non solo sul comportamento del giudice, ma anche sulle conseguenze all’interno del contesto di Ballando con le Stelle. Il 30 novembre scorso, durante la prima semifinale, Mariotto ha abbandonato lo studio senza preavviso, un gesto ritenuto inaccettabile dai vertici sia del programma che della Rai. L’assenza di chiarimenti per le due settimane successive ha lasciato spazio a congetture e speculazioni. Milly Carlucci ha espresso la propria difficoltà nel commentare una situazione così delicata, facendo riferimento agli eventi sconcertanti che si sono susseguiti. “È un fatto che è accaduto e noi abbiamo reagito alla situazione”, ha affermato con decisione, evidenziando la necessità di riflessione prima di comunicare qualunque cosa al pubblico.

La Carlucci ha spiegato che l’assenza di spiegazioni immediate era dovuta al fatto che Mariotto era assente, recatosi a Riyad: “Tutte le nostre discussioni sono state filtrate e non eravamo certi di una risoluzione positiva”. Questo ha portato a una strategia di attesa, con il fine di non creare confusione prima di avere un quadro chiaro sulla situazione. Aggiungendo un altro livello di complessità, la conduttrice ha chiarito che il suo rientro in trasmissione era stato pianificato in modo da non distrarre dall’atmosfera familiare che si voleva instaurare per i concorrenti durante la fase finale dello show. “Non ci piaceva iniziare con un tono che distraesse”, ha specificato, sottolineando l’importanza di mantenere il focus sull’evento in corso.

Infine, la questione del perdono a Mariotto è stata oggetto di dibattito: Carlucci ha messo in chiaro che la decisione è stata presa di comune accordo, rimarcando che “questa non è casa nostra, la casa è la Rai“. Queste parole fanno eco a un principio cardine, ovvero che, in situazioni di difficoltà, le famiglie (e in questo caso il team di lavoro) devono unirsi per offrire supporto, piuttosto che affossare. Una vicenda che continua a risuonare nel mondo dello spettacolo, segno di un clima di tensione che non accenna a placarsi.

Sanremo 2025: smentita l’indiscrezione su Conti

Riguardo al futuro di Milly Carlucci nel panorama televisivo, si sono diffuse voci su un possibile coinvolgimento della conduttrice nel prossimo Festival di Sanremo, previsto per il 2025. Tuttavia, la diretta interessata ha prontamente smentito queste indiscrezioni durante un’intervista, ponendo fine a ogni speculazione. Milly Carlucci ha dichiarato di non avere mai ricevuto alcuna proposta da Carlo Conti per prendere parte al Festival, chiarendo che non vi è stato alcun confronto tra i due sull’argomento. “Questo è un chiacchiericcio generato dai social”, ha affermato con decisione, ribadendo che la mia mancanza di comunicazione con lui in merito a Sanremo è totale.

La Carlucci ha descritto la situazione come priva di basi concrete, osservando che, nonostante la loro amicizia, le conversazioni tra loro non hanno mai toccato la questione di un suo possibile ingresso nel cast del Festival. “Se Carlo avesse voluto coinvolgermi, me ne avrebbe senza dubbio parlato”, ha continuato con una certa fermezza. La conduttrice ha anche messo in rilievo il rispetto che ha per Conti, pur affermando che al momento non ci siano le premesse perché un tale progetto si realizzi.

Nel contesto attuale, in cui si guarda con interesse all’evoluzione dei vari format televisivi, Carlucci ha lasciato intendere che la sua priorità rimane Ballando con le Stelle e il suo successo, attività a cui dedica tutta la sua energia e passione. Nonostante l’interesse attorno a un suo potenziale ritorno a Sanremo, la conduttrice ha scelto di mantenere il focus sulle proprie attuali responsabilità, nobilitando l’impegno che caratterizza il suo lavoro quotidiano.