Milly Carlucci risponde al Tapiro: chiarimenti sul fuorionda di Mariotto

Conseguenze del fuorionda di Mariotto

Il fuorionda di Guillermo Mariotto, il quale ha suscitato non poche polemiche, ha portato a una serie di reazioni sia nel pubblico sia nel backstage di Ballando con le stelle. Le parole pronunciate dallo stilista, che sembrerebbero riferirsi a un commento poco elegante su terzi, hanno creato un clima di tensione e curiosità attorno alla trasmissione. In particolare, il termine usato da Mariotto ha sollevato interrogativi riguardo alla professionalità del giudice e alla possibilità di un ambiente di lavoro rispettoso.

Nonostante gli attriti, la conduttrice Milly Carlucci ha sottolineato che tali espressioni non le fossero indirizzate, ribadendo di voler esaminare attentamente l’audio per chiarire il contesto. La questione ha portato anche a discussioni più ampie sulla condotta dei membri del cast e sulle dinamiche all’interno del programma, col risultato di aumentare l’attenzione mediatica su questo caso.

Reazione di Milly Carlucci

Milly Carlucci, intervistata da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia, ha manifestato una reazione diretta e determinata riguardo al controverso fuorionda di Guillermo Mariotto. La conduttrice ha affermato in modo chiaro: “Sicuramente non era riferito a me, ma riascolterò l’audio”. Con queste parole, Carlucci ha voluto sottolineare non solo la sua estraneità al presunto commento offensivo, ma anche l’importanza di chiarire il contesto della situazione.

La Carlucci ha anche adottato un tono scherzoso, facendo riferimento al legame con Mariotto dicendo: “Mi chiama ‘mami’, sono la sua ‘mamma’”. Questa dichiarazione evidenzia un certo grado di confidenza tra i due, sminuendo la gravità della situazione. Tuttavia, la conduttrice ha dimostrato di voler affrontare la questione con serietà, dichiarando di voler approfondire l’argomento per fare chiarezza.

La sua volontà di ascoltare l’audio pulito ha suscitato l’interesse di pubblico e addetti ai lavori, gettando ulteriore luce su un episodio che rischia di compromettere non solo l’immagine di Mariotto, ma anche l’intero staff di Ballando con le stelle.

Commenti sulle accuse contro Mariotto

In merito alle accuse rivolte a Guillermo Mariotto, Milly Carlucci ha fornito una spiegazione chiara e decisa. Durante l’intervista con Valerio Staffelli, la conduttrice ha affrontato il tema del presunto tocco inappropriato avvenuto durante una fotografia con Amanda Lear. La Carlucci ha enfatizzato che la situazione era stata erroneamente interpretata, definendo il gesto come “una mano appoggiata casualmente”.

Con un tono pragmatico, ha insistito sul fatto che la natura dell’incidente dipendeva dalla percezione e dall’interpretazione degli eventi. “Stava facendo il suo show”, ha affermato, cercando di normalizzare il comportamento di Mariotto, ponendo l’accento sulla leggerezza dell’episode. La conduttrice ha voluto così rassicurare il pubblico che non vi erano intenzioni malevole dietro al gesto, dimostrando la sua volontà di difendere l’integrità del suo team.

Questa risposta non solo riflette una difesa nei confronti di Mariotto, ma anche un tentativo di mantenere un clima di rispetto e professionalità all’interno del programma, con l’intento di mantenere l’attenzione focalizzata sulle performance artistiche piuttosto che su scivoloni verbali o comportamentali.