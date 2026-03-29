Home / SPETTACOLI & CINEMA / Milly Carlucci insidia la leadership di Maria De Filippi negli ascolti tv

Amici e Canzonissima, la sfida tv del sabato sera del 28 marzo

Nella prima serata di sabato 28 marzo 2026 le protagoniste del prime time televisivo italiano sono state ancora una volta Maria De Filippi e Milly Carlucci. Su Canale5 è andato in onda il Serale di Amici, mentre su Rai1 è tornata Canzonissima, storica formula di varietà musicale rivisitata.

La sfida si è consumata nelle fasce più pregiate di ascolto, con il pubblico diviso tra talent, musica, fiction e cinema sulle altre reti generaliste.

La rilevanza della serata risiede nella continua competizione per la leadership del sabato, determinante per la strategia editoriale di Rai e Mediaset e per il posizionamento dei rispettivi brand di intrattenimento.

In sintesi:

Amici su Canale5 guida il sabato sera con oltre 3,3 milioni di spettatori.

su Canale5 guida il sabato sera con oltre 3,3 milioni di spettatori. Canzonissima su Rai1 cala ma resta vicina al competitor nel prime time.

su Rai1 cala ma resta vicina al competitor nel prime time. Arisa vince la seconda puntata con “La leva calcistica della classe ’68”.

vince la seconda puntata con “La leva calcistica della classe ’68”. Prosegue la sfida di access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Dati di ascolto e confronto tra Amici e Canzonissima

Nel dettaglio, sabato 28 marzo 2026 su Rai1, dopo una presentazione di Canzonissima dalle 21:23 alle 22:16, vista da 3.619.000 spettatori con il 19,8% di share, il programma condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 2.135.000 spettatori, pari al 19,4% di share, dalle 22:16 alle 1:11.

Su Canale5, il Serale di Amici guidato da Maria De Filippi ha totalizzato 3.361.000 spettatori, con uno share del 24,1%, in onda dalle 21:22 alle 00:35, confermandosi leader della serata.

La seconda puntata di Canzonissima ha visto trionfare Arisa con l’interpretazione di “La leva calcistica della classe ’68” di Francesco De Gregori, scelta che valorizza il patrimonio cantautorale italiano. In parallelo, il confronto di access prime time tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna continua a incidere sul traino degli ascolti del prime time.

Altre proposte e prospettive della sfida del sabato sera

La concorrenza sulle altre reti completa il quadro dell’offerta generalista. Su Rai2 sono andati in onda gli episodi della serie crime F.B.I., su Rai3 il programma di approfondimento La pelle del mondo – Intelligenza con Stefano Mancuso e Lillo Petrolo.

Rete4 ha puntato sul classico cinematografico Pari e dispari con Bud Spencer e Terence Hill, mentre Italia1 ha proposto la commedia d’animazione per famiglie Cattivissimo me 2.

La tenuta di Amici e la capacità di Canzonissima di restare competitiva, seppur in calo, anticipano un finale di stagione in cui il sabato sera resterà il terreno decisivo per la fidelizzazione del pubblico e la definizione dei palinsesti futuri.

FAQ

Quanti spettatori ha registrato Amici il 28 marzo 2026?

Amici ha registrato 3.361.000 spettatori, con uno share del 24,1%, confermandosi programma più visto della serata su Canale5.

Quali sono stati gli ascolti di Canzonissima su Rai1?

Canzonissima ha intrattenuto 2.135.000 spettatori con il 19,4% di share, dopo una presentazione al 19,8% con 3.619.000 spettatori.

Chi ha vinto la seconda puntata di Canzonissima?

Ha vinto Arisa, interpretando il brano di Francesco De Gregori “La leva calcistica della classe ’68”, particolarmente apprezzato dal pubblico.

Quali programmi hanno completato l’offerta delle altre reti?

Su Rai2 è andata in onda F.B.I., su Rai3 La pelle del mondo – Intelligenza, su Rete4 Pari e dispari, su Italia1 Cattivissimo me 2.

Qual è la fonte dei dati e delle informazioni sugli ascolti?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.