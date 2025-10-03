Milly Carlucci domina gli ascolti di Ballando con Barbara e sorprendenti cambiamenti nel programma

analisi degli ascolti e confronto con le edizioni precedenti

Ballando Con le Stelle ha debuttato lo scorso sabato con un’audience di 2.994.000 spettatori, ottenendo un share del 23%, dato che molti hanno erroneamente definito un flop. Tuttavia, analizzando i numeri delle passate edizioni, emerge che dal 2013 i debutti di Ballando Con le Stelle oscillano stabilmente tra il 19% e il 23% di share, confermando la forza consolidata del programma nel panorama televisivo italiano. Il dato della prima puntata di quest’anno si colloca quindi tra i migliori degli ultimi dieci anni, a eccezione del risultato eccezionale dello scorso anno.

Va inoltre considerato che la prima ora del programma si è scontrata con un competitor particolarmente forte, La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti, attualmente il programma più seguito della stagione televisiva in corso e capace persino di superare Affari Tuoi. Questo confronto rende ancora più significativa la tenuta di ascolto di Ballando Con le Stelle, la cui popolarità resta solida nonostante le sfide di palinsesto.

le parole di milly carlucci sui risultati e i cambiamenti di orario

Milly Carlucci ha risposto con fermezza e chiarezza alle critiche sul presunto calo degli ascolti, definendo il dato della prima puntata come tra i migliori registrati nell’ultimo decennio, esclusa la stagione precedente che ha segnato un picco eccezionale. Ai microfoni di SuperguidaTv, ha sottolineato come le variazioni nell’audience siano esagerate e prive di fondamento, evidenziando invece la forte affezione del pubblico verso il programma e i suoi protagonisti, confermata dai dati social e digital in netto aumento, con un +40% di interazioni rispetto alle edizioni passate.

Riguardo al cambiamento dell’orario di messa in onda, che vedrà Ballando Con le Stelle iniziare alle 21:40 invece che alle 20:40, Carlucci ha spiegato che si tratta di una scelta aziendale strategica e legittima, pensata per collocare il programma in una fascia oraria in cui il pubblico predilige l’intrattenimento serale e per evitare la sovrapposizione con format simili. Non percepisce questa modifica come un segnale negativo ma come un adattamento funzionale alle esigenze del palinsesto Rai, assicurando che non ci sono motivi di allarme o rottura da correggere.

La conduttrice si mostra dunque pragmatica e sicura, sottolineando che la qualità e la perseveranza del progetto continueranno a garantire risultati solidi, anche in un panorama mediatico sempre più competitivo e frammentato.

il rapporto tra milly carlucci e barbara d’urso e possibili collaborazioni future

Milly Carlucci ha evidenziato un rapporto di grande rispetto e collaborazione con Barbara d’Urso, sottolineandone la professionalità e la passione condivisa per il mondo dello spettacolo. Pur distinti per carattere e stile, entrambe condividono una dedizione al lavoro che le rende interlocutrici ideali per eventuali progetti futuri. La conduttrice di Ballando Con le Stelle ha espresso apertamente il desiderio di poter collaborare con d’Urso in altre circostanze, al di fuori del format di gara, valorizzandone il ruolo come protagonista sul palcoscenico televisivo, ma non come possibile giurata del programma.

Questa dichiarazione apre la strada a ipotesi di partnership professionali mirate, che potrebbero tradursi in eventi speciali o programmi Rai capaci di unire due figure femminili di spicco con stili e background differenti ma complementari. In un contesto mediatico che privilegia la varietà e la sinergia tra talenti consolidati, la loro possibile collaborazione rappresenta un’opzione strategica di interesse per il pubblico e per la stessa Rai, confermando la capacità di entrambe di adattarsi e innovare nel settore dell’intrattenimento televisivo.