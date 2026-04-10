Milano sospende graduatorie nidi e materne per grave errore amministrativo

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Graduatorie nidi e materne sbagliate a Milano: cosa succede ora

A Milano, le graduatorie 2024/2025 per nidi d’infanzia, sezioni primavera e scuole dell’infanzia comunali, pubblicate il 1° aprile dal Comune di Milano, sono state sospese per errori generati da un malfunzionamento informatico. Migliaia di famiglie, che avevano appena verificato l’esito della domanda online sul portale comunale e sul fascicolo del cittadino, si ritrovano ora senza una posizione certa in graduatoria. La sospensione è stata comunicata con una nota ufficiale inviata via mail, in cui l’amministrazione invita i genitori a non considerare i dati già pubblicati e ad attendere le nuove graduatorie corrette. Il Comune sta analizzando le cause tecniche del problema e promette una nuova pubblicazione accompagnata da istruzioni aggiornate su accettazione, rinuncia e pagamenti.

In sintesi:

Il Comune di Milano ha sospeso le graduatorie di nidi, sezioni primavera e materne per errori.

Un malfunzionamento informatico ha alterato alcune posizioni, rendendo inaffidabili gli elenchi del 1° aprile.

Le famiglie devono ignorare gli esiti già visualizzati su portale e fascicolo del cittadino.

Nuove graduatorie corrette e istruzioni operative saranno comunicate con una successiva pubblicazione ufficiale.

Come si è arrivati all’errore e cosa dice il Comune

Le graduatorie per l’accesso a nidi e scuole dell’infanzia comunali rappresentano un passaggio decisivo nell’organizzazione della vita quotidiana di migliaia di famiglie milanesi. Il 1° aprile, la pubblicazione online avrebbe dovuto mettere un punto fermo su orari di lavoro, gestione dei nonni, baby-sitter e logistica familiare.

Invece, dopo poche ore, il Comune di Milano ha rilevato un’anomalia nel sistema di generazione automatica degli elenchi, tale da alterare “alcune posizioni” in graduatoria. L’amministrazione ha quindi deciso la sospensione immediata delle procedure di accettazione del posto, per evitare vincoli su dati potenzialmente errati.

Nella comunicazione ufficiale, il Comune scrive alle famiglie: “Dopo la pubblicazione delle graduatorie […] è stato rilevato un malfunzionamento che ha comportato alcuni errori nella generazione delle graduatorie relativamente ad alcune posizioni. Abbiamo pertanto sospeso temporaneamente le procedure per l’accettazione del posto e stiamo lavorando per individuare la causa, così da pubblicare gli elenchi definitivi”.

Segue l’invito esplicito a non considerare più le informazioni visibili sul portale o nel fascicolo del cittadino e ad attendere la “versione corretta”, con successiva comunicazione su modalità di accettazione, eventuale rinuncia e pagamento.

Impatto sulle famiglie e possibili sviluppi futuri

L’errore sulle graduatorie arriva in una fase in cui molte famiglie avevano già iniziato a riorganizzare orari e impegni sulla base dell’esito ottenuto. La “doccia fredda” si è subito trasformata in preoccupazione nelle chat dei genitori, dove circolano dubbi su tempi di correzione, rischi di slittamento delle iscrizioni e possibili ripercussioni sul lavoro.

L’amministrazione non ha ancora indicato una data precisa per la ripubblicazione degli elenchi corretti, ma l’urgenza è evidente: ritardi prolungati potrebbero incidere sul calendario di inserimento, sulle alternative private e sulla fiducia nel sistema di assegnazione digitale.

Nei prossimi giorni sarà cruciale la trasparenza del Comune di Milano su tre fronti: cause tecniche del malfunzionamento, criteri di verifica delle nuove graduatorie e tempi certi per la conclusione della procedura. Da come verrà gestita questa crisi tecnica dipenderà non solo la serenità delle famiglie, ma anche la credibilità del modello digitale di accesso ai servizi educativi per l’infanzia.

FAQ

Perché il Comune di Milano ha sospeso le graduatorie dei nidi?

La sospensione è avvenuta perché un malfunzionamento informatico ha prodotto errori in alcune posizioni delle graduatorie pubblicate il 1° aprile.

Le graduatorie dei nidi e materne del 1° aprile sono ancora valide?

No, le graduatorie non sono valide. Il Comune invita espressamente a non considerare gli esiti già pubblicati online.

Come verranno comunicate le nuove graduatorie corrette alle famiglie?

Le nuove graduatorie saranno pubblicate sul portale del Comune e comunicate via canali ufficiali, con istruzioni su accettazione, rinuncia e pagamenti.

Posso già accettare o rifiutare il posto assegnato in graduatoria?

No, ogni procedura di accettazione o rinuncia è sospesa fino alla pubblicazione delle graduatorie corrette e definitive.

Qual è la fonte delle informazioni su questa vicenda delle graduatorie?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.