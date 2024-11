Milano Music Week 2024: Venerus cura eventi musicali imperdibili per tutti

Milano Music Week 2024: il futuro è già qui

Il claim “Il futuro è già qui” accompagna l’ottava edizione della Milano Music Week, che si svolgerà dal 18 al 24 novembre 2024. Questo evento annuale, diventato un importante punto di riferimento per l’industria musicale, prevede un fitto programma di oltre trecento eventi, dei quali settanta sono organizzati direttamente dalla direzione artistica della manifestazione, sotto la guida di Nur Al Habash, confermata per questo ruolo.

Un aspetto distintivo di questa edizione è la varietà e la ricchezza delle offerte musicali, indicative dell’ampia partecipazione degli artisti e dei professionisti del settore. Gli organizzatori si sono dedicati a creare un palinsesto che non solo celebra la musica ma la colloca anche in un contesto culturale più ampio, attrattivo sia per i milanesi che per i visitatori. Il sito ufficiale, www.milanomusicweek.it, offre una panoramica dettagliata del programma e delle iniziative.

La Milano Music Week rappresenta un progetto del Comune di Milano, promosso dall’Assessorato alla Cultura e supportato da enti significativi come AssoConcerti, Assomusica, FIMI, Nuovo IMAIE e SIAE, con il patrocinio del Ministero della Cultura e realizzato da Butik. Combinando la tradizione musicale milanese con un’ottica innovativa, l’evento si propone come un catalizzatore di talenti e un incubatore di nuove idee, evidenziando il fondamentale ruolo della musica nell’identità culturale della città.

Venerus: curatore speciale dell’edizione

Quest’anno, la Milano Music Week avrà come curatore speciale Venerus, artista originario di Milano che ha contribuito in modo significativo alla scena musicale contemporanea. La sua nomina è stata accolta con entusiasmo, ricoprendo un ruolo che in passato è stato assegnato a nomi di spicco come Francesca Michielin e Colapesce. Durante la conferenza stampa tenutasi a BASE Milano, Venerus ha esprimuto l’importanza di questa opportunità: “È una grande occasione poter prestare la mia mente a questo palinsesto”, ha dichiarato, evidenziando il valore artistico e culturale di un evento che celebra l’arte musicale.

Per Venerus, la musica è un riflesso della nostra esistenza e, secondo il suo punto di vista, gli artisti hanno la responsabilità di raccogliere e comunicare emozioni sia personali che collettive. Con il suo bagaglio di esperienze, l’artista si propone di creare un programma che non si limiti a performance convenzionali, ma che favorisca un’esperienza emotiva profonda e autentica. “Farlo nel luogo in cui sono nato e cresciuto ha un significato estremamente importante”, ha aggiunto, sottolineando l’affinità con la sua città natale e l’intento di omaggiare le radici della sua arte.

Il suo intervento culminerà in una giornata dedicata a performance musicali il 24 novembre presso i Dazi, dove artisti selezionati saranno presenti in diverse postazioni. Venerus ha chiarito che l’intenzione è di mettere in mostra artisti di musica elettronica sperimentale, rendendo l’evento una vera e propria esplorazione sonora che arricchirà la Milano Music Week 2024.

Il ruolo di Nur Al Habash e il programma

Nur Al Habash, confermata come direttrice artistica della Milano Music Week 2024, ha delineato un programma che promette di catturare l’attenzione di tutti gli appassionati della musica e della cultura. Durante l’anteprima della manifestazione, ha illustrato i punti salienti dell’evento, sottolineando l’importanza di valorizzare la musica italiana e il suo impatto internazionale. L’inaugurazione ufficiale si terrà il 18 novembre presso la Triennale, con un talk dedicato ai dati sul consumo musicale e un’anteprima esclusiva del nuovo album di Mina, la cui uscita è prevista per il 22 novembre. Inoltre, il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, sarà presente per discutere della nuova edizione, arricchendo ulteriormente il contenuto di questa settimana musicale.

Nel suo intervento, Al Habash ha evidenziato la necessità di mantenere vivo il dialogo tra il mondo della produzione musicale e quello degli artisti, facendo riferimento ai quasi 450 milioni di euro di spesa in consumi culturali a Milano, una cifra significativa che sottolinea l’importanza degli eventi musicali nel tessuto culturale della città. La sua visione si traduce in un programma variegato, in grado non solo di attrarre il pubblico, ma anche di sostenere e promuovere i talenti emergenti.

Un’attenzione particolare è riservata agli eventi all’interno del “quartier generale”, localizzato nel quadrilatero del Parco Sempione, che funge da fulcro delle attività della settimana. La pianificazione meticolosa di Al Habash mira ad offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva, con eventi che spaziano dai concerti ai workshop, per andare incontro a una moltitudine di gusti e preferenze, rendendo la Milano Music Week un punto di riferimento imperdibile nel panorama musicale nazionale e internazionale.

Eventi da non perdere durante la Milano Music Week 2024

La Milano Music Week 2024 si preannuncia ricca di eventi imperdibili. Il “quartier generale” della manifestazione sarà situato nel quadrilatero che circonda il Parco Sempione, coinvolgendo luoghi iconici come il Castello Sforzesco, i Dazi dell’Arco della Pace, l’Acquario Civico e la Triennale. Questi spazi non solo ospiteranno eventi ma diventeranno anche un palcoscenico per una varietà di attività culturali che riflettono la vitalità della scena musicale contemporanea.

In apertura, il 18 novembre, si terrà un talk presso la Triennale, dove verranno svelati dati significativi sulla musica italiana all’estero e si ospiterà l’anteprima dell’attesissimo nuovo disco di Mina, giunto il 22 novembre. Un altro momento importante sarà l’intervento di Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, il 21 novembre al Castello Sforzesco, dove annuncerà i dettagli della nuova edizione del festival. Uno degli highlights della settimana sarà rappresentato dai SIAE Music Awards, che celebreranno le eccellenze della musica italiana, rendendo la settimana ancora più emozionante.

Il party di apertura avrà luogo il 19 novembre ai Dazi di Levante, caratterizzato da un secret show case, mentre il party di chiusura, che vedrà protagonisti performance di Venerus e un DJ set di Plastica, avverrà il 24 novembre. Altri eventi significativi includeranno Fuori Circuito, un’interazione tra Billboard Italia e The Orchard, che si svolgerà il 18 novembre presso il Volvo Studio Milano, mentre diversi concerti in programma presenteranno artisti emergenti e nomi consolidati della musica italiana. La Milano Music Week si rivela così come un palcoscenico unico per il talento e l’innovazione musicale, facendo emergere il potenziale culturale di Milano.

Fuori Circuito: Billboard Italia e l’indie music

Durante la Milano Music Week 2024, il segmento “Fuori Circuito” rappresenta un’importante collaborazione tra Billboard Italia e The Orchard, che avrà luogo il 18 novembre presso il Volvo Studio Milano. Questo incontro è dedicato alla musica indipendente, evidenziando come il panorama musicale odierno sia in continua evoluzione e come nuovi artisti emergano con proposte innovative. Quest’anno, Billboard Italia, storico punto di riferimento per la musica, porta la propria expertise nel cuore della settimana dedicata alla musica, creando un’importante piattaforma per la visibilità degli artisti meno noti, ma non per questo meno talentuosi.

L’evento di “Fuori Circuito” si arricchirà di tre performance dal vivo di artisti emergenti: Delicatoni, Giungla e Orang3. Questi act rappresentano diverse sonorità e stili, creando un mix vibrante che permetterà al pubblico di scoprire nuovi talenti e sperimentazioni musicali. L’incontro non è solo un’opportunità per assistere a performance dal vivo, ma anche un’occasione per il networking tra artisti, produttori e professionisti del settore, sottolineando l’importanza delle collaborazioni nel mondo della musica.

La presenza di Billboard Italia nell’ambito della Milano Music Week non solo arricchisce il palinsesto di eventi, ma dimostra anche un impegno a supportare e promuovere la musica indipendente in un contesto che tradizionalmente ha visto dominare nomi più affermati. Gli organizzatori della manifestazione puntano a creare uno spazio dove la musica indie possa emergere e ricevere l’attenzione che merita, creando un legame forte con il pubblico e contribuendo alla diversificazione delle offerte musicali durante la settimana.

Linecheck 2024: formazione e networking

Il Linecheck Music Meeting and Festival si conferma anche quest’anno come Main Content Partner della Milano Music Week, richiamando l’attenzione su temi fondamentali per l’industria musicale contemporanea. Sotto il titolo “So Far So Good?”, la decima edizione del festival si svolgerà dal 18 al 23 novembre, creando un’importante occasione di formazione e networking tra professionisti del settore.

La prima parte dell’evento sarà dedicata a workshop e conferenze, enfatizzando l’importanza della formazione continua per artisti e operatori del settore musicale. In questa cornice, avrà luogo il ritorno della Linecheck Academy, un’iniziativa pensata per offrire strumenti pratici e conoscenze condivise a chi desidera approfondire le dinamiche della musica.

Il programma culminerà in serate di show con artisti rinomati, a partire dall’apertura che si terrà il 20 novembre e proseguirà fino al 22 con una serie di performance ed eventi di networking. L’attenzione è rivolta non solo alla musica, ma anche ai processi creativi e produttivi che ne stanno alla base, con la partecipazione di oltre 1500 ospiti provenienti da 30 paesi diversi.

Attraverso talk, panel e showcase musicali, il Linecheck vuole essere una piattaforma di dialogo e crescita, stimolando interazioni che possano portare a nuove collaborazioni e alla nascita di progetti innovativi. Questo approccio riflette la volontà degli organizzatori di posizionare Milano non solo come un centro di eventi, ma anche come un hub di riferimento per il futuro della musica.

Performance e artisti protagonisti

Durante la Milano Music Week 2024, l’attenzione si concentrerà sulla scena musicale contemporanea, ampliando gli orizzonti con una selezione di talenti emergenti e affermati. Venerus, nel suo ruolo di curatore speciale, ha voluto enfatizzare un approccio esperienziale alla musica, privilegiando performance dal vivo che favoriscano l’interazione e l’immersione del pubblico. L’evento culminerà in una giornata speciale di esibizioni ai Dazi, il 24 novembre, dove artisti di musica elettronica sperimentale presenteranno le loro opere, ciascuno con un proprio stile e una propria visione creativa.

Tra i protagonisti di questa esclusiva giornata spiccano nomi come Filippo Cimatti, un producer di spicco, e Danilo Mazzone, noto tastierista con un solidissimo background musicale. Nicola Ratti, compositore di musica elettronica, porterà la sua esperienza nella creazione di atmosfere sonore avanguardistiche, mentre Dario Neri presenterà un’esibizione innovativa utilizzando amplificatori di chitarra, dimostrando l’eterogeneità dell’offerta musicale. A chiudere la serata, ci penserà il DJ Ortensio, che promette di intrattenere il pubblico con un set coinvolgente.

Questa edizione della Milano Music Week non si limita a celebrare la musica, ma invita il pubblico ad esplorare e vivere esperienze sonore uniche. L’evento rappresenta un’importante occasione di scoperta per gli appassionati di musica e per chi cerca nuovi stimoli creativi. La scelta di artisti che rappresentano vari aspetti della musica elettronica sottolinea la volontà di Venerus di realizzare una manifestazione in grado di esprimere la ricchezza e la varietà delle sperimentazioni contemporanee, rendendo il tutto un’esperienza memorabile per i partecipanti.

Conclusioni e aspettative per la Milano Music Week

La Milano Music Week 2024 si prepara a essere un evento di riferimento non solo per i milanesi ma per tutti gli appassionati di musica e cultura. La scelta di Venerus come curatore speciale promette di infondere un forte senso di innovazione e autenticità nel programma, che si preannuncia ricco e variegato. Gli eventi, distribuiti in una fascia temporale di sette giorni, offriranno un’ampia gamma di esperienze musicali, dalle performance dal vivo ai dibattiti, coinvolgendo artisti affermati e talenti emergenti.

Con un focus sulla musica italiana e le sue molteplici sfaccettature, la settimana avrà il potenziale di non solo promuovere i musicisti ma anche di educare il pubblico sulle dinamiche attuali dell’industria musicale. L’interazione tra i festival, i concerti e i momenti formativi, rappresentati dal linecheck e dal Fuori Circuito, contribuirà a un ambiente stimolante e arricchente per tutti i partecipanti.

La direzione artistica di Nur Al Habash garantirà che la Milano Music Week 2024 non sia semplicemente una celebrazione della musica, ma un’importante piattaforma per discutere di tematiche che influenzano il settore attuale. Si attende una forte affluenza di pubblico, non soltanto locale, ma anche internazionale, desideroso di immergersi nella cultura musicale milanese e di cogliere nuove opportunità e collaborazioni. L’energia palpabile e l’entusiasmo generato dall’evento promettono di lasciare un’impronta significativa nel panorama musicale del prossimo anno.