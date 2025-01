Milano, i motivi dell’aumento dei costi e come influisce sulla vita quotidiana

Milano e gli UHNWI: Un nuovo ecosistema per i ricchi

Milano ha subito una trasformazione significativa, diventando un polo atrattivo per gli UHNWI, acronimo di “ultra high net worth individuals”. Questi individui, con un patrimonio che supera i 30 milioni di dollari, hanno cambiato il tessuto urbano e sociale della città. Il fenomeno è visibile in diversi aspetti della vita quotidiana milanese, dal mercato immobiliare sempre più pregiato ai costi elevati dei servizi e della ristorazione.

In questo nuovo ecosistema, i super-ricchi si distribuiscono in cerchie affiatate, spesso rinchiusi in una bolla di esclusività e lusso. Tuttavia, Milano, con la sua dimensione contenuta, rende relativamente facile prevedere i loro spostamenti e preferenze. Tornando al tema degli spostamenti, la città presenta punti di ritrovo distintivi dove questi individui si sentono a casa. Si può notare la loro presenza in club esclusivi e ristoranti di alta gamma, dove i prezzi elevati sono un’ovvietà.

A livello sociale, questi UHNWI non vivono in modo isolato. La loro interazione con il resto della comunità è mediata sia dai contatti nei settori della finanza, moda e arte, sia dai servizi di concierge di lusso che rendono la loro vita quotidiana incredibilmente confortevole. Il fenomeno si traduce anche in un aumento della domanda di servizi personalizzati e di ulteriori offerte commerciali mirate a questa nicchia di mercato. Milano, perciò, sta diventando non solo un hub per questi individui, ma un ambiente in cui si intersecano esperienze uniche e opportunità esclusive, rendendola una meta sempre più ambita.

Luoghi di ritrovo per l’elite milanese

I luoghi di ritrovo per l’elite milanese rispecchiano non solo il gusto sfarzoso, ma anche le abitudini e le preferenze sociali degli UHNWI. Uno dei nuovi punti di attrazione è **The Wilde**, un club esclusivo situato in via dei Giardini 16. Questa struttura, che si estende su quattro piani all’interno di Villa del Platano, un tempo residenza di **Santo Versace**, richiede una quota annuale di 4.000 euro più un fee di adesione di 1.250 euro. L’approccio selettivo alla membership crea un ambiente altamente curato, dove si mescolano professionisti della finanza, della moda, dell’arte e altri settori. Con una programmazione che include tre ristoranti, serate jazz e DJ set, **The Wilde** diventa il fulcro per la socializzazione, attivo dalle 7 di mattina fino alle 2 di notte.

Al di fuori di questo esclusivo ritrovo, **The Bar at Ralph Lauren**, situato in via della Spiga, rappresenta un altro hotspot, specialmente durante il brunch domenicale, dove si possono gustare piatti gourmet come lobster roll e hamburger di alta qualità. L’atmosfera è sofisticata, ma la presenza di giacche non è una regola rigida: il dress code è fortemente consigliato, ma non obbligatorio.

Per chi cerca un’alternativa più orientata al benessere fisico, **Casa Cipriani**, un club privato nell’Hotel a cinque stelle di fronte ai **Giardini Indro Montanelli**, offre un’esperienza di fitness altamente personalizzata. L’elite milanese si muove in una realtà di nicchia, dove i soci possono optare per attività ricercate e stimolanti, corredate da una qualità dei servizi ineguagliabile.

Servizi esclusivi per una vita opulenta

La vita quotidiana degli UHNWI a Milano è caratterizzata da una miriade di servizi altamente personalizzati, che elevano il concetto di lusso a livelli senza precedenti. Tra questi, un ruolo fondamentale è svolto dai servizi di concierge, progettati per snellire ogni aspetto della loro esistenza. Recentemente è arrivato sul mercato milanese **S2**, un servizio di lifestyle management di altissimo livello, creato dai co-fondatori **Ali Samli** e **Goran Svilar**. Questo servizio offre assitenza per ogni esigenza, dai compiti più banali come la ricerca di un idraulico, agli eventi esclusivi, come la partecipazione agli **Oscar** o l’organizzazione di viaggi spaziali. Il costo di tali comodità può iniziare da 60.000 euro all’anno, a cui si aggiunge una tariffa per ciascun servizio specifico richiesto.

Un altro aspetto affascinante è la predilezione per opere d’arte. I super-ricchi non esitano a decorare le loro dimore con opere di artisti affermati: un esempio è **Maria Theresa Meloni**, celebre per i suoi ritratti in stile rinascimentale, la quale ha già attratto clienti significativi in città. La sua fama, costruita grazie a commissioni prestigiose dalle famiglie Mellon e Soros, sta ora trovando terreno fertile tra l’élite meneghina. Le scelte artistiche e culturali di questi UHNWI tendono a riflettere un investimento nel patrimonio culturale.

Nell’ambiente immobiliare milanese, la domanda di servizi di interior design e ristrutturazione è in costante crescita. Questi servizi non solo mirano a creare abitazioni lussuose, ma anche a mantenere uno standard di unicità e personalizzazione che rifletta la personalità dei proprietari. Il complesso ecosistema di servizi disponibili a Milano si sta quindi adattando costantemente alle richieste di un clientele esigente e sofisticata, rendendo la città un fulcro non solo di ricchezza, ma di un’arte di vivere che allinea eleganza e funzionalità.

La ricerca della residenza perfetta

Il mercato immobiliare di Milano è profondamente influenzato dalla crescente domanda degli UHNWI, che cercano residenze che offrano non solo abitabilità, ma anche un elevato livello di esclusività e comfort. Le loro scelte spesso si orientano verso appartamenti spaziosi, con una superficie minima di 300 metri quadrati, che possano garantire privacy e prestigio. Gianluca Torre, un affermato agente immobiliare di Engel & Völkers e noto per il suo programma Casa a prima vista, evidenzia che le richieste dei super-ricchi si dividono in due categorie principali.

Da un lato, ci sono stranieri in cerca di abitazioni contemporanee, caratterizzate da ampi spazi esterni e servizi condominiali esclusivi, come piscine e palestre. Le zone più ambite per questo tipo di immobili includono **Porta Nuova** e **CityLife**, dove l’offerta immobiliare incontra un livello di vivibilità che non ha pari. D’altro canto, le famiglie italiane provenienti dall’alta borghesia desiderano dimore storiche che conservino il fascino del passato, con dettagli come soffitti alti, parquet d’epoca e finiture artigianali. Queste ultime tendono a gravitare intorno a aree storiche come **Brera**, **via Vincenzo Monti**, e **corso Magenta**.

Un aspetto distintivo è la richiesta di caratteristiche sempre più specifiche. Non è raro che i clienti richiedano apparecchi indisponibili sul mercato – come, ad esempio, una casa completa di bunker. Le elevate aspettative si riflettono così anche nei prezzi, che sfuggono alla logica tradizionale del costo per metro quadrato, spingendo ulteriormente verso l’alto le valutazioni immobiliari. Questo panorama residenziale, alimentato da una clientela esigente, contribuisce a trasformare Milano in un centro dove lusso e qualità della vita si fondono in un’offerta irripetibile.

Motivazioni dietro l’attrazione di Milano per i super-ricchi

La crescente attrazione di Milano come meta privilegiata per gli UHNWI si deve a molteplici fattori che ne arricchiscono l’appeal. In primo luogo, la posizione strategica della città, che permette di accedere facilmente a laghi, mare e montagne, rappresenta un vantaggio invidiabile. Questo è particolarmente significativo in vista delle Olimpiadi invernali e delle Paralimpiadi del 2026, che faranno di Milano il centro di eventi di rilevanza internazionale, aumentando la visibilità e l’immagine della città.

In aggiunta alla geografia favorevole, **Milano** si distingue anche per l’eccellenza del suo sistema educativo. Le istituzioni universitarie locali sono in costante crescita e trend positivi, come dimostrano i corsi innovativi che si stanno sviluppando in settori all’avanguardia. Per esempio, il primo corso in Data Analytics and Artificial Intelligence in Health Sciences, frutto della collaborazione tra la **Bocconi** e l’**Humanitas**, dimostra l’impegno verso un’offerta formativa di valore, rivolta sia a studenti italiani che internazionali. Le rette, che variano tra i 18 e i 22 mila euro all’anno, sono una chiara indicazione dell’alto livello di specializzazione e reputazione delle università.

Complementare a questi aspetti, il clima culturale di **Milano** si è evoluto in un contesto globalizzato. Le università hanno ristrutturato i loro programmi per allinearsi agli standard internazionali, permettendo così agli studenti di ottenere una formazione più completa e orientata al mercato internazionale, rendendo la città ancora più attrattiva per coloro che ricercano opportunità professionali di alto livello. Questo mix di caratteristiche geografiche, educative e culturali rende Milano non solo una capitale della moda e della finanza, ma anche un hub internazionale per i super-ricchi, desiderosi di investire e risiedere in un ambiente vibrante e stimolante.