Milano Cortina svela il dietro le quinte: guida essenziale per vivere i Giochi come un insider

Calendario e cerimonie

Milano Cortina 2026 scatta il 6 febbraio con la cerimonia inaugurale allo stadio Giuseppe Meazza, per l’occasione rinominato Milano San Siro Olympic Stadium. In parallelo, momenti celebrativi si svolgeranno a Cortina, Livigno e Predazzo, a sottolineare l’assetto policentrico dei Giochi che coinvolge Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.

La sfilata delle delegazioni sarà il fulcro della serata, affiancata da performance di grandi ospiti: attese la popstar Mariah Carey, la cantante Laura Pausini e l’attore Pierfrancesco Favino. Il calendario olimpico ufficiale va dal 6 al 22 febbraio, con i Giochi Paralimpici dal 6 al 15 marzo.

Previsto un antipasto agonistico: il curling debutta il 4 febbraio, mentre hockey su ghiaccio e snowboard iniziano il 5 febbraio. La cerimonia di chiusura è fissata all’Arena di Verona, a conferma di una programmazione diffusa che valorizza più territori e moltiplica le piazze di partecipazione.

Biglietti e logistica

I ticket per Milano Cortina 2026 sono disponibili su Tickets.milanocortina2026.org, con ricerca per disciplina e località per identificare rapidamente sede e data della gara. Esiste una sezione dedicata ai Giochi Paralimpici e ai pacchetti ospitalità gestiti da On Location, che includono accessi prioritari e lounge con food & beverage.

La Fiamma Olimpica, accesa in Grecia il 26 novembre, attraversa l’Italia da inizio dicembre: tra le tappe imminenti figurano Verona (che ospiterà anche la chiusura all’Arena), Padova, Venezia, Trieste, Udine e Bergamo. Un’occasione per vivere l’atmosfera dei Cinque cerchi senza spostamenti verso i siti di gara.

Per l’accessibilità alle venue è stato potenziato il sistema integrato di Trenitalia: combinazioni ferroviarie e autobus con un unico biglietto consentono spostamenti più sostenibili. Orari, tratte e soluzioni door-to-door sono consultabili su Trenitalia.com, con focus sui collegamenti verso Valtellina e Val di Fiemme.

FAQ

  • Come acquisto i biglietti? Su Tickets.milanocortina2026.org selezionando disciplina e sede.
  • Sono disponibili pacchetti ospitalità? Sì, a cura di On Location con ingressi prioritari e lounge.
  • Dove seguire il percorso della Fiamma Olimpica? Nelle tappe ufficiali, tra cui Verona, Padova, Venezia, Trieste, Udine, Bergamo.
  • Come raggiungere le sedi gara in modo sostenibile? Con soluzioni integrate Trenitalia treno+bus su un unico biglietto.
  • Ci sono biglietti per i Giochi Paralimpici? Sì, in sezione dedicata sul portale ufficiale.
  • Dove trovo orari e collegamenti aggiornati? Su Trenitalia.com con tratte potenziate per le venue.
  • Qual è la fonte giornalistica delle informazioni chiave? Sintesi basata su contenuti di Panorama.

Dirette e copertura media

La Rai garantirà centinaia di ore in chiaro dedicate a Milano Cortina 2026, con focus sulle gare degli Azzurri e finestre su radio e piattaforme digitali del servizio pubblico. La copertura dei Giochi Paralimpici in Italia sarà in esclusiva Rai, assicurando accessibilità gratuita e palinsesti ampliati per le finali più attese.

La fruizione integrale degli eventi olimpici sarà disponibile in streaming su Hbo Max e Discovery+, con canali multipli e feed dedicati per discipline, highlights on demand e contenuti extra. Le app permetteranno notifiche personalizzate su risultati, medagliere e programmazione live.

Per una visione ottimale si consiglia la combinazione TV lineare e OTT: dirette Rai per i momenti clou, streaming su Hbo Max/Discovery+ per seguire sessioni parallele, qualifiche e replay immediati. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili anche sui portali ufficiali del Comitato Organizzatore.

FAQ

  • Le dirette tv saranno gratuite? Sì, le trasmissioni in chiaro saranno garantite dalla Rai.
  • Dove vedo tutti gli eventi in streaming? Su Hbo Max e Discovery+ con copertura completa.
  • La Rai copre i Giochi Paralimpici? Sì, possiede l’esclusiva media per l’Italia.
  • Esistono feed dedicati alle singole discipline? Sì, sulle piattaforme Hbo Max/Discovery+ con canali specifici.
  • Posso ricevere notifiche su risultati e medagliere? Sì, attivandole nelle app delle piattaforme OTT.
  • La radio segue gli eventi principali? Sì, il servizio pubblico offre finestre e aggiornamenti in diretta.
  • Fonte giornalistica di riferimento? Sintesi redazionale basata su contenuti di Panorama.

