Milan Napoli in chiaro: come seguirla su smartphone e smart-tv

Televisione in chiaro per Milan-Napoli

La storica partita di Serie A tra Milan e Napoli, prevista per il 29 ottobre, segna un’importante novità nel panorama calcistico italiano: il match sarà trasmesso in chiaro, un evento di grande significato dopo quasi tre decenni. Infatti, l’ultima volta che un incontro di Serie A era andato in onda senza alcun costo per gli spettatori risale al 1996, quando si affrontarono Juventus e Sampdoria.

La trasmissione di questa partita avviene grazie a DAZN, che ha acquisito i diritti per la Serie A fino al 2029 e ha deciso di includere una selezione limitata di partite gratuite. In totale, l’emittente offrirà fino a cinque partite a stagione, permettendo quindi a circa 2 milioni di utenti di assistere a eventi di alto profilo senza necessità di abbonamento.

La sfida tra i rossoneri e gli azzurri, in programma per le ore 20.45, rappresenta una grande opportunità non solo per i tifosi, ma anche per i nuovi utenti che desiderano familiarizzare con la piattaforma di streaming sportivo. Questa iniziativa è parte del pacchetto “Try and Buy” messo in atto da DAZN, che punta a promuovere il suo servizio mentre offre l’accesso a partite di alta rilevanza nel mondo del calcio.

Il match si preannuncia particolarmente avvincente, non solo per la rivalità storica tra le due squadre, ma anche per il contesto di visibilità che DAZN sta creando. I tifosi possono dunque prepararsi a un evento di grande richiamo, che promette non solo un’ottima partita, ma anche la possibilità di vivere l’esperienza del calcio in chiaro, un’opzione che avrà un impatto significativo sul modo in cui gli appassionati fruiranno del calcio professionistico in Italia.

Come vedere la partita su DAZN

Per assistere gratuitamente alla partita tra Milan e Napoli, gli utenti devono seguire un processo semplice ma efficace, che varia leggermente a seconda della piattaforma di visione. Il primo passo consiste nell’accesso a DAZN, una piattaforma di streaming leader nel settore sportivo.

Se si desidera visualizzare il match da desktop o dispositivo mobile, è fondamentale visitare il sito Dazn.com/home. Qui, gli utenti troveranno l’opzione per selezionare il match Milan-Napoli sulla home page. Immettendo l’indirizzo e-mail, si crea un account gratuito, che consente di accedere alla trasmissione della partita, insieme a tutti i contenuti pre e post gara. Questo processo di registrazione è veloce e non richiede più di pochi minuti.

Per chi utilizza una Smart TV, la procedura si differenzia lievemente. È necessario aprire l’app DAZN a partire dal 28 ottobre, innanzitutto cliccando su ‘Guarda Gratis’. Successivamente, si dovrà inquadrare il QR Code visualizzato con il proprio smartphone, seguito dall’inserimento dell’indirizzo e-mail per completare il processo di registrazione. Anche in questo caso, si avrà accesso al palinsesto completo, che comprende sia l’analisi prepartita che i commenti post-gara, garantendo un’esperienza completa per gli utenti.

È importante sottolineare che, per coloro che desiderano assistere all’incontro senza abbonamento, DAZN prevede un massimo di circa 2 milioni di utenti per la visione della partita in diretta. Gli abbonati paganti avranno accesso prioritario, il che significa che la registrazione consigliata dovrebbe essere effettuata il prima possibile, al fine di assicurarsi di rientrare nel limite per la visione gratuita. Questo approccio consentirà a molti fan di usufruire di un evento calcistico di alto livello senza costi aggiuntivi, aumentando l’interesse verso la piattaforma e il campionato Serie A.

Registrazione e accesso per la visione gratuita

Per poter accedere alla visione gratuita della partita Milan-Napoli, gli utenti devono eseguire una registrazione particolarmente semplice. DAZN ha reso accessibile questa opportunità a tutti gli appassionati, richiedendo solo pochi passaggi per garantire l’accesso. È cruciale, tuttavia, non sottovalutare l’importanza di completare la registrazione con anticipo e seguire le indicazioni fornite dalla piattaforma.

Per i dispositivi desktop e mobili, il percorso di registrazione inizia visitando il sito Dazn.com/home. Gli utenti troveranno in evidenza l’incontro tra Milan e Napoli. A questo punto, è sufficiente inserire un indirizzo e-mail, che diventerà il punto di accesso per visualizzare il match, comprensivo di tutte le trasmissioni pre e post gara. Questa operazione di registrazione è essenziale non solo per avere diritto alla visione gratuita, ma anche per ricevere eventuali aggiornamenti o comunicazioni da DAZN riguardo l’incontro.

Per quanto riguarda gli utenti di Smart TV, il processo presenta alcune differenze. A partire dal 28 ottobre, è necessario lanciare l’app DAZN e selezionare l’opzione ‘Guarda Gratis’. A questo punto, il sistema genererà un QR Code, che dovrà essere inquadrato con lo smartphone per facilitare la registrazione. In questo caso, l’inserimento dell’indirizzo e-mail è la chiave d’accesso a tutti i contenuti extra previsti dalla piattaforma, come analisi e commento richiamati prima e dopo la partita.

È fondamentale tenere a mente che, per la visione gratuita dell’evento, DAZN prevede un limite di circa 2 milioni di utenti. Di conseguenza, gli abbonati paganti non rientrano in questo contingentamento e hanno accesso prioritario in ogni momento. Per evitare di perdere l’occasione di assistere a questa storica partita, è consigliabile effettuare la registrazione al più presto, per garantire il proprio posto tra gli utenti che potranno candidarsi ad assistere a questo evento calcistico dal vivo, senza alcun costo.

L’opportunità di vivere Milan-Napoli in chiaro rappresenta un’importante iniziativa da parte di DAZN, e la registrazione tempestiva è essenziale per garantire un’esperienza gratificante e senza intoppi. Gli utenti devono essere solerti nell’inserimento dei dati richiesti e pronte all’evento. Grazie a questa nuova modalità di fruizione, il calcio di alto livello è più accessibile che mai per i tifosi italiani.

Informazioni aggiuntive e avvertenze

La trasmissione della partita Milan-Napoli rappresenta un evento significativo non solo per gli appassionati di calcio ma anche per l’evoluzione del panorama televisivo italiano. È importante tenere a mente che, in virtù dell’enorme interesse che suscita l’evento, DAZN raccomanda vivamente agli utenti di completare la registrazione quanto prima. Le elevate aspettative di partecipazione potrebbero portare rapidamente al raggiungimento del limite di 2 milioni di utenti per la visione gratuita, e una registrazione tardiva potrebbe escludere alcuni tifosi dall’assistere al match.

Inoltre, è bene considerare che l’accesso gratuito include non solo la partita ma anche tutti i contenuti aggiuntivi, come l’analisi pre-partita e i commenti post-gara. Pertanto, gli spettatori che si registreranno potranno godere di un’esperienza calcistica più ricca e coinvolgente. Per coloro che desiderano sfruttare questa opportunità, è essenziale fornire informazioni corrette durante la registrazione, garantendo così un’accessibilità senza problemi durante l’evento.

Un’altra avvertenza riguarda la compatibilità dei dispositivi. Prima di tentare di accedere alla trasmissione, assicurati che il dispositivo utilizzato per la visione (desktop, smartphone o Smart TV) sia aggiornato e compatibile con l’app DAZN o con il sito web. Questo aspetto è cruciale per evitare ritardi o difficoltà tecniche al momento della visione della partita.

In caso di problemi tecnici durante la registrazione o la visione, DAZN offre un servizio di assistenza clienti che può fornire supporto. È consigliabile consultare le FAQ presenti sul sito o contattare il servizio di supporto per risolvere eventuali disguidi prima di tentare di accedere all’incontro.

Si ricorda che la visione della partita in chiaro è un’iniziativa unica e limitata. DAZN ha programmato la trasmissione di cinque partite gratuite per stagione, quindi questa rappresenta un’opportunità da non perdere. Per restare aggiornati su eventuali ulteriori eventi in chiaro, gli utenti sono invitati a controllare regolarmente il sito di DAZN o i canali social ufficiali dove vengono annunciati gli eventi e le modalità di accesso.