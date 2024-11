Milan Games Week & Cartoomics 2024: Fantasticon Film Fest etutti gli Eventi principali

Milan Games Week & Cartoomics 2024 si avvicina rapidamente, portando con sé un programma denso di eventi che promette di soddisfare tutti gli appassionati. L’appuntamento è fissato per il 22, 23 e 24 novembre presso i padiglioni 9, 11, 13, 15 e l’Auditorium di Fiera Milano a Rho. Gli organizzatori, in collaborazione con Fandango Club Creators, hanno realizzato una kermesse che prevede una fusione entusiasmante di contenuti dedicati a videogiochi, fumetti, e cultura pop.

Quest’edizione si distingue non solo per l’ampiezza degli stand e per la varietà degli eventi ma anche per il Fantasticon Film Fest, che arricchisce la manifestazione con proiezioni, panel e talk legati al cinema e alle serie TV. La scaletta prevede interventi di ospiti nazionali e internazionali. Ogni giornata sarà caratterizzata da eventi imperdibili, volti a celebrare la cultura pop, che da sempre rappresenta un ponte tra diverse generazioni.

In aggiunta agli stand, l’Auditorium ospiterà eventi speciali, conferenze e una serie di panel interattivi. I partecipanti potranno esplorare i temi più attuali e coinvolgenti nel mondo dell’intrattenimento, interagire con esperti del settore e conoscere artisti e creator di fama. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto su Milangamesweek.it, offrendo così ai fan l’opportunità di partecipare a un festival realmente unico. Non perdere questa occasione di immergerti nell’universo del gaming e della cultura pop!

Fantasticon Film Fest: un omaggio al cinema

Il Fantasticon Film Fest si presenta come uno dei punti focali di Milan Games Week & Cartoomics 2024, dedicando un intero spazio all’esplorazione delle meraviglie cinematografiche attraverso un programma di tre giorni con proiezioni in anteprima e incontri con protagonisti del settore. L’evento, che si svolgerà all’Auditorium di Fiera Milano dal 21 al 24 novembre, aprirà le sue porte con un evento speciale la sera del 21, precedendo un ricco calendario di film, serie TV e masterclass di alto livello.

Tra le principali novità di questa edizione spicca l’introduzione di una sezione competitiva dedicata ai cortometraggi di genere, con proiezioni che si susseguiranno nei tre giorni di festival. Il programma è stato curato da un comitato artistico di eccellenza, sotto la direzione di Pedro Armocida. Tra i film di spicco da non perdere, l’anteprima di Piece By Piece, un’opera che racconta la vita iconica di Pharrell Williams, accompagnata dall’attesa proiezione di One Piece Film: Red, che vedrà la partecipazione di cosplayer e appassionati del franchise.

Il pubblico potrà assistere anche a eventi unici, come la prima di The Beast, un romance distopico di Bertrand Bonello, e l’anteprima dei primi episodi del reboot di Goldrake U, un omaggio a una serie storica che ha segnato l’infanzia di intere generazioni. Oltre a questi eventi imperdibili, il festival presenterà panel e discussioni su temi attuali e rilevanti nel panorama cinematografico, con ospiti di spicco che contribuiranno a un dibattito vivace e coinvolgente.

Il Fantasticon Film Fest rappresenta quindi un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di cinema e serie TV di interagire con i protagonisti del settore e di scoprire in anteprima opere in arrivo nelle sale. Non resta che segnare sul calendario queste date e assicurarsi i biglietti per un’esperienza che celebra la settima arte nella sua forma più vibrante e innovativa.

Musica pop e urban: i grandi artisti in scena

La musica pop e urban avrà un ruolo da protagonista a Milan Games Week & Cartoomics 2024, con una serie di concerti e performance che promettono di infiammare il cuore di migliaia di giovani appassionati. L’evento, che vedrà la presenza di Radio 105 in qualità di media partner ufficiale, si arricchirà di momenti musicali imperdibili, dove artisti di fama saranno pronti a esibirsi sul Central Stage, situato all’interno del padiglione 13.

Il venerdì 22 novembre, la musica prenderà il via già dal mattino, con dirette radio e televisive a cura di Daniele Battaglia e Camilla Ghini. Gli ascoltatori potranno seguire programmi di successo come “105 Take Away”, che si alterneranno a momenti musicali live, culminando con le esibizioni dei THE KOLORS e dei COMA COSE, entrambi attesi il sabato e la domenica pomeriggio, rispettivamente.

L’Urban Show, festival musicale dedicato al meglio della scena rap e trap italiana, tornerà per la sua terza edizione, portando sul palco artisti come Andry the Hitmaker, Ensi & Nerone e altri talenti emergenti come DrefGold e Lele Blade, creando un mix di performance esplosive. Nel corso dell’evento, Warner Music Italy offrirà inoltre la possibilità di incontrare e fare foto con artisti famosi, rendendo l’esperienza ancora più memorabile per i fan.

Questa celebrazione della musica urban è parte integrante del palinsesto di MGWCMX, che si pone l’obiettivo di unire diverse generazioni e appassionati sotto un unico grande evento di cultura pop. Senza dubbio, la musica sarà il fulcro di questa edizione, rendendo Milan Games Week & Cartoomics non solo un luogo di esplorazione videoludica e culturale, ma anche una vera festa per gli amanti della musica contemporanea.

Programma del Central Stage e degli ospiti

Il Central Stage di Milan Games Week & Cartoomics 2024 sarà il cuore pulsante della manifestazione, ospitando una serie di eventi dedicati ai videogiochi, alla cultura pop e agli incontri con grandi ospiti del settore. Situato all’interno del padiglione 13, il palco accoglierà presentazioni, panel e performance che metteranno in risalto le ultime novità in fatto di entertainment.

Le tre giornate di festival, dal 22 al 24 novembre, si preannunciano ricche di eventi imperdibili. Venerdì mattina, si aprirà con l’Opening Ceremony di MGWCMX, seguita da una serie di interventi di noto calibre. Uno dei momenti clou vedrà come protagonista Shinji Mikami, creatore del leggendario Resident Evil, che ripercorrerà la sua carriera. L’incontro sarà un’opportunità unica per i fan di ascoltare aneddoti e approfondimenti direttamente dal maestro del genere action-horror.

Sabato sarà caratterizzato dalla presenza degli attori di Baldur’s Gate III, che parteciperanno a un panel interattivo, permettendo ai partecipanti di interagire e porre domande. Domenica, Mikami sarà nuovamente sul palco per una riflessione sullo stato attuale dell’industria videoludica. I momenti di approfondimento non si limiteranno solo ai grandi nomi, ma vedranno anche la partecipazione di studi italiani di sviluppo videogiochi con tre panel dedicati a progetti innovativi e recenti.

Il Central Stage non sarà solo un luogo di discussione, ma anche di intrattenimento. Tweet e discussioni saranno integrate con giochi dal vivo, competizioni e momenti di interazione per il pubblico. Non mancheranno performance artistiche e momenti di puro divertimento, rendendo ogni ora trascorsa qui un’esperienza unica e coinvolgente. È chiaro che il Central Stage sarà un punto di riferimento per tutti i visitatori, offrendo un’opportunità senza pari di conoscere il dietro le quinte del mondo del gaming e dell’intrattenimento.

Attività legate ai videogiochi e esports

Milan Games Week & Cartoomics 2024 rappresenta un palcoscenico di grande importanza per il mondo dei videogiochi e degli esports, presentando un ricco programma di attività pensate per i fan e i professionisti del settore. Con una varietà di eventi che spaziano da tornei a sessioni di game testing, sarà possibile immergersi completamente nelle ultime novità del panorama videoludico.

Durante la manifestazione, il Gamestorm Stage ospiterà tornei di rilevanza internazionale, tra cui il MotoGP eSports World Championship Global Series, che promette di riunire i migliori piloti virtuali per una competizione avvincente. A questo si aggiungono eventi dedicati a titoli popolari come Fortnite, con tornei innovativi che prevedono mappe creative e un format accessibile a tutti, dai principianti ai giocatori professionisti.

Per coloro che desiderano esplorare il mondo dei videogiochi nazionali, sono previsti panel dedicati a studi di sviluppo italiani, che offriranno uno sguardo esclusivo nelle loro ultime produzioni. Attraverso discussioni e Q&A, i partecipanti potranno scoprire le sfide e le opportunità del settore. L’area Freeplay, sponsorizzata da isybank, sarà attrezzata con circa 200 postazioni di gioco dove i visitatori possono provare i titoli più recenti, come Resident Evil 4 Remake e Marvel’s Spider-Man 2, garantendo un’esperienza pratica e coinvolgente.

L’approccio interattivo di MGWCMX non si limita ai tornei; infatti, ci saranno anche momenti di incontro con creator e influencer del settore gaming, che parteciperanno a panel e dimostrazioni. Sarà un’occasione unica per gli appassionati di interagire con i loro beniamini e approfondire le tematiche più attuali nel campo degli esports e della cultura gaming. La fusione di competizione e intrattenimento rende questo evento un appuntamento imperdibile per gli amanti dei videogiochi.

Fumetti e incontri con gli autori

Il mondo dei fumetti avrà un’importanza centrale durante Milan Games Week & Cartoomics 2024, con un programma variegato di incontri, panel ed eventi speciali dedicati agli appassionati. Nel cuore del padiglione 11, l’Hero Stage by eBay offrirà un palcoscenico esclusivo per autori di fama nazionale e internazionale, che nei tre giorni di festival si alterneranno per discutere delle loro opere e interagire con i fan.

Tra i momenti più attesi, il workshop di disegno dal vivo della Scuola Internazionale di Comics, dove gli artisti mostreranno tecniche e segreti del mestiere. Saranno ospiti di prestigio come Simone di Meo, noto per i suoi lavori con case editrici di grande rilievo, e Jason Aaron, celebre per le sue storie su Thor e The Avengers. Aaron condividerà il suo processo creativo e parlerà di progetti recenti, fra cui il rilancio delle Tartarughe Ninja.

Inoltre, Pepe Larraz, illustratore di opere iconiche come House of X, porterà il pubblico in un viaggio attraverso la sua carriera e l’importanza del worldbuilding, un aspetto cruciale nel panorama contemporaneo dei fumetti. Non mancherà l’opportunità di esplorare il connubio tra fumetti e videogiochi, con un panel congiunto in cui si discuterà dell’adattamento di franchise popolari come Minecraft e Watch Dogs Tokyo in formato manga. Tali incontri offriranno un’opportunità unica di dialogo tra autori e lettori, alimentando una passione condivisa per questo medium.

Il Gran Cosplay Contest non sarà un evento da perdere: si svolgerà durante l’ultima giornata, mettendo in mostra la creatività e l’impegno di molti appassionati nel ricreare i loro personaggi preferiti. La presenza di così tanti talenti e la possibilità di incontrare i propri idoli rendono questa edizione di Milan Games Week & Cartoomics un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti dei fumetti e della cultura pop.

Cosplay e competizioni

Durante Milan Games Week & Cartoomics 2024, il cosplay avrà un ruolo di primo piano, riflettendo la passione e la creatività degli appassionati. Le tre giornate di evento, dal 22 al 24 novembre, saranno animate da sfilate, contest e incontri dedicati al mondo del cosplay. I partecipanti potranno mostrare i propri costumi e mettersi in gioco in un’atmosfera festosa e coinvolgente, che celebra la cultura pop in tutte le sue forme.

Il Gran Cosplay Contest rappresenta il clou di questa celebrazione, offrendo un palcoscenico prestigioso per i cosplayer, che potranno esibire la loro abilità nel reinterpretare personaggi amati del mondo di manga, anime, videogiochi e fumetti. Questo evento culminerà domenica, portando a un pomeriggio di grande emozione e competizione. I vincitori saranno premiati per la loro creatività e tecnica, contribuendo a elevare lo standard degli outfit e delle performance.

Oltre al contest principale, gli appassionati di cosplay potranno partecipare a sfilate informali, dove ogni partecipante avrà la possibilità di essere il protagonista, condividendo la propria passione con altri fan. Numerosi panel e workshop saranno organizzati, offrendo spunti creativi e suggerimenti utili per coloro che vogliono migliorare le proprie abilità nel creare costumi e trucco. Non mancheranno anche incontri e sessioni fotografiche con ospiti speciali, consentendo ai partecipanti di interagire direttamente con le icone della comunità cosplay.

La presenza di talentuosi cosplayer professionisti garantirà un’esperienza educativa per i visitatori, con sessioni dedicate a tecniche di costruzione dei costumi e suggerimenti per il trucco. Milan Games Week & Cartoomics 2024 sarà quindi una celebrazione della creatività, un luogo dove gli appassionati potranno esprimere il loro amore per i personaggi che hanno plasmato la loro infanzia e che continuano a ispirarli oggi.

Informazioni pratiche per visitatori e biglietti

Per coloro che desiderano partecipare a Milan Games Week & Cartoomics 2024, è fondamentale avere a disposizione tutte le informazioni pratiche necessarie. L’evento si svolgerà presso i padiglioni 9, 11, 13, 15 e l’Auditorium di Fiera Milano a Rho, in un contesto facilmente raggiungibile grazie alla rete di trasporti ben sviluppata della città. Gli organizzatori consigliano di pianificare la visita in anticipo, considerando le varie attrazioni e attività che caratterizzeranno le tre giornate dall’22 al 24 novembre.

Per chi desidera assicurarsi un posto, i biglietti sono disponibili per l’acquisto su Milangamesweek.it. Diverse opzioni sono offerte, con tariffe che variano in base al tipo di accesso desiderato, incluse riduzioni per gruppi e famiglie. Gli utenti possono scegliere tra biglietti giornalieri o pass per l’intero evento, garantendo così la massima flessibilità. Per evitare file all’entrata, si consiglia di acquistare i biglietti online.

Inoltre, è utile considerare gli orari di apertura delle varie aree e i diversi eventi programmati, che saranno resi disponibili tramite un’app o un sito dedicato poco prima dell’evento. Gli appassionati possono anche seguire gli aggiornamenti attraverso i canali social ufficiali per restare informati su eventuali cambiamenti o aggiunzioni al programma. Infine, si ricorda che all’interno della fiera sono disponibili servizi per la ristorazione e aree dedicate per il riposo, rendendo l’esperienza complessiva comoda e piacevole per tutti i visitatori.