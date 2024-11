Milan Games Week 2024: Scopri gli eventi imperdibili dal 22 al 24 novembre

Milan Games Week & Cartoomics 2024: tutto quello che c’è da sapere

Il countdown per la Milan Games Week & Cartoomics 2024 (MGWCMX) è ufficialmente iniziato, con l’evento in programma dal 22 al 24 novembre presso la Fiera Milano (Rho). Questa edizione si preannuncia ricca di novità e sorprese, con un programma denso di attività, panel e incontri per tutti gli appassionati di videogiochi, fumetti, cinema e cultura pop.

Organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators, MGWCMX non si limita a celebrare il mondo del gaming ma si estende anche alle arti visive e al cinema. Tra gli eventi di punta, si segnala la collaborazione con l’Università IULM, che presenterà diversi talk e interventi presso il Multiverse Stage, all’interno del padiglione 11.

L’evento è progettato per attrarre un vasto pubblico, con innumerevoli attività. Il programma include l’atteso Fantasticon Film Fest, che rappresenta un’immersione nelle produzioni anime, fantasy e horror, arricchito da ospiti di rilievo sia italiani che internazionali, oltre a eventi speciali in anteprima. La Karl Theatre di Milano sarà una location principale per proiezioni ed eventi, creando un’atmosfera unica per gli amanti del cinema e della cultura pop.

Sotto l’egida di Radio 105, i partecipanti potranno anche tascurare eventi musicali che celebrano il panorama della musica pop e urban, con performance dal vivo che culmineranno nel festival Urban Show. Quest’anno ci si aspetta una grande affluenza di pubblico, con un pullulare di emozioni e momenti memorabili che evidenziano la vibrante cultura giovanile contemporanea.

Nei prossimi giorni, ulteriori dettagli saranno svelati sull’agenda dettagliata degli eventi, ma è già certo che MGWCMX offrirà una piattaforma completa per gli amanti dei giochi, del cinema e della musica, promettendo un’esperienza indimenticabile per tutti i visitatori.

Programma dell’evento

Con l’avvicinarsi della Milan Games Week & Cartoomics 2024, il programma è pronto a regalare ai visitatori una fusione unica di esperienze e intrattenimenti. Dal 22 al 24 novembre, la Fiera Milano (Rho) si trasformerà nel centro nevralgico per appassionati di videogiochi, fumetti e cultura pop. Durante i tre giorni dell’evento, il palinsesto prevede una serie di appuntamenti imperdibili, panel e attività hands-on, progettati per coinvolgere completamente il pubblico.

Il Fantasticon Film Fest, in programma al termine della manifestazione, apre con eventi esclusivi che inizieranno il 21 novembre, precedendo l’inizio ufficiale di MGWCMX. Le proiezioni in anteprima di film e serie tv, arricchite dalla partecipazione di ospiti di spicco, sono un elemento cruciale del festival, permettendo agli appassionati di scoprire nuove opere e partecipare a masterclass condotte da esperti del settore. La varietà dei contenuti spazia dai corti di genere alle proiezioni speciali come quella di “The Beast”, che precederà il festival stesso.

Panel e Talk: In collaborazione con l'Università IULM di Milano, si svolgeranno numerosi talk all'interno del Multiverse Stage, arricchendo la proposta culturale con dibattiti e presentazioni guidati da esperti.

Radio 105, partner ufficiale dell'evento, coordinerà performance dal vivo, culminando nel noto Urban Show, che vedrà protagonisti nomi affermati della scena musicale.

Una serie di tornei di videogiochi offriranno opportunità di partecipazione a tutti gli appassionati, incentivando la competizione e il divertimento.

Con un’ampia selezione di eventi e attività, MGWCMX si propone di attrarre un pubblico variegato e appassionato, crendo un ambiente vibrante e interattivo. Ogni giorno sarà caratterizzato da eventi di richiamo, per un’esperienza che promette non solo intrattenimento, ma anche un’opportunità per connettersi con altre persone che condividono la stessa passione.

Fantasticon Film Fest e i suoi ospiti

Il Fantasticon Film Fest, in programma durante la Milan Games Week & Cartoomics 2024, rappresenta un’importante vetrina per il cinema di genere, dedicato a anime, fantasy e horror. Quest’anno, l’evento si arricchisce di una serie di novità entusiasmanti, tra cui l’introduzione di una sezione competitiva per cortometraggi. Questa nuova iniziativa invita i cineasti a presentare opere che esplorano tematiche attuali e innovative, contribuendo a far crescere la scena cinematografica italiana.

Il festival avrà come fulcro l’Auditorium, che ospiterà proiezioni in anteprima di film e serie tv, speciali eventi e masterclass con ospiti di rilievo. Tra questi, il neodirettore Pedro Armocida guiderà un comitato artistico d’eccellenza, selezionando contenuti che rispecchiano il vasto universo pop contemporaneo. L’apertura dell’evento avverrà con una serata esclusiva il 21 novembre, in concomitanza con la prima di The Beast, anticipando un’offerta cinematografica che promette di attrarre i fan più accaniti della settima arte.

Le proiezioni non si limiteranno a opere inedite, ma includeranno anche anteprime italiane significative come Piece By Piece, un viaggio attraverso la vita dell’icona musicale Pharrell Williams. Inoltre, One Piece Film: Red arricchirà il programma, presentando il fenomeno culturale che ha conquistato fan di tutte le età, accompagnato da cosplayer e appassionati. Non mancherà la presentazione di Goldrake U, la cui anteprima dei primi episodi si terrà in assoluta esclusiva durante il festival.

La presenza di ospiti nazionali e internazionali promette di elevare ulteriormente il livello dell’evento, con incontri, dibattiti e scambi di idee che arricchiranno l’esperienza dei partecipanti. Questa fusione di cinema, cultura e formazione rende il Fantasticon Film Fest non solo un evento da vedere, ma un’esperienza da vivere, arricchendo ulteriormente il panorama della Milan Games Week & Cartoomics 2024.

Musica pop e urban in scena

L’edizione di quest’anno della Milan Games Week & Cartoomics 2024 si prepara a brillare con una carrellata di artisti di spicco della musica pop e urban, in un mix coinvolgente di performance e intrattenimento. Grazie alla collaborazione con Radio 105, la manifestazione si conferma come un palcoscenico privilegiato per i talenti nazionali e le nuove stelle del panorama musicale. Il festival rappresenta una celebrazione della cultura giovanile attraverso la musica, risultando un incontro perfetto tra i fandom dei videogiochi e quelli musicali.

Una delle novità più attese è sicuramente la terza edizione dell’Urban Show, un evento che promette di riunire artisti affermati e emergenti per tre giorni di adrenalina pura. Sul palco, infatti, si esibiranno nomi di spicco come Andry the Hitmaker, Ensi & Nerone e Bello Figo, che offriranno al pubblico esibizioni memorabili. Non mancheranno anche le new entry nel panorama musicale come Lele Blade, Astro e DrefGold, che apporteranno freschezza e novità al festival.

Il Central Stage diventerà il fulcro delle performance, dove si potranno vivere momenti di autentica convivialità e passione. Si prevede un’atmosfera vivace, con il pubblico che potrà interagire e vivere la musica non solo come spettatori, ma come parte integrante dell’esperienza. La presenza di artisti rinomati contribuirà a elevare l’evento, facendo sentire ognuno parte di una grande comunità unita dalla musica.

Il programma musicale di MGWCMX non si limita a concerti; include anche talk e incontri che daranno la possibilità ai fan di approfondire la conoscenza degli artisti e delle loro opere. Questi momenti interattivi offriranno nuove prospettive sulla musica, rivelando curiosità sui processi creativi e le ispirazioni dietro le hit che fanno ballare e cantare i giovani di oggi.

Con un palinsesto così ricco e variegato, Milan Games Week & Cartoomics 2024 non solo intrattiene, ma crea anche opportunità di connessione tra generazioni e culture diverse, confermando il proprio ruolo di riferimento nel panorama della musica pop e urban.

Videogiochi da provare e tornei

La sezione dedicata ai videogiochi sarà uno dei punti salienti della Milan Games Week & Cartoomics 2024, che offrirà un palcoscenico straordinario per il gaming e le competizioni. Situato nel Central Stage all’interno del padiglione 13, questo spazio ospiterà una serie di eventi, inclusi panel e dimostrazioni che animeranno le tre giornate della manifestazione, promettendo esperienze avvincenti per tutti gli appassionati.

Uno dei momenti clou sarà il “Torneo dei Campioni”, una competizione adrenalinica organizzata in collaborazione con 2WATCH, dedicata a Clash Royale e Rocket League. Studenti universitari si sfideranno in un’atmosfera di festa, ambendo a conquistare un montepremi di 5.000 euro in borse di studio, un incentivo significativo a dimostrare il loro talento. Questo evento non solo celebra la competizione, ma sottolinea anche l’importanza del gaming nell’ambito accademico.

A complemento delle competizioni, appassionati e visitatori avranno l’opportunità di provare personalmente i titoli di punta del 2024, grazie a una Freeplay Area senza precedenti. Questa area, che vanta circa 200 postazioni, rappresenta il maggior spazio mai destinato al gioco in libertà all’interno della manifestazione, consentendo ai partecipanti di divertirsi con titoli recenti come Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth Wukong, e Marvel’s Spider-Man 2. Ascoltare i commentatori e gli sviluppatori durante le loro esibizioni permetterà anche di cogliere dietro le quinte dei processi creativi e delle sfide legate allo sviluppo di questi giochi.

Tornei di Gioco: Eventi competitivi tra cui il Torneo dei Campioni per Clash Royale e Rocket League.

Freeplay Area: Circa 200 postazioni per provare i giochi più recenti.

Panel con Sviluppatori: Interviste e discussioni con professionisti del settore.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con IIDEA, ci saranno momenti speciali dedicati alla scoperta degli studi di sviluppo italiani, evidenziando il fermento del panorama videoludico nazionale. Attraverso talk interattivi e coinvolgenti, i visitatori potranno scoprire storie uniche di successo e innovazione che caratterizzano il settore. Queste esperienze non solo arricchiranno la conoscenza del pubblico, ma favoriranno anche un confronto diretto con le figure chiave del gaming.

Un contesto ricco e stimolante, in cui il divertimento e la competizione si intrecciano, rende la sezione legata ai videogiochi un elemento imprescindibile della Milan Games Week & Cartoomics 2024, pronta a garantire un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati del settore.

Electric Town e le novità di Nintendo

Nell’ambito della Milan Games Week & Cartoomics 2024, il Padiglione 11 si trasforma in **Electric Town**, un’oasi dedicata agli appassionati di tecnologia, gadget e cultura manga. Qui, l’illustre presenza di Nintendo si distingue per una serie di eventi straordinari, creati per coinvolgere i visitatori con i titoli più amati della casa giapponese. Grazie a un intero Nintendo Stage, gli amanti dei videogiochi potranno vivere un’esperienza autentica e interattiva.

Tra i titoli di punta in presentazione, spiccano **Mario Kart**, **The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom**, e **Mario Party**, con sessioni di gioco guidate da streamer e influencer riconosciuti come Jeopard17, RoundTwo e Cydonia. L’attenzione sarà rivolta non solo ai giochi, ma anche all’interazione diretta con i partecipanti, che potranno condividere quest’esperienza con i loro idoli.

Uno degli eventi più attesi sarà il party game **Let’s Sing 2025**, un must per gli amanti del karaoke. Gli ospiti avranno l’opportunità di mettersi alla prova, cantando i loro brani preferiti in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Oltre a questi, il palco ospiterà vari tornei e competizioni ludiche, rendendo Electric Town un punto di riferimento per ogni appassionato di Nintendo.

Non meno importanti saranno i panel e i talk, in cui esperti e rappresentanti di Nintendo condivideranno dettagli sui loro prossimi giochi, rivelando curiosità sullo sviluppo e le strategie di marketing. Questi incontri offriranno spunti interessanti sia per i gamers che per coloro che sono interessati al funzionamento dell’industria videoludica.

Elettrizzante e innovativo, Electric Town si propone di rispondere in modo dinamico alle aspettative degli appassionati, confermando la volontà di Nintendo di rimanere in prima linea nel mondo del gaming e di introduzione di novità coinvolgenti per tutte le fasce di età.