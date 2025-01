MicroStrategy e il debito in Bitcoin: mossa geniale o scommessa azzardata?

MicroStrategy e la sua strategia di acquisizione di Bitcoin

Michael Saylor, cofondatore di MicroStrategy, ha implementato una strategia di acquisizione di Bitcoin decisamente aggressiva, che ha suscitato tanto entusiasmo quanto preoccupazione. Riconosciuta come la società con la maggiore quantità di Bitcoin al mondo, con 447.470 BTC nel proprio portafoglio, MicroStrategy si è trasformata in un vero e proprio tesoro di Bitcoin. Saylor ha avviato questa avventura nel 2020, quando ha deciso di investire inizialmente 0 milioni in Bitcoin, utilizzando il capitale aziendale. Da quel momento, l’approccio ha assunto proporzioni ancor più audaci, rispondendo a chi lo considera un genio visionario, mentre altri lo vedono come un azzardo pericoloso.

Nella sua visione, Saylor non ha alcuna intenzione di vendere l’asset considerato vincente, malgrado il rischio rappresentato dalla volatilità di Bitcoin. fanno eco le preoccupazioni di analisti che avvertono della possibilità che una flessione significativa del valore di Bitcoin possa destabilizzare il bilancio della società, complicando il suo potere di far fronte ai debiti e raccogliere fondi necessari.

Variants abbondano su come MicroStrategy continui a prosperare in base alla crescita dei prezzi di Bitcoin, creando un ciclo avvincente, dove l’apprezzamento del bene permette di attrarre ulteriori investimenti. Tuttavia, questa strategia comporta anche criticità che non possono essere trascurate, in particolare l’esposizione a un mercato estremamente volatile, dove il fallimento di tale modello potrebbe avere ripercussioni tanto gravi quanto il crollo di Bitcoin stesso. La sua scelta di enfatizzare l’acquisto di Bitcoin è, in ultima analisi, una scommessa su una asset class che continua a evolversi e a sfidare le convenzioni tradizionali sui beni di investimento.

Finanziamento degli acquisti di BTC di MicroStrategy

MicroStrategy, storicamente nota come una società di software di business intelligence, ha evoluto le sue funzionalità operando principalmente come un fondo di tesoreria per Bitcoin. La strategia di acquisto di Bitcoin di Saylor è iniziata con un imponente acquisto in contante di 0 milioni nell’agosto del 2020. Questo passaggio pioneristico ha segnato l’inizio di un percorso audace, che ha visto l’azienda passare da un semplice acquisto di asset a un continuo finanziamento attraverso emissioni di debito.

Seguito a questo primo acquisto, MicroStrategy ha emesso una serie di strumenti di debito, tra i quali note convertibili a dicembre del 2020, raccogliendo 0 milioni. Tali strumenti, caratterizzati da tassi d’interesse relativamente bassi, hanno permesso all’azienda di espandere le proprie riserve di Bitcoin in modo significativo. Nel giugno del 2021, la compagnia ha intrapreso un ulteriore passo, emettendo note senior garantite per un valore di 0 milioni, garantite da asset aziendali e accompagnate da tassi d’interesse superiori.

Recentemente, il 24 dicembre 2024, MicroStrategy ha proposto un aumento straordinario del numero delle proprie azioni ordinarie da 330 milioni a 10,33 miliardi, e quello delle azioni privilegiate da 5 milioni a 1,005 miliardi. Questa manovra permette flessibilità nella raccolta di capitale, evitando di emettere massicci quantitativi di nuove azioni in una sola soluzione. Questa strategia si allinea al loro Piano 21/21, un’iniziativa programmata per raccogliere miliardi nei prossimi tre anni tramite vendite di azioni e strumenti a reddito fisso, da utilizzare per ulteriori acquisizioni di Bitcoin, oltre all’esplorazione di iniziative lucrative quali la creazione di una banca cripto o l’offerta di prodotti finanziari basati su Bitcoin.

È un schema Ponzi avveduto?

Il dibattito sulla strategia di acquisizione di Bitcoin da parte di MicroStrategy ha sollevato interrogativi critici riguardo alla sostenibilità del modello finanziario dell’azienda. Alcuni esperti del settore, come David Krause, professore emerito di finanza presso la Marquette University, hanno etichettato le operazioni di Saylor come “inappropriate”. Secondo Krause, la dipendenza di MicroStrategy da un asset così volatile come Bitcoin rappresenta un rischio significativo, sostenendo che un crollo del prezzo di Bitcoin potrebbe gravemente compromettere l’equità degli azionisti e la capacità dell’azienda di onorare i propri debiti.

Nonostante le affermazioni di Saylor riguardo al valore duraturo di Bitcoin, le preoccupazioni restano palpabili. Quando MicroStrategy ha visto il suo valore di mercato scendere al di sotto del valore netto dei suoi Bitcoin, l’azienda ha dovuto operare con cautela. Krause avverte del potenziale di un ciclo vizioso: man mano che il prezzo di Bitcoin diminuisce, la società potrebbe essere costretta a ridurre ulteriormente il suo valore azionario e a vendere le proprie partecipazioni.

Alcuni analisti sui social media paragonano questa strategia a uno schema Ponzi, sostenendo che il ciclo di emissione di debito e acquisizione di Bitcoin funziona solo in un contesto di apprezzamento continuo del valore dell’asset. Jacob King, analista finanziario, mette in guardia: “Questo ciclo è sostenibile solo se il prezzo di BTC continua a salire. Se si arresta o crolla, il sistema si disintegra”. Tuttavia, Krause e altri esperti riconoscono che, sebbene le operazioni di MicroStrategy non soddisfino la definizione ufficiale di uno schema Ponzi, rimangono rischiose e potenzialmente destinate a canalizzare risorse verso il collasso in un mercato ribassista.

La risposta di Saylor e del suo team a queste critiche è stata di trarre un parallelo con le pratiche immobiliari a Manhattan, dove i costruttori usano l’apprezzamento immobiliare per avviare nuovi progetti, dimostrando così una convinzione ferma nella propria strategia. Mentre alcuni vedono il suo modello come rischioso, i sostenitori affermano che la dipendenza da Bitcoin è più una scommessa su un futuro di apprezzamento degli asset piuttosto che un’operazione fraudolenta vigente nel settore finanziario tradizionale.

Il successo indiscutibile del piano di Saylor

Il piano di Michael Saylor ha realizzato risultati tangibili, rendendo MicroStrategy un nome di riferimento nel panorama degli investimenti in Bitcoin. Al 9 gennaio 2024, il valore delle azioni di MSTR ha raggiunto i 331,70 dollari, segnando un incredibile incremento del 2.200% dal primo acquisto di Bitcoin nel 2020, quando il valore delle azioni era di soli 14,44 dollari. Questo straordinario risultato si affianca a un apprezzamento della criptovaluta stessa, che ha visto un incremento di circa il 735% nello stesso arco di tempo. Tuttavia, tali risultati posti in evidenza sono da considerarsi solo una parte della narrativa.

MicroStrategy ha beneficiato di un andamento positivo sul mercato, che ha contribuito ad accrescere la sua posizione sia nel mercato azionario sia nel settore delle criptovalute. Grazie a questi sviluppi, la società ha conquistato un posto nell’indice Nasdaq-100 lo scorso dicembre, consolidando ulteriormente la sua reputazione. Esaminando gli effetti finanziari dell’approccio di Saylor, è evidente che l’aumento dei prezzi di Bitcoin ha favorito l’espansione del portafoglio della società e, di conseguenza, ha attratto investimenti futuri.

Tuttavia, è importante sottolineare che, sebbene la strategia di Saylor abbia prodotto risultati favorevoli fino ad oggi, vi persistono preoccupazioni significative riguardo alla volatilità di Bitcoin. La potenziale diluizione del capitale azionario rimane una questione cruciale, e molti esperti mettono in guardia sull’importanza di bilanciare la crescita con la stabilità. Nonostante i rischi associati a tale strategia, i sostenitori sono ottimisti riguardo al potenziale di apprezzamento a lungo termine di Bitcoin, che potrebbe compensare le maggiori elevate incertezze di mercato.

La struttura del debito convertibile di MicroStrategy potrebbe rivelarsi un elemento difensivo strategico in caso di crisi, limitando il rischio di liquidazioni immediate. Al contempo, la capacità dell’azienda di raccogliere capitali tramite vendite di azioni, anche in contesti di mercato non favorevoli, rappresenta un approccio prudente per mantenere il controllo delle sue partecipazioni in Bitcoin, garantendo così un equilibrio tra opportunità di crescita e gestione del rischio.

La strategia di uscita dal Bitcoin

MicroStrategy ha articolato con chiarezza la propria missione: continuare ad acquisire Bitcoin come asset strategico a lungo termine. Questa scelta non si limita a una pura speculazione, ma si configura come un risparmio contro le incertezze economiche. Per Saylor e il suo team, Bitcoin non rappresenta soltanto una risorsa da detenere, ma una valuta in grado di generare liquidità attraverso prestiti e altre attività senza dover ricorrere alla sua vendita. Alexander Panasenko, responsabile della gestione dei prodotti presso VixiChain, ha sottolineato il potenziale di profitto derivante dalla detenzione di Bitcoin, etichettandolo come un “asset che preserva valore”.

Nonostante questi vantaggi, esiste una preoccupazione notevole per l’assenza di una strategia di uscita ben definita. I massimalisti di Bitcoin tendono a considerare superfluo il bisogno di un piano di uscita, nella convinzione che Bitcoin rappresenti una forma di libertà dalle convenzioni finanziarie tradizionali. Tuttavia, per gli scettici e i critici, un approccio privo di un piano di disimpegno potrebbe rivelarsi rischioso, specialmente in un contesto di mercato altamente volatile come quello delle criptovalute.

È innegabile che la strategia di Saylor ha avuto un impatto positivo sulla performance di MicroStrategy e ha ispirato altre aziende a esplorare simili iniziative di acquisto di Bitcoin. La continua discussione sull’importanza degli asset digitali nell’economia odierna è stata alimentata da questo modello d’investimento audace. Panasaneko ha osservato che, finché MicroStrategy continuerà a stimolare un dialogo costruttivo sui beni digitali, contribuirà a una maggiore adozione e innovazione nel settore. Tuttavia, un eventuale fallimento di queste iniziative potrebbe portare a conseguenze negative per l’intero ecosistema delle criptovalute, mettendo a repentaglio la fiducia degli investitori e il progresso ottenuto finora.