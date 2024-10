Microsoft spinge sull’IA autonoma per ottimizzare le operazioni aziendali

Nuovi agenti IA di Microsoft per le aziende

Microsoft ha presentato dieci nuovi agenti basati sull’intelligenza artificiale per la piattaforma Dynamics 365, un ecosistema cloud pensato per ottimizzare l’efficienza operativa delle aziende. Durante il Microsoft AI Tour a Londra, il CEO Satya Nadella e il CMO Jared Spataro hanno illustrato le potenzialità di questi strumenti innovativi, sottolineando l’importanza delle capacità autonome degli agenti. Questi nuovi strumenti promettono di rivoluzionare settori come vendite, assistenza clienti e finanza.

-61% Amazon.it 57,30€ 149,90€ PRIME PRIME TCL - Moveaudio S600 Cuffie wireless (cancellazione attiva del rumore, tecnologia ANC, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia con ricarica wireless, IP54,... Compra ora -73% Amazon.it 20,90€ 79,90€ PRIME PRIME TCL Mobile - Moveaudio S200 Cuffie wireless (cancellazione del rumore, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia di ricarica extra sottile, IP54, touch)... Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:07

“Immaginate gli agenti come nuove applicazioni per un contesto aziendale arricchito dall’IA”, ha affermato Spataro. Ogni organizzazione avrà la possibilità di configurare una rete di agenti, dai più semplici sistemi di domanda e risposta a quelli totalmente autonomi. I nuovi agenti agiranno in nome di un individuo o di un team, orchestrando con competenza i processi aziendali.

Una delle novità più attese è quella di Copilot, la chatbot di Microsoft caratterizzata da intelligenza artificiale generativa. Questo strumento permetterà agli utenti di interagire con gli agenti, che si dedicheranno a una vasta gamma di compiti, dalla generazione di contatti all’automazione della catena di approvvigionamento. Gli agenti IA non solo alleggeriranno il carico di lavoro, ma miglioreranno anche l’efficienza dei processi, un elemento chiave per le aziende in cerca di competitività nel mercato odierno.

Microsoft ha annunciato che i nuovi agenti saranno disponibili su Dynamics 365 a partire dalla fine dell’anno, con implementazioni che continueranno all’inizio del prossimo. Gli strumenti sono progettati per ottimizzare il flusso di lavoro interno e supportare le decisioni strategiche, rappresentando così una risorsa fondamentale per le aziende in un’epoca sempre più dominata dalla digitalizzazione e dall’automazione.

-61% Amazon.it 57,30€ 149,90€ PRIME PRIME TCL - Moveaudio S600 Cuffie wireless (cancellazione attiva del rumore, tecnologia ANC, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia con ricarica wireless, IP54,... Compra ora -73% Amazon.it 20,90€ 79,90€ PRIME PRIME TCL Mobile - Moveaudio S200 Cuffie wireless (cancellazione del rumore, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia di ricarica extra sottile, IP54, touch)... Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:07

Queste innovazioni potrebbero trasformare il modo in cui le imprese operano, riducendo i costi e incrementando la produttività attraverso l’uso avanzato dell’intelligenza artificiale. Man mano che il settore evolve, Microsoft si prepara a posizionarsi come leader nella fornitura di soluzioni IA integrate per il business.

Cosa sono gli agenti IA

Gli agenti IA rappresentano una nuova frontiera nell’automazione aziendale, integrando capacità decisionali autonome basate su sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale. Questi sistemi sono progettati per operare senza necessità di intervento umano, contribuendo a una gamma di processi aziendali con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza operativa. A differenza dei tradizionali assistenti virtuali, gli agenti IA sono in grado di gestire compiti complessi, suddividendo i progetti in sottoprocessi e collaborando tra loro per raggiungere risultati efficaci.

Le applicazioni pratiche degli agenti IA possono variare notevolmente. In ambito finanziario, ad esempio, questi sistemi sono utilizzati per automatizzare processi di gestione del rischio, offrendo un notevole supporto nell’analisi di grandi volumi di dati. Inoltre, la loro capacità di personalizzare esperienze di marketing consente di adattarsi simultaneamente alle esigenze dei clienti, fornendo risposte mirate in tempo reale.

Ogni agente IA è costruito per svolgere compiti specifici, potendo così gestire operazioni quotidiane come la generazione di report o l’elaborazione di richieste di supporto. Questi strumenti sono in grado di apprendere, analizzando in modo continuo il contesto e l’evoluzione delle dinamiche aziendali, garantendo una risposta adeguata ai cambiamenti del mercato e alle sfide interne.

La loro versatilità è accentuata dalla capacità di attingere a informazioni provenienti da diverse fonti aziendali, come Microsoft 365 Graph, i sistemi di registrazione e Dataverse. Gli agenti IA possono operare in ambiti variegati; ad esempio, possono facilitare l’integrazione di nuovi dipendenti, ottimizzare i processi di assistenza IT, o fungere da assistenti personali per i team di vendita e customer care. Sicuramente, la funzione polivalente di questi agenti consente alle aziende di concentrare i propri sforzi sulle attività strategiche, lasciando che l’intelligenza artificiale gestisca le operazioni più ripetitive e laboriose.

-25% Amazon.it 22,34€ 29,99€ PRIME PRIME HP Z3700 Mouse Wireless, Sensore Preciso, Tecnologia LED Blue, 1600 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design... Compra ora -43% Amazon.it 202,00€ 359,90€ HP OfficeJet Pro 9019e 22A59B, Stampante Multifunzione a Getto d'Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Automatico, 22 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 6 Mesi di... Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:11

Con l’evoluzione delle tecnologie IA, ogni azienda avrà l’opportunità di serrare i ranghi e sfruttare queste risorse elettroniche, portando a un ambiente di lavoro più efficiente e proattivo. La capacità di questi agenti di adattarsi e di apprendere li rende strumenti preziosi per affrontare le sfide contemporanee del business.

Funzioni e applicazioni degli agenti IA

Gli agenti IA di Microsoft sono stati progettati per ottimizzare una vasta gamma di operazioni aziendali, apportando significativi miglioramenti in termini di efficienza e produttività. Grazie a strumenti avanzati, come il Sales Qualification Agent, le aziende possono focalizzarsi sulle opportunità più promettenti, mentre l’agente si occupa della qualificazione dei lead in modo autonomo, esaminando vasti database di clienti potenziali e facilitando la vita ai team di vendita.

Un’altra applicazione cruciale è rappresentata dal Supplier Communications Agent, il quale gestisce proattivamente le comunicazioni con i fornitori. Questo agente è in grado di monitorare le prestazioni, riconoscere tempestivamente eventuali ritardi e fornire risposte automatiche, assicurando una catena di approvvigionamento più snella e reattiva. Di fronte a un mercato in continua evoluzione, la rapidità nell’identificare e risolvere problemi è essenziale per mantenere l’efficienza operativa.

-61% Amazon.it 57,30€ 149,90€ PRIME PRIME TCL - Moveaudio S600 Cuffie wireless (cancellazione attiva del rumore, tecnologia ANC, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia con ricarica wireless, IP54,... Compra ora -73% Amazon.it 20,90€ 79,90€ PRIME PRIME TCL Mobile - Moveaudio S200 Cuffie wireless (cancellazione del rumore, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia di ricarica extra sottile, IP54, touch)... Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:07

Il supporto nell’assistenza clienti è ulteriormente potenziato dagli agenti Customer Intent e Customer Knowledge Management. Questi strumenti non solo accelerano la risoluzione delle richieste degli utenti, ma apprendono anche dai casi precedenti, migliorando nel tempo la loro capacità di gestire diverse problematiche. Creano autonomamente articoli di supporto, contribuendo sia alla formazione degli agenti umani, sia alla riduzione del tempo necessario per rispondere a domande comuni.

Inoltre, gli agenti IA possono integrarsi con i dati forniti da Microsoft 365 Graph e da altri sistemi aziendali, consentendo analisi in tempo reale per decisioni più informate. La capacità di ottenere un quadro completo delle operazioni aziendali, unita alla potenza di calcolo dell’IA, fornisce un vantaggio strategico significativo, permettendo alle imprese di anticipare le esigenze del mercato e reagire in modo tempestivo.

L’implementazione di agenti IA in ruoli differenti, dalla gestione IT alla pianificazione delle risorse umane, rappresenta una trasformazione culturale e operativa all’interno delle organizzazioni. Con l’affidamento di compiti ripetitivi a intelligenti sistemi automatizzati, il personale può essere riqualificato e impiegato su progetti di maggiore valore strategico, migliorando la soddisfazione e la produttività complessiva del team. Con l’approccio giusto e l’integrazione delle tecnologie di Microsoft, il futuro delle operazioni aziendali promette di essere non solo più efficiente, ma anche più reattivo e innovativo.

Creazione di agenti IA con Copilot Studio

Microsoft offre alle aziende un’opportunità unica di personalizzare e creare i propri agenti IA attraverso Copilot Studio, una piattaforma innovativa che consente la progettazione di soluzioni su misura. A partire dal prossimo mese, questa funzionalità, che ha già mostrato il suo potenziale durante i test, sarà disponibile in anteprima pubblica, permettendo a più organizzazioni di sfruttare la potenza dell’automazione.

-57% Amazon.it 29,00€ 69,00€ PRIME PRIME Apple Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Plus - Mezzanotte ​​​​​​​ Compra ora Amazon.it 64,99€ PRIME PRIME Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Bianco ghiaccio Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:11

Copilot Studio si propone come un’interfaccia intuitiva per gli sviluppatori e i manager aziendali, i quali possono facilmente costruire, gestire e connettere agenti con la piattaforma Copilot, senza la necessità di un background tecnico avanzato. Questa facilitazione nella creazione degli agenti offre alle aziende la possibilità di affrontare problematiche specifiche e ottimizzare i loro processi interni. La capacità di adattare gli agenti alle esigenze aziendali è fondamentale in un contesto commerciale che richiede flessibilità e rapidità di risposta.

Numerose aziende, tra cui nomi noti come Clifford Chance, McKinsey & Company, e Pets at Home, stanno già sperimentando i vantaggi di Copilot Studio. Questi pionieri hanno creato agenti autonomi progettati per ridurre i costi e ottimizzare le operazioni. Un esempio concreto è quello di Pets at Home, che ha messo a punto un agente per il team di protezione dei profitti, migliorando l’efficienza nella raccolta dei casi per la revisione da parte di esperti e generando risparmi annuali significativi.

In un altro caso, McKinsey & Company ha sviluppato un agente per velocizzare il processo di onboarding dei clienti. I risultati dei test pilota hanno rivelato una straordinaria diminuzione del 90% nei tempi di attesa, riducendo allo stesso tempo il 30% del lavoro amministrativo, dimostrando così il potenziale di Copilot Studio nel semplificare e accelerare operazioni critiche.

Thomson Reuters ha anche adottato questo strumento per creare un agente di livello professionale che ottimizza i flussi di lavoro relativi alla due diligence legale. I risultati preliminari indicano una riduzione dei tempi operativi del 50% per alcune attività, evidenziando come la personalizzazione degli agenti possa avere un impatto diretto sulla produttività.

Copilot Studio rappresenta un passo decisivo verso un’adozione più ampia dell’intelligenza artificiale nell’imprenditoria moderna. Con la possibilità di sviluppare agenti personalizzati, le aziende possono non solo ottimizzare le operazioni esistenti, ma anche scoprire nuove modalità per interagire con il mercato e i clienti, sostenendo così la crescita e l’innovazione continua.

Aziende che utilizzano l’IA di Microsoft

Un numero crescente di aziende sta adottando le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale di Microsoft, riconoscendo il potenziale di queste tecnologie per migliorare l’efficienza e ottimizzare le operazioni. Attualmente, il 60% delle imprese incluse nella classifica Fortune 500 utilizza Microsoft 365 Copilot, contribuendo in modo significativo a potenziare le performance degli staff. Questa diffusione riflette la crescente necessità di adattarsi a un mercato in rapida evoluzione, dove l’agilità e l’efficienza rappresentano fattori chiave per il successo.

Tra le realtà che hanno già integrato l’IA di Microsoft, Lumen Technologies, operante nel settore delle telecomunicazioni, prevede un notevole risparmio annuale di 50 milioni di dollari grazie all’implementazione di Copilot. Questa cifra indica non solo un miglioramento delle performance aziendali, ma anche un traguardo significativo in termini di contenimento dei costi. Allo stesso modo, Honeywell, nota multinazionale nel campo dell’aerospaziale e delle tecnologie edilizie, stima che i guadagni in produttività generati dall’uso di Copilot equivalgano all’aggiunta di 187 dipendenti a tempo pieno, un chiaro indicatore di come l’AI possa fungere da acceleratore di crescita e sviluppo.

Finastra, un attore globale nel software finanziario, ha colto l’opportunità di sfruttare l’IA per snellire i suoi processi creativi. L’azienda ha riportato un’impressionante riduzione del tempo di produzione creativa, passando da sette mesi a sole sette settimane, evidenziando il potenziale trasformativo delle soluzioni IA nel miglioramento della tempestività e della qualità del lavoro.

In questo contesto, l’adozione delle tecnologie di Microsoft non è solo una questione di vantaggio competitivo, ma rappresenta un passo fondamentale per le aziende che vogliono rimanere rilevanti. L’integrazione dell’IA offre alle organizzazioni non solo l’opportunità di ridurre i costi operativi, ma anche quella di migliorare la customer experience tramite una gestione più efficace delle richieste e una personalizzazione dei servizi offerti.

I casi exemplari di Lumen, Honeywell e Finastra servono da stimolo per altre realtà aziendali a esplorare le soluzioni IA di Microsoft. Con il supporto delle tecnologie avanzate, le aziende hanno quindi l’opportunità di ripensare i propri processi, abbracciando una cultura dell’innovazione e della digitalizzazione. La tendenza è chiara: l’intelligenza artificiale non è solo un complemento, ma diventa un elemento essenziale per il futuro delle operazioni aziendali, accelerando il passaggio verso modelli di business più smart e sostenibili.