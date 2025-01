Microsoft potrebbe acquisire TikTok: anticipazioni e dichiarazioni di Trump sull’affare imminente.

Potenziale acquirente: Microsoft e TikTok

Negli ultimi giorni, Microsoft è emersa come un candidato significativo per l’acquisizione di TikTok, poiché i colloqui sul futuro dell’applicazione diventano sempre più intensi. Con circa 170 milioni di utenti solo negli Stati Uniti, l’app ha attirato numerose attenzioni, specialmente in seguito alle dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha indicato che una decisione potrebbe essere presa entro i prossimi 30 giorni.

Tuttavia, Microsoft ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali riguardo a questa potenziale acquisizione, secondo quanto riportato da Reuters. Allo stesso modo, TikTok e la sua società madre, ByteDance, non hanno fornito commenti sul tema.

Questo dibattito sull’acquisizione di TikTok è sottolineato da preoccupazioni riguardanti la sicurezza nazionale. Le voci critiche temono che il controllo di ByteDance sull’app possa mettere a rischio i dati degli utenti americani. Un nuovo sviluppo legislativo di quest’anno ha imposto a ByteDance di separarsi da TikTok per evitare un divieto completo dell’app negli Stati Uniti.

Preoccupazioni per la sicurezza nazionale

Interesse da parte di altri concorrenti

Oltre a Microsoft, diversi altri attori industriali hanno manifestato interesse per l’acquisizione di TikTok. Oracle, ad esempio, già coinvolta nel supporto delle operazioni statunitensi di TikTok attraverso i suoi server, ha avviato colloqui con la Casa Bianca per un potenziale intervento. Tuttavia, il presidente Trump ha chiarito di non aver intrattenuto discussioni dirette con la dirigenza di Oracle, suggerendo che vi siano molteplici attori di primo piano in questa trattativa.

Non è solo Microsoft e Oracle a essere in corsa: nomi noti come General Atlantic, Sequoia Capital e Susquehanna International Group, investitori statunitensi di ByteDance, sono attesi come potenziali protagonisti in qualsiasi operazione di acquisto. L’atmosfera di competizione attorno a TikTok è evidente e cresce di ora in ora.

Inoltre, gruppi di investimento diversi, tra cui uno guidato dal miliardario Frank McCourt e un altro che vede coinvolto il noto creatore di contenuti YouTube, Mr. Beast, hanno espresso il proprio interesse per l’acquisizione dell’app, anche se non sono parte delle discussioni con Oracle. Questo panorama competitivo rende la questione dell’acquisizione di TikTok ancor più intrigante e complessa, con molteplici fazioni pronte a scendere in campo in una battaglia per assicurarsi il controllo dell’app nel mercato statunitense.

Interesse da parte di altri concorrenti

Oltre a Microsoft, diverse altre realtà del settore tecnologico hanno manifestato un notevole interesse nei confronti di TikTok. Oracle, già attivamente coinvolta nel supporto delle operazioni dell’app negli Stati Uniti tramite la propria infrastruttura cloud, ha avviato colloqui con la Casa Bianca in merito a un possibile intervento per l’acquisizione.

Nonostante ciò, il presidente Trump ha reso noto di non aver avuto interazioni dirette con i vertici di Oracle, suggerendo che ci siano numerosi attori significativi in questa trattativa. La competizione per l’acquisto di TikTok sta rapidamente diventando un tema di grande rilevanza nel panorama tecnologico americano.

Allo stato attuale, nomi di primo piano come General Atlantic, Sequoia Capital e Susquehanna International Group, tutti investitori statunitensi di ByteDance, sono attesi tra i protagonisti principali in qualsiasi potenziale transazione. La crescita dell’interesse nei confronti di TikTok tra diverse entità è palpabile e lo scenario continua a evolversi in tempo reale.

In aggiunta, vari gruppi di investimento, inclusi uno guidato dal miliardario Frank McCourt e un altro con il contributo del popolare YouTuber Mr. Beast, hanno dichiarato di voler acquisire l’app. Tuttavia, è importante notare che questi gruppi non sono direttamente implicati nei colloqui con Oracle. La dinamica del mercato è quindi caratterizzata da una forte competizione, rendendo la questione dell’acquisizione di TikTok non solo un tema cruciale, ma anche un aspetto fascinante della strategia di mercato per le aziende coinvolte.