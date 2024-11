Microsoft lancia un browser in-game innovativo per migliorare l’esperienza di gioco

Edge Game Assist: il nuovo strumento di Microsoft per i giocatori

Microsoft ha introdotto un’innovativa funzionalità in versione beta per Windows 11: Edge Game Assist, un overlay in-game che integra il browser Edge direttamente nelle sessioni di gioco. Questo strumento consente ai giocatori di accedere in modo semplice e immediato a risorse utili, come guide e suggerimenti, mirati ai titoli in esecuzione. L’integrazione dell’overlay è avvenuta nella Game Bar di Windows, un ambiente che già accoglie numerosi strumenti a supporto del gaming.

Utilizzando Edge Game Assist, gli utenti possono beneficiare di un flusso di informazioni contestuale: il sistema è progettato per riconoscere automaticamente il gioco attivo e visualizzare link pertinenti a consigli e strategie specifiche. La funzionalità opera attingendo dal profilo Edge dell’utente, garantendo un’accessibilità senza soluzione di continuità a risorse come cookie, preferiti e autofill, eliminando così la necessità di effettuare nuovamente il login su tutti i siti di riferimento.

-62% TCL - Moveaudio S600 Cuffie wireless (cancellazione attiva del rumore, tecnologia ANC, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia con ricarica wireless, IP54,... 56,29€ 149,90€ PRIME PRIME disponibile Compra ora Amazon.it Amazon price updated: 24 Novembre 2024 09:20

Attualmente, la funzione è disponibile solo in lingua inglese e, per accedervi, gli utenti devono iscriversi alla versione preview e impostare Microsoft Edge Beta 132 come browser predefinito. Nonostante la sua fase iniziale, Edge Game Assist ha già dimostrato di fornire assistenza in tempo reale per alcuni giochi popolari, come Baldur’s Gate 3, Diablo IV e Hellblade II: Senua’s Saga, con l’intenzione di ampliare il supporto a ulteriori titoli in futuro.

Funzionalità principali di Edge Game Assist

Edge Game Assist si distingue per una serie di funzionalità mirate a migliorare l’esperienza di gioco, offrendo un supporto dinamico e personalizzato. Una delle caratteristiche più significative è la capacità di identificare automaticamente il gioco in corso, permettendo agli utenti di ricevere informazioni contestualizzate in tempo reale. Questa funzionalità è particolarmente utile, poiché consente di accedere a risorse strategiche esattamente quando servono, senza dover lasciare il gioco o interrompere l’azione.

Il sistema è progettato per combinarsi perfettamente con il profilo Edge dell’utente, infondendo un senso di continuità nel flusso di lavoro. Ad esempio, i cookie salvati, i preferiti e le informazioni di compilazione automatica sono immediatamente disponibili, riducendo al minimo la necessità di inserire nuovamente credenziali di accesso o cercare informazioni manualmente. Questo risulta particolarmente vantaggioso in giochi che richiedono una rapida consultazione di guide o trucchi all’interno di un ambiente altamente dinamico.

In aggiunta a questo, il widget di Edge Game Assist può essere fissato sopra il contenuto di gioco, garantendo un accesso veloce e non invasivo alle informazioni. Questo approccio è stato concepito per non ostacolare l’immersione del giocatore, permettendo di proseguire l’esperienza di gioco senza interruzioni. La compatibilità attuale con titoli noti come Baldur’s Gate 3, Diablo IV e Hellblade II: Senua’s Saga indica un chiaro impegno di Microsoft nel supportare i giochi che sono già popolari tra gli utenti.

Nonostante al momento Edge Game Assist sia accessibile solo in lingua inglese, il potenziale per ulteriori espansioni e aggiornamenti di funzionalità è promettente. Microsoft punta a un’evoluzione continua del servizio, con l’intento di offrire in futuro un supporto ancor più ampio e diversificato per i giochi che i giocatori amano di più.

Requisiti per l’utilizzo

Requisiti per l’utilizzo di Edge Game Assist

Per poter accedere a Edge Game Assist, gli utenti devono soddisfare alcuni requisiti specifici che garantiscono il corretto funzionamento della nuova funzionalità. In primo luogo, è fondamentale avere l’ultima versione di Windows 11 installata sul proprio dispositivo, poiché Edge Game Assist è esclusivamente ottimizzato per questa piattaforma. A tal proposito, Microsoft consiglia di mantenere il sistema operativo sempre aggiornato, così da evitare incompatibilità e garantire l’accesso alle più recenti funzionalità.

Un altro aspetto cruciale è l’installazione del browser Microsoft Edge Insider, che può essere scaricato attraverso i canali Beta o Dev. Gli utenti devono impostare Microsoft Edge Beta 132 come browser predefinito per poter attivare Game Assist. Questa operazione assicura che tutte le funzionalità del nuovo overlay funzionino correttamente, integrandosi perfettamente con le attività di gioco in corso.

Inoltre, è necessario abilitare Game Assist (Preview) dalle impostazioni del browser Edge. Questo passaggio non solo attiva la funzione, ma consente anche di personalizzare l’esperienza in base alle proprie esigenze. Relativamente all’installazione, gli utenti devono aggiungere il widget Game Bar, una funzione esistente in Windows, che permette la visualizzazione dell’overlay durante il gameplay.

Microsoft avverte che, in alcuni casi, potrebbe essere necessario chiudere e riaprire il browser Edge Beta/Preview più volte affinché l’opzione Game Assist appaia effettivamente nelle impostazioni. Questa serie di passaggi è essenziale per garantire una fruizione ottimale della feature, che arricchisce l’esperienza di gioco e apre a nuove possibilità di interazione e supporto durante le sessioni di gaming.

Feedback degli utenti e futuro sviluppo

Feedback degli utenti e futuro sviluppo di Edge Game Assist

Microsoft ha attivato un meccanismo di raccolta feedback incisivo e ben strutturato per ottimizzare Edge Game Assist. Attraverso un’opzione specifica nelle impostazioni del Game Assist, gli utenti possono condividere direttamente le loro impressioni e suggerimenti, contribuendo così a un miglioramento continuo dello strumento. Inoltre, il feedback può essere inviato tramite un portale dedicato alla community, e attraverso i social media, un’approccio che mira a coinvolgere attivamente i giocatori nella fase di sviluppo e test.

Questo impegno apre la strada a una maggiore partecipazione degli utenti, permettendo loro di influenzare le future implementazioni e aggiornamenti. Microsoft si mostra aperta ai suggerimenti, riconoscendo l’importanza di un dialogo costruttivo con i propri utenti. La società ha già evidenziato che l’integrazione dei commenti e delle richieste potrà comportare aggiustamenti significativi nell’uso del Game Assist, per soddisfare le esigenze reali degli appassionati di gaming.

In termini di sviluppo futuro, Microsoft ha dichiarato l’intenzione di ampliare gradualmente le funzionalità di Edge Game Assist, prevedendo di supportare una gamma più ampia di titoli oltre quelli attualmente accessibili. Questa espansione è fondamentale per mantenere un’offerta competitiva in un panorama di gaming in continua evoluzione. In aggiunta, l’azienda ha intenzione di introdurre supporto per ulteriori dispositivi, come portatili e controller mobili, per garantire un’esperienza di utilizzo ancora più versatile e inclusiva.

Il potenziamento di Edge Game Assist non si limiterà all’espansione delle funzionalità; Microsoft ha in programma di lanciare una modalità compatta e altre innovazioni tecniche. Questi miglioramenti sono pensati per ottimizzare l’interfaccia utente, rendendo l’overlay più accessibile e meno intrusivo durante il gameplay, assicurando al contempo che l’assistenza rimanga sempre a portata di mano. Con queste strategie, Microsoft intende consolidare la propria posizione nel mondo del gaming, arricchendo l’esperienza degli utenti e promuovendo un utilizzo integrato delle proprie tecnologie.

Integrazione con altri dispositivi e supporto per controlli mobili

Microsoft sta espandendo il panorama di Edge Game Assist per includere un supporto diversificato per dispositivi e controlli mobili, rispondendo così a un’esigenza crescente da parte dei giocatori moderni. La società ha anticipato che l’aggiunta di compatibilità con dispositivi portatili e gamepad è parte integrante dello sviluppo futuro di questa innovativa funzionalità. L’obiettivo è quello di permettere un utilizzo fluido dell’overlay in contesti di gioco variabili, sia su PC che su console o dispositivi mobili.

Attualmente, il sistema è ottimizzato per l’uso su Windows 11, e l’integrazione con gamepad e dispositivi portatili potrebbe rappresentare un cambio di paradigma nell’interazione con l’esperienza di gioco. Gli utenti, specialmente quelli abituati a un’esperienza di gaming altamente informativa e reattiva, troveranno vantaggio nell’accesso istantaneo a risorse pertinenti, senza limitazioni imposte dalle piattaforme hardware. Questo sviluppo è fondamentale per mantenere la competitività nella gestione di sessioni di gioco, consentendo ai players di consultare strategie e guide mentre utilizzano un controller piuttosto che una tastiera e un mouse privilegiati.

Inoltre, Microsoft sta lavorando su una modalità compatta di Edge Game Assist, pensata per ottimizzare la visualizzazione e l’interazione durante le sessioni di gioco. Questa modalità si propone di ridurre l’ingombro visivo, garantendo che le informazioni siano facilmente accessibili senza compromettere l’immersione nel gameplay. Gli utenti non solo potranno pianificare le proprie strategie in modo più efficace, ma anche godere di una così chiamata “esperienza secondaria” che non disturba la concentrazione durante momenti cruciali di gioco.

Con l’implementazione di queste funzionalità aggiuntive, Microsoft dimostra un impegno concreto verso l’evoluzione della propria offerta, ponendo l’attenzione su come i giocatori interagiscono con le piattaforme di gioco. L’azienda intende abbracciare le dinamiche in continua evoluzione del mondo del gaming, assistendo i giocatori nelle loro necessità e preferenze, e promettendo un’interazione più ampia e fluida tra gli strumenti di gioco e le risorse online disponibili. Questo sviluppo non solo migliorerà l’accessibilità e la funzionalità di Edge Game Assist, ma contribuirà anche a una maggiore soddisfazione generale del giocatore.