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Michele travolge Del Debbio in diretta tra accuse e tensione

Michele travolge Del Debbio in diretta tra accuse e tensione

Digiuno intermittente estremo in tv: il caso Michele a Dritto e rovescio

Un giovane atleta, Michele, ospite di Dritto e rovescio su Rete 4, ha raccontato in diretta il suo regime alimentare estremo basato su digiuno intermittente e abbuffate controllate. Davanti al conduttore Paolo Del Debbio e al pubblico in studio, il ragazzo ha descritto un unico pasto giornaliero capace di superare il chilo di carne, il chilo di pasta e una media di venti uova al giorno. La testimonianza, andata in onda in prima serata, ha sollevato reazioni immediate e la critica del medico e dietologo Giorgio Calabrese, collegato con la trasmissione, che ha definito questo stile alimentare un potenziale pericolo per la salute.

In sintesi:

  • Michele segue digiuno intermittente con un solo grande pasto al giorno molto abbondante.
  • Consuma circa venti uova al giorno, oltre un chilo di carne e un chilo di pasta.
  • Paolo Del Debbio evidenzia curiosità e perplessità, il pubblico reagisce con disgusto.
  • Il dietologo Giorgio Calabrese avverte rischi seri per fegato, cistifellea e colesterolo.

Il “pappone dei conigli” e il digiuno intermittente portato all’estremo

Nel corso della puntata, Paolo Del Debbio chiede a Michele dettagli su peso, altezza e abitudini alimentari. Il ragazzo, fisico atletico, spiega di aver strutturato il proprio stile di vita sul digiuno intermittente: mangia una sola volta al giorno, lasciando circa venti ore tra un pasto e l’altro, saltando quasi sempre la colazione ma concedendosi il caffè.
Durante l’unico pasto, racconta di poter superare il chilo di carne, il chilo di pasta e di restare “nella media” con una ventina di uova quotidiane, modulando quantità e combinazioni “in base alle emozioni”.

Del Debbio, sorpreso, definisce ironicamente il piatto un “pappone dei conigli” e lo incalza sugli effetti digestivi e sulla vita privata: il conduttore chiede se, dopo cene così impegnative, non si senta appesantito in caso di “incontri serali”. Michele replica che inizialmente sì, ma che il corpo si abitua e che, di norma, è “subito operativo”.
Il giovane ricorda anche le proprie esibizioni in gare tra mangioni, dove è arrivato a ingerire tre chili di ramen in pochi minuti, presentandosi come esempio di adattamento estremo del corpo a grandi carichi alimentari concentrati.

I rischi sanitari e il ruolo dei media nel raccontare le diete estreme

Il collegamento con il medico e dietologo Giorgio Calabrese riporta la discussione su un piano scientifico. Lo specialista boccia senza mezzi termini il modello alimentare di Michele, definendolo un “brutto messaggio” e avvertendo di serie conseguenze: calcoli alla cistifellea, steatosi epatica, incremento pericoloso del colesterolo. “È un bellissimo ragazzo e vorrei salvargli la vita”, afferma, sottolineando come l’assenza di equilibrio dietetico esponga a rischi a medio e lungo termine.
Il caso rilancia il tema della responsabilità dei talk show nel dare spazio a testimonianze spettacolari su diete e digiuno intermittente senza un adeguato filtro educativo. In un contesto dove i contenuti televisivi e social influenzano soprattutto i più giovani, l’episodio dimostra quanto sia cruciale accompagnare ogni racconto “estremo” con un’informazione chiara sui potenziali danni per la salute.

FAQ

Chi è Michele e perché è stato invitato a Dritto e rovescio?

È un giovane dal fisico atletico, noto per abbuffate estreme e digiuno intermittente, invitato per raccontare il suo stile alimentare.

Quante uova e quante calorie consuma Michele in un giorno tipo?

Riferisce di mangiare una ventina di uova al giorno, oltre grandi quantità di carne e pasta in un unico pasto.

Il digiuno intermittente di Michele è paragonabile ai protocolli clinici?

No, è molto più estremo: concentra enormi quantità di cibo in un solo pasto, senza supervisione medica strutturata.

Quali rischi sanitari ha segnalato il dietologo Giorgio Calabrese?

Ha citato calcoli alla cistifellea, steatosi epatica, aumento del colesterolo e un generale sovraccarico dell’organismo nel medio periodo.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questo episodio televisivo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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