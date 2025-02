MICAM Milano 2025: Innovazione, Tradizione e Visione Globale per un Settore in Evoluzione

Il salone internazionale della calzatura, MICAM Milano, torna dal 23 al 25 febbraio 2025 a Fiera Milano, confermando la sua formula vincente fatta di business globale, innovazione, sostenibilità e attenzione ai dettagli. Con la partecipazione di 853 brand, di cui 415 italiani e 438 internazionali provenienti da 28 paesi, MICAM si riafferma come un evento di riferimento per il settore, capace di attrarre i migliori produttori, buyer e professionisti da tutto il mondo.

Un Evento di Riferimento per il Settore Calzaturiero

MICAM Milano continua ad essere il palcoscenico privilegiato per il sistema calzaturiero, un settore in continua evoluzione che si distingue per la capacità di rinnovarsi, innovare e mantenere alta la qualità della tradizione artigianale. Il Made in Italy sarà protagonista grazie alla presenza di aziende provenienti da tutti i distretti manifatturieri italiani, che presenteranno ai buyer internazionali le loro nuove collezioni e tendenze.

La presenza di aziende leader, sia italiane che estere, conferma la fiducia nella manifestazione come vetrina esclusiva e piattaforma strategica per nuove opportunità di business. L’esperienza della fiera sarà arricchita da iniziative digitali e facilitazioni online e on site, garantendo un percorso immersivo e stimolante per tutti i partecipanti.

Il Ruolo dei “Game Changers” nel Settore Calzaturiero

L’edizione 2025 di MICAM celebra i “Game Changers”, quei produttori e designer che hanno saputo affrontare il cambiamento e le nuove sfide del mercato con creatività e resilienza. Il settore calzaturiero richiede oggi una visione d’insieme, nuove competenze e una capacità di innovazione che si integra con una storia di eccellenza tutta italiana.

Secondo Giovanna Ceolini, Presidente di MICAM e Assocalzaturifici: “MICAM è la migliore risposta ad un momento complesso del settore. Il 2024 si è chiuso con un calo dell’export (-8,4%) e del fatturato (-9,4%), ma le previsioni indicano una ripresa grazie all’innovazione e alla determinazione delle aziende. MICAM rappresenta un’opportunità unica per affrontare le sfide e sviluppare nuove strategie di crescita.”

Verso la 100ª Edizione: MICAM Celebra la Sua Storia

A settembre 2025, MICAM raggiungerà il traguardo della sua edizione numero 100, un momento storico per il settore. Come afferma Giorgio Possagno, Amministratore Delegato di MICAM: “L’edizione numero 100 sarà la celebrazione di un evento straordinario, che da sempre rappresenta un punto di riferimento per il mondo della calzatura. Già a partire da febbraio 2025, avvieremo un nuovo storytelling per rafforzare la nostra identità e la centralità della manifestazione.”

Grazie agli investimenti previsti nel piano industriale, MICAM punta a consolidare il proprio ruolo di hub strategico per le aziende espositrici, offrendo nuove iniziative e opportunità di business.

MICAM X: L’Innovazione al Centro della Scena

L’area MICAM X, innovation hub della manifestazione, offrirà un focus su quattro temi chiave:

Art, fashion, heritage and future

Trends and materials

Sustainability

The future of retail

Esperti di fama internazionale come Michael Ferraro del FIT Design and Technology Lab e Jack Stratten di Insider Trends esploreranno le evoluzioni del retail, offrendo una visione d’insieme sulle nuove strategie commerciali. Inoltre, la “Trends Buyer’s Guide” di Livetrend, sviluppata grazie all’Intelligenza Artificiale, offrirà una panoramica dettagliata delle tendenze future attraverso l’analisi dei dati social e di mercato.

Il Futuro del Retail e le Startup Italiane

Lo spazio “Future of Retail” presenterà soluzioni innovative per il settore calzaturiero, con aziende come:

AQuest : soluzioni digitali per connettere i brand ai consumatori.

: soluzioni digitali per connettere i brand ai consumatori. Proke : misurazione avanzata per una vestibilità perfetta.

: misurazione avanzata per una vestibilità perfetta. Threedium : piattaforma leader per l’e-commerce 3D e la realtà aumentata.

: piattaforma leader per l’e-commerce 3D e la realtà aumentata. WoV Labs: digital product passport per la tracciabilità e la trasparenza.

L’area “Italian Startup” darà spazio a nuove realtà come Lubello, RE49 e Yush, aziende che stanno ridefinendo il concetto di calzatura attraverso sostenibilità, innovazione tecnologica e materiali di recupero.

MICAM Academy e MICAM Studio: Formazione e Storytelling

L’Area Academy offrirà ai giovani l’opportunità di esplorare il mondo della calzatura, con laboratori di progettazione, stampa 3D e realtà virtuale per immergersi nei processi produttivi. A questo si aggiunge il panel education, con la partecipazione di Stefania Ricci, Direttore del Museo Ferragamo.

MICAM Studio, invece, ospiterà redazioni d’eccezione come ELLE, GRAZIA e VANITY FAIR, che attraverso shooting e interviste, racconteranno tendenze, innovazione e il futuro della moda.

Emerging Designers: Talento e Creatività da Tutto il Mondo

Infine, l’area Emerging Designers darà spazio a 12 creativi selezionati a livello internazionale, che presenteranno collezioni caratterizzate da materiali sostenibili e design innovativo. Tra loro, nomi come Daphne Wattiez (Akvo), Ardemia de’Gennaro (Ardemia), Guido Aldera (Babù Milano) e Corine Ferrer (O.Sur) si distingueranno per originalità e visione.

MICAM 2025, un Evento Imperdibile

MICAM Milano 2025 si conferma un appuntamento irrinunciabile per il settore calzaturiero globale, unendo business, innovazione e creatività in un’esperienza unica. Tra opportunità commerciali, trend emergenti e celebrazione del Made in Italy, la manifestazione continua ad essere il punto di riferimento per il futuro della moda e del retail calzaturiero.