Meta-Facebook sotto indagine per evasione Iva: allerta frode fiscale da 900 milioni

Frode fiscale Meta-Facebook: chiuse le indagini contro la multinazionale

La Procura di Milano ha formalizzato la conclusione delle indagini preliminari relative a presunti illeciti fiscali coinvolgenti Meta Platforms Ireland Limited, la holding irlandese dietro i noti social network Facebook, Instagram e WhatsApp. Questo passaggio è stato reso noto il 9 dicembre 2024, con gli inquirenti che hanno contestato alla compagnia l’omessa dichiarazione di proventi superiori a 3,9 miliardi di euro nel periodo compreso tra il 2015 e il 2021. L’ammontare dell’evasione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) viaggia verso quota 887 milioni di euro, un dato che ha suscitato un profondo interesse sia sul piano legale che su quello commerciale.

Le indagini, avviate oltre un anno e mezzo fa, hanno rivelato una rete di comportamenti ritenuti non conformi alle normative fiscali europee e nazionali. Gli inquirenti, coordinati dai pm Giovanni Polizzi e Cristian Barilli, assieme al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, hanno esaminato in dettaglio la gestione dei dati degli utenti da parte di Meta, evidenziando come le informazioni personali vengano utilizzate a fini commerciali. Questa modalità operativa getta un’ombra sulle pratiche fiscali adottate dalla multinazionale, portando a un’applicazione più rigorosa delle normative relative all’Iva.

Il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha chiarito la visione degli inquirenti, esprimendo la necessità di considerare i servizi offerti da Meta come attività soggette a un regime di tassazione appropriato, essendo inquadrati come operazioni permutative all’interno delle strutture legali in vigore.

Le indagini su Meta Platforms

Le indagini condotte dalla Procura di Milano su Meta Platforms Ireland Limited hanno preso avvio oltre un anno e mezzo fa e si sono concentrate sull’analisi delle pratiche fiscali della multinazionale. Un team di pubblici ministeri, tra cui Giovanni Polizzi e Cristian Barilli, in collaborazione con il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, ha raccolto prove e documenti che avrebbero evidenziato comportamenti ripetuti e sistematici di evasione fiscale. L’obiettivo delle indagini è stato quello di chiarire la natura delle operazioni economiche effettuate dalla società e di stabilire come queste ultime si rapportino alle normative fiscali europee e nazionali.

In particolare, gli inquirenti hanno messo in luce la modalità attraverso cui Meta acquisisce e gestisce i dati personali degli utenti, impiegandoli per scopi commerciali. Questo meccanismo di “pagamento” attraverso i dati, anziché attraverso un corrispettivo monetario, ha sollevato interrogativi significativi circa l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) sulle transazioni in corso. Le indagini si sono basate non solo sulla documentazione fiscale, ma anche su interviste a esperti del settore e analisi di flussi economici, evidenziando un apparente disallineamento tra le operazioni offerte e le obbligazioni fiscali ad esse correlate.

Secondo il procuratore Marcello Viola, la conclusione delle indagini suggerisce che il modello di business adottato da Meta non possa considerarsi al di fuori delle normative fiscali vigenti, portando così a una necessaria revisione delle modalità di assoggettamento fiscale dei dati e servizi forniti. La complessità delle interazioni tra le normative fiscali e i modelli di business digitali è emersa chiaramente nel corso delle indagini, rivelando la necessità di un ripensamento delle politiche fiscali in ambito tecnologico.

Contestazioni di evasione Iva

Le contestazioni mosse dalla Procura di Milano nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited si concentrano in primis sull’evasione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, che gli inquirenti stimano superare i 887 milioni di euro. Questa cifra è il risultato di un’analisi approfondita delle operazioni commerciali svolte dalla multinazionale, che secondo gli investigatori avrebbe omesso di dichiarare proventi per oltre 3,9 miliardi di euro dal 2015 al 2021. La natura dei servizi forniti da Meta, definita “non gratuita” e sostanzialmente equiparabile a un’operazione commerciale, crea dunque le condizioni per l’assoggettamento a tassazione dell’Iva, contrariamente alla posizione difensiva della società.

Le indagini hanno evidenziato che gli utenti pagano, in termini di dati e privacy, l’accesso ai servizi offerti da Meta. Questo aspetto ha portato i pm a ritenere che le merci o servizi offerti non possano essere esenti da tassazione. L’enfasi posta sulla raccolta e l’utilizzo dei dati personali per monetizzare pubblicità e altre forme di interazione commerciale è fondamentale per comprendere la posizione dell’accusa. La Procura ha quindi interpretato tali attività e flussi finanziari come operazioni permutative, che devono rispettare le normative fiscali applicabili.

A conferma di questa interpretazione, si sottolinea come altre autorità, quali l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, abbiano già affrontato il tema della natura commerciale di tali servizi, definendola in contrasto con il concetto di gratuita. La richiesta di una chiara definizione dei regimi fiscali applicabili a questi modelli di business è diventata dunque cruciale, dato l’approfondito contesto normativo che coinvolge le multinazionali operanti nel settore tecnologico e digitale.

La natura non gratuita dei servizi

Nel corso delle indagini, è emerso con chiarezza un aspetto fondamentale riguardante i servizi offerti da Meta: la loro “natura non gratuita”. Questo concetto ha ricevuto supporto non solo dai pubblici ministeri, ma anche da enti regolatori e giurisdizionali, tra cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il TAR Lazio e il Consiglio di Stato. Tali organismi hanno già sostenuto che l’accesso agli strumenti digitali della piattaforma, benché percepito dagli utenti come gratuito, rappresenta in realtà un’operazione commerciale complessa in cui il pagamento avviene attraverso la cessione dei dati personali.

La Procura di Milano ha identificato questo modello come parte integrante del mercato dei servizi digitali, in cui il valore dei dati degli utenti è estratto e utilizzato per attività di marketing e pubblicità. Gli inquirenti hanno qualificato il flusso di dati come un “pagamento” a tutti gli effetti, richiedendo quindi che le transazioni subiscano un trattamento fiscale adeguato, soggetto all’aliquota dell’Iva.

Le indagini hanno rivelato che la raccolta e la gestione delle informazioni personali degli utenti non rappresentano solo una pratica etica discutibile, ma pongono seria questione sulla conformità al regime fiscale europeo. Questo approccio ha portato a una crescente consapevolezza dell’esigenza di ristrutturare le disposizioni fiscali per tenere conto delle peculiarità dei servizi digitali e dei modelli di monetizzazione delle piattaforme online.

La conferma di tale visione da parte della Procura suggerisce che i servizi offerti da Meta rientrano nella definizione di operazioni soggette a tassazione e che, pertanto, dovrebbero rispettare le normative fiscali stabilite. Un cambiamento di questa portata potrebbe avere implicazioni significative non solo per Meta, ma per l’intero settore delle tecnologie digitali e dei servizi online.

Le dichiarazioni di Meta

In risposta alle accuse mosse dalla Procura di Milano, un portavoce di Meta ha dichiarato che l’azienda ha sempre collaborato pienamente con le autorità competenti, rispettando i requisiti normativi imposti a livello europeo e nazionale. Secondo la posizione ufficiale di Meta, l’azienda si impegna a rispettare le proprie obbligazioni fiscali e afferma di pagare tutte le imposte richieste in ogni giurisdizione in cui opera. La comunicazione mette in evidenza un punto cruciale: “Siamo fortemente in disaccordo con l’idea che l’accesso da parte degli utenti alle piattaforme online debba essere soggetto al pagamento dell’IVA”.

Meta ribadisce che i propri servizi, pur essendo accessibili gratuitamente agli utenti, vengono offerti in cambio dei dati personali, creando così un modello di business dove il pagamento non è diretto ma mediato dalla raccolta e dall’utilizzo di informazioni per scopi pubblicitari e commerciali. Questa affermazione solleva interrogativi sulla corretta interpretazione delle normative fiscali da parte degli enti regolatori, in relazione alle consuete pratiche di tassazione applicate ai servizi digitali.

Inoltre, l’azienda evidenzia che l’attuale quadro normativo potrebbe non essere sufficientemente aggiornato per riflettere la realtà dei modelli di business digitali e delle tecnologie emergenti. Tale contesto invita a considerazioni più ampie, riguardanti la necessità di un’evoluzione delle politiche fiscali, affinché possano adeguarsi alle nuove dinamiche di interazione tra utenti e piattaforme online. Le posizioni di Meta suggeriscono una posizione di difesa robusta, mirata a contestare le contestazioni formulate dagli inquirenti e a tutelare le pratiche aziendali adottate nel settore digitale.

È essenziale monitorare le prossime evoluzioni nella vicenda, in quanto le scelte regolatorie future potrebbero avere un impatto significativo non solo sulla multinazionale, ma anche sull’intero ecosistema delle piattaforme online e sull’industria tecnologica nel suo complesso.

Implicazioni future e reazioni del mercato

Le conclusioni delle indagini da parte della Procura di Milano nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited non solo evidenziano potenziali violazioni fiscali, ma pongono anche interrogativi significativi sul futuro della regolamentazione fiscale nel settore digitale. Con l’emergere di nuove normative, è probabile che altri operatori del mercato si trovino a dover affrontare un’attenzione maggiore riguardo all’assoggettamento alle imposte, poiché le pratiche fiscali potrebbero subire un inasprimento in seguito a queste rivelazioni.

Le preoccupazioni sollevate dalle autorità italiane potrebbero spingere altri Paesi a seguire l’esempio della Procura di Milano, attuando politiche più rigorose nei confronti delle multinazionali che sfruttano le normative fiscali. Le aziende del settore tecnologico si troveranno d’ora in avanti nella necessità di rivedere i propri modelli di business, valutando la sostenibilità delle pratiche fiscali attualmente in uso e l’opportunità di adottare strategie di conformità più rigorose.

In risposta alla vicenda, il mercato ha mostrato segnali di inquietudine, con analisti che osservano come il caso Meta potrebbe fungere da deterrente per gli investitori, preoccupati dall’incertezza normativa e dalle possibili conseguenze legali. La fiducia degli investitori in Meta e in altre società simili potrebbe essere compromessa, influenzando il valore delle azioni e le proiezioni di crescita nei prossimi mesi.

Inoltre, la vicenda potrebbe generare un dibattito più ampio su come i dati degli utenti debbano essere considerati nella valutazione delle pratiche fiscali, spingendo le istituzioni a riconsiderare le modalità con cui le piattaforme online operano e monetizzano i dati. I risultati delle indagini potrebbero quindi avere un impatto non solo diretto su Meta, ma anche indirettamente su altri attori del mercato, creando così un precedente di grande rilevanza nella regolamentazione fiscale del settore digitale.