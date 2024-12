Meghan Markle e l’eredità di gioielli di Lady Diana dal valore inestimabile

Meghan Markle e i gioielli di Lady Diana

La storia di Meghan Markle è indissolubilmente legata ai gioielli di Lady Diana, una connessione che va oltre il semplice regalo. Sposando Harry, Meghan ha acquisito non solo un titolo nobiliare, ma anche l’accesso a una collezione di gioielli di inestimabile valore. La principessa del popolo, come era conosciuta Diana, aveva una passione per il design di gioielli che andava ben oltre il lusso; ogni pezzo della sua collezione raccontava una storia, racchiudendo ricordi e sentimenti. Meghan, nell’indossare questi gioielli, non solo onora la memoria della suocera, ma arricchisce il suo stesso stile con elementi iconici e significativi, creando un ponte tra passato e presente.

Questa scelta è diventata simbolica anche nel contesto pubblico. Meghan ha saputo utilizzare questi accessori per comunicare dettagliatamente la sua identità, rimanendo al contempo fedele alle tradizioni della famiglia reale. L’uso dei gioielli di Diana rappresenta, infatti, una continuità con le radici reali della sua famiglia acquisita, evidenziando la profonda connessione emotiva che l’attrice ha con la figura di Diana, che ha vissuto momenti di sfida e vulnerabilità simili a quelli della moglie di Harry.

Chi ha ereditato i gioielli di Lady Diana

Pochi giorni prima della sua tragica scomparsa nel 1997, Lady Diana espresse chiaramente le sue volontà riguardo alla destinazione della sua pregiata collezione di gioielli. In una lettera commovente, la principessa desiderò che i suoi gioielli fossero condivisi tra i suoi figli, Harry e William, consentendo così alle loro future consorti di indossarli e apprezzarli. Questo gesto riflette la sua intenzione di mantenere la sua eredità vivente attraverso le donne che avrebbero amato i suoi bambini. Diana lasciò libertà ai figli nel decidere come distribuire la collezione, sottolineando un atto di grande affetto e attenzione.

Tradizionalmente, i gioielli della Corona rimangono di proprietà del sovrano regnante, attualmente in possesso di Camilla, mentre l’eredità privata di Diana è stata divisa tra Harry e William. I due principi hanno la facoltà di attingere dalla collezione di gioielli di Diana e di utilizzarli come segni d’affetto per le proprie mogli. Col tempo, i gioielli di Diana saranno destinati anche alle giovani generazioni, come Charlotte, figlia di William e Kate, e Lilibet, figlia di Harry e Meghan, mantenendo così viva la memoria della principessa del popolo.

L’incredibile collezione di Meghan Markle

La collezione di gioielli di Meghan Markle è un assemblaggio straordinario, ricco di significato e di storia, il cui valore è stimato oltre 650mila sterline. I pezzi che compongono questa collezione non solo riflettono l’eleganza e lo stile inconfondibile dell’attrice, ma sono anche intrisi della memoria di Lady Diana. In particolare, l’Eternity ring, creato su misura da Harry, rappresenta un tributo profondo: include un diamante proveniente dal Botswana, circondato da due pietre più piccole appartenenti a Diana, simbolizzando un legame duraturo con la madre durante un momento fondamentale della loro vita.

Un altro pezzo di valore notevole è l’orologio Cartier Tank Francaise, un regalo del padre di Diana, che ha suscitato polemiche nei tabloid per la sua apparenza sontuosa, sebbene in realtà rappresenti una parte intima della memoria familiare. Inoltre, Meghan può vantare anche orecchini a farfalla in oro e diamanti, un bracciale in oro e una collana con croce di diamanti, tutte gemme una volta appartenute a Diana, e persino l’anello acquamarina, progettato dalla stessa Diana dopo il suo divorzio, del quale il valore è di circa 75mila sterline.

Non mancano i doni ricevuti da altre figure importanti della monarchia, come un bracciale tennis di diamanti regalato da Re Carlo e orecchini in perle e diamanti offerti da Elisabetta. La collezione di Meghan non è solo una mostra di bellezza, ma anche un legame tangibile con un’eredità ricca di storie e valori, arricchita dalla presenza di una tiara appartenuta a Regina Mary, testimoniando l’incredibile percorso che la duchessa ha intrapreso nel suo viaggio attraverso la famiglia reale.