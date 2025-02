MediaWorld cresce con fatturato di 2,4 miliardi di euro e aumento quote mercato

Fatturato MediaWorld e trend di crescita

MediaWorld, parte del MediaMarktSaturn Retail Group, ha raggiunto un fatturato di **2,4 miliardi di euro** per l’anno fiscale 2024, confermando una solida performance nonostante le sfide del settore retail. Questa cifra è essenzialmente frutto delle vendite B2C, sottolineando l’impegno dell’azienda nel soddisfare i clienti finali. La crescita del fatturato si colloca all’interno di un mercato complesso, caratterizzato da una contrazione complessiva delle vendite del **3,6%**. Nonostante ciò, MediaWorld ha registrato un aumento della **quota di mercato** di **0,2%** sul canale fisico, evidenziando una prestazione migliore rispetto alla media del settore. Inoltre, una valutazione più ampia del mercato annuale ha mostrato una crescita di oltre mezzo punto percentuale nella **quota di mercato**, segnalando la resilienza dell’azienda. L’ecosistema dell’e-commerce ha vissuto una contrazione, ma MediaWorld ha invertito questa tendenza, chiudendo l’anno con risultati positivi. Questo successo è attribuibile agli investimenti in IT e all’implementazione di nuove strategie omnicanale. Il servizio innovativo di ritiro negli store, “**Pick up entro 30 minuti dall’ordine**”, ha contribuito in modo significativo, raggiungendo picchi di fatturato oltre il **15%** durante i periodi di massima richiesta.

Strategia di investimento e trasformazione

Nel corso dell’anno fiscale 2024, MediaWorld ha mantenuto un approccio strategico solido e proattivo, concentrandosi sull’evoluzione da rivenditore tradizionale di elettronica a piattaforma omnicanale di prodotti e servizi. Questo passaggio non è solo una naturale risposta alle sfide del mercato, ma rappresenta un vero e proprio investimento nel futuro dell’azienda. Il piano triennale di investimenti ammonta a **100 milioni di euro** e prevede un’allocazione di **25,7 milioni di euro** specificamente per l’anno fiscale corrente. Una parte significativa di queste risorse è stata dedicata all’apertura di **10 nuovi punti vendita**, elevando il totale a **135** negozi, e al rinnovamento di **13** store, implementando il nuovo layout **Look&Feel** che mira a migliorare l’esperienza del cliente.

La partnership strategica con **Bennet** ha giocato un ruolo cruciale in questa evoluzione. Grazie a questo accordo, sono stati introdotti **5 punti vendita shop in shop** in aree precedentemente non presidiati, una strategia che prevede di estendersi ulteriormente nel corso dell’anno. Parallelamente, l’infrastruttura IT è stata potenziata, con **10,1 milioni di euro** allocati per miglioramenti tecnologici, tra cui il lancio del nuovo marketplace, atteso per luglio 2024. Questi sforzi non solo amplifieranno l’offerta di prodotti, ma contribuiranno a integrare ulteriormente canali di vendita online e fisici. Per esempio, il sistema **“Payment-on-the-Floor”** punta a rivoluzionare l’esperienza di acquisto, consentendo pagamenti direttamente in reparto tramite dispositivi mobili, eliminando la necessità di lunghe attese alle casse tradizionali.

L’implementazione di queste innovazioni è sostenuta da un impegno costante nella formazione dei dipendenti, con oltre **200.000 ore** di formazione destinate a trasformarli da semplici venditori a consulenti esperti per i clienti. Tale formazione è fondamentale per garantire che il personale sia allineato con le nuove tecnologie e metodologie di vendita, contribuendo a elevare il **Net Promoter Score**, attualmente al livello record di **62**. Ciò dimostra non solo l’efficacia dell’approccio formativo, ma anche l’attenzione dell’azienda nell’offrire un servizio di alto livello. MediaWorld, quindi, non solo sta investendo in nuove tecnologie e spazi fisici, ma sta anche ponendo le basi per un futuro in cui l’esperienza del cliente e la personalizzazione del servizio saranno al centro della propria strategia.

Aperture e rinnovamenti dei punti vendita

MediaWorld ha intrapreso un ambizioso percorso di espansione e rinnovamento dei suoi punti vendita, realizzando nel corso dell’anno fiscale un numero senza precedenti di aperture. Questa strategia si è concretizzata anche grazie alla collaborazione con **Bennet**, che ha facilitato l’introduzione di nuovi formati nel mercato, tra cui **5 punti vendita shop in shop**. Questi nuovi format non solo ampliano la presenza fisica dell’azienda in aree precedentemente non servite, ma offrono anche un’esperienza di acquisto maggiormente integrata, rispondendo così alle esigenze di una clientela in continua evoluzione. Nel complesso, MediaWorld ambisce a raggiungere un totale di **10 nuove aperture** durante l’anno in corso.

Il rinnovamento dei negozi è stato supportato da una rigorosa strategia di ammodernamento, incentrata su un layout innovativo, il **Look&Feel**. Questo nuovo approccio non si limita a rendere i punti vendita esteticamente più accattivanti, ma mira a migliorare l’esperienza del cliente attraverso una disposizione strategica dei prodotti e aree interattive. Oltre ai nuovi punti vendita, sono stati investiti **15,6 milioni di euro** per ammodernare **13 negozi esistenti**, garantendo che anche i locali già operativi possano beneficiare delle ultime tecnologie e configurazioni d’acquisto.

Al centro di questo processo vi è l’obiettivo di trasformare l’intera rete di vendita in una piattaforma esperienziale. L’integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate e devices mobili per il pagamento, attraverso il sistema **“Payment-on-the-Floor”**, rappresenta un esempio concreto della direzione intrapresa. Questo approccio non solo snellisce il processo di acquisto, riducendo le code ai registratori di cassa, ma consente anche ai consulenti di dedicare un’attenzione più personalizzata ai clienti, favorendo una consulenza di vendite più qualificata.

Guardando al futuro, MediaWorld non intende fermarsi qui: gli investimenti in apertura e ristrutturazione dei punti vendita sono parte di una visione più ampia che pone il cliente al centro. Ogni nuova apertura e rinnovamento è progettato per non solo incrementare la vendita fisica, ma anche per integrare l’offerta fisica con le soluzioni online. Negli attuali contesti di mercato, è fondamentale che i punti vendita non siano solo locali di acquisto, ma anche centri esperienziali dove il cliente possa esplorare, interagire e ricevere consulenze dedicate sul vasto assortimento di prodotti disponibili, riflettendo così l’impegno di MediaWorld a evolvere come piattaforma omnicanale.

Performance di vendita e quota di mercato

Durante l’anno fiscale 2024, MediaWorld ha dimostrato una performance di vendita decisamente positiva, contrariamente alla tendenza generale del mercato che ha visto una contrazione complessiva delle vendite. In un contesto dove il settore dell’elettronica ha registrato una flessione di ben **3,6%**, l’azienda è riuscita a contenere la propria riduzione e a guadagnare una quota di mercato di **0,2%** nel canale fisico. Questo risultato è indicativo della strategia efficace di MediaWorld, che ha saputo rispondere alle sfide con misure proattive e innovative.

Analizzando i dati specifici, l’anno solare ha confermato una performance ancor più rilevante, con un incremento della quota di mercato che ha superato il mezzo punto percentuale. In un periodo in cui l’e-commerce tecnologico ha visto una contrazione, MediaWorld ha intrapreso una netta inversione di tendenza, chiudendo l’anno in territorio positivo nelle vendite online. Questi successi possono essere attribuiti agli investimenti strategici nel settore IT e alla rapida implementazione di servizi innovativi. Un esempio di ciò è dato dal servizio di ritiro gratuito negli store, noto come “**Pick up entro 30 minuti dall’ordine**”, che ha raggiunto performance superiori alle aspettative, generando oltre il **15%** del fatturato totale degli ordini online durante i periodi di alta stagione.

I risultati in termini di fatturato e quota di mercato sottolineano l’efficacia delle strategie omnicanale di MediaWorld. L’azienda ha saputo integrare le vendite fisiche e online in modo fluido, permettendo ai clienti di navigare tra le diverse modalità di acquisto con facilità. Questa capacità di adattamento e innovazione ha non solo mantenuto la solidità del brand, ma ha anche posizionato MediaWorld come leader nel settore, contribuendo al miglioramento continuo dell’esperienza cliente.

Iniziative di sostenibilità e responsabilità sociale

In un contesto in cui la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa sono diventati fattori critici per il successo delle aziende, MediaWorld ha intrapreso un percorso significativo per dimostrare il proprio impegno in queste aree. Durante l’anno fiscale 2024, l’azienda ha lanciato diverse iniziative volte a promuovere pratiche commerciali sostenibili e a contribuire attivamente al benessere delle comunità in cui opera. Con un focus sull’efficienza energetica, MediaWorld ha implementato strategie per rendere i suoi punti vendita sempre più sostenibili, abbracciando l’uso di energia rinnovabile e installando colonnine di ricarica per veicoli elettrici in vari punti strategici.

Un elemento chiave della strategia di sostenibilità di MediaWorld è rappresentato dal programma di circular economy denominato ‘**BetterWay**’. Tale programma ha visto un significativo incremento nelle iniziative di ritiro e supervalutazione dell’usato, registrando un volume quadruplicato. Inoltre, la vendita di prodotti ricondizionati ha raggiunto quota **23.000 unità**, dimostrando l’efficacia dell’azienda nell’incentivare comportamenti di consumo più responsabili. Queste azioni non solo riducono l’impatto ambientale, ma fungono anche da supporto per le famiglie, contribuendo ad alleviare le pressioni economiche attraverso l’accesso a tecnologie sostenibili e ricondizionate.

In aggiunta al suo impegno ambientale, MediaWorld ha dimostrato un forte interesse per il supporto delle comunità locali attraverso il progetto ‘**MediaWorld Labs**’. Attraverso questa iniziativa, l’azienda ha effettuato donazioni tecnologiche e ha creato laboratori informatici per scuole e ospedali, rafforzando la propria presenza sociale e la responsabilità verso il territorio. L’opportunità di fornire risorse educative e strumentazioni avanzate rappresenta un modo concreto per MediaWorld di restituire ai territori in cui opera.

Queste iniziative non solo testimoniano l’approccio proattivo dell’azienda verso la sostenibilità, ma contribuiscono anche a costruire una reputazione positiva, essenziale in un mercato sempre più attento a questi temi. Con un impegno costante nell’integrazione delle pratiche ESG nelle proprie operazioni di business, MediaWorld si posiziona come un leader responsabile, pronto a cogliere le opportunità offerte da un consumatore sempre più consapevole e orientato ai valori. La sinergia tra innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale è, senza dubbio, un pilastro fondamentale su cui MediaWorld intende continuare a costruire la propria impronta nel mercato e nella società.