michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Mediaset rivoluziona il prime time, Forbidden Fruit sparisce da Canale 5

Mediaset rivoluziona il prime time, Forbidden Fruit sparisce da Canale 5

Forbidden fruit cambia palinsesto su Canale 5: cosa succede e perché

La soap turca Forbidden fruit, amatissima dal pubblico italiano, subisce un nuovo cambio di palinsesto su Canale 5. Mediaset ha deciso di cancellare, a partire da giovedì 2 aprile, l’appuntamento in prima serata, mantenendo però invariata la programmazione quotidiana in daytime.
La novità riguarda esclusivamente la fascia del giovedì sera, che sarà occupata dal nuovo show comico di Pio e Amedeo, intitolato Stanno tutti invitati, in onda per tre settimane dal ChorusLife Arena di Bergamo.
La scelta interrompe la “spinta accelerata” che finora aveva consentito alla terza stagione della serie di avvicinarsi più rapidamente al ritmo di messa in onda turco, dove è già terminata la sesta stagione e si attende la settima, già confermata.

In sintesi:

  • Canale 5 cancella la prima serata del giovedì dedicata a Forbidden fruit.
  • Resta invariata la programmazione quotidiana pomeridiana della soap turca su Canale 5.
  • Il giovedì sera arriva lo show Stanno tutti invitati di Pio e Amedeo.
  • Lo stop alla serata rallenta l’allineamento con le stagioni già concluse in Turchia.

Dettagli sul nuovo palinsesto Mediaset e impatto sui fan della soap

La rimozione del triplice appuntamento serale del giovedì frena il ritmo di avanzamento di Forbidden fruit verso le stagioni più recenti trasmesse in Turchia. Per alcune settimane i fan italiani avevano beneficiato di una programmazione intensiva: sette giorni su sette in daytime più la maratona in prime time, che aveva permesso un’accelerazione sensibile delle trame della terza stagione.

Con la nuova impostazione, resterà attivo solo il blocco pomeridiano su Canale 5: dal lunedì al venerdì circa dalle 14:15 alle 14:45, il sabato e la domenica dalle 14:25 alle 15:00. Si tratta di episodi interi, ma senza il “traino” aggiuntivo della prima serata.

Al posto della soap, il giovedì sera la rete principale Mediaset punterà su Stanno tutti invitati, show celebrativo dei 25 anni di carriera del duo comico Pio e Amedeo, con ospiti dal mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, in onda dal 2 al 16 aprile dal ChorusLife Arena di Bergamo.

Prospettive future per Forbidden fruit e strategie Mediaset

Lo stop alla prima serata rallenta il possibile riallineamento con le stagioni più avanzate di Forbidden fruit, già giunta al sesto capitolo in Turchia e con una settima stagione confermata.

La scelta suggerisce una strategia Mediaset orientata a presidiare il daytime con le soap e a sperimentare la prima serata con produzioni di intrattenimento ad alto impatto come quelle di Pio e Amedeo.

Non è escluso che, in base agli ascolti e alla tenuta del fenomeno turco, il gruppo possa riconsiderare in futuro nuove collocazioni serali per la serie, soprattutto in vista dell’arrivo delle stagioni successive già molto attese dal pubblico italiano.

FAQ

Quando finisce la prima serata di Forbidden fruit su Canale 5?

La prima serata di Forbidden fruit termina dal 2 aprile, quando Canale 5 sostituisce la soap con lo show di Pio e Amedeo.

Forbidden fruit continua in daytime su Canale 5? Orari aggiornati

Sì, continua regolarmente: dal lunedì al venerdì circa 14:15-14:45, sabato e domenica circa 14:25-15:00, sempre su Canale 5.

Perché Mediaset ha tolto Forbidden fruit dalla prima serata del giovedì?

La decisione risponde alla strategia di testare il giovedì con lo show comico Stanno tutti invitati di Pio e Amedeo, ritenuto più competitivo.

Forbidden fruit avrà davvero una settima stagione in Turchia?

Sì, la produzione turca ha confermato una settima stagione, dopo la conclusione della sesta, già trasmessa nel Paese d’origine.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Forbidden fruit?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache