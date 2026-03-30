Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mediaset rivoluziona il prime time, Forbidden Fruit sparisce da Canale 5

Forbidden fruit cambia palinsesto su Canale 5: cosa succede e perché

La soap turca Forbidden fruit, amatissima dal pubblico italiano, subisce un nuovo cambio di palinsesto su Canale 5. Mediaset ha deciso di cancellare, a partire da giovedì 2 aprile, l’appuntamento in prima serata, mantenendo però invariata la programmazione quotidiana in daytime.

La novità riguarda esclusivamente la fascia del giovedì sera, che sarà occupata dal nuovo show comico di Pio e Amedeo, intitolato Stanno tutti invitati, in onda per tre settimane dal ChorusLife Arena di Bergamo.

La scelta interrompe la “spinta accelerata” che finora aveva consentito alla terza stagione della serie di avvicinarsi più rapidamente al ritmo di messa in onda turco, dove è già terminata la sesta stagione e si attende la settima, già confermata.

In sintesi:

Canale 5 cancella la prima serata del giovedì dedicata a Forbidden fruit .

. Resta invariata la programmazione quotidiana pomeridiana della soap turca su Canale 5.

Il giovedì sera arriva lo show Stanno tutti invitati di Pio e Amedeo .

di . Lo stop alla serata rallenta l’allineamento con le stagioni già concluse in Turchia.

Dettagli sul nuovo palinsesto Mediaset e impatto sui fan della soap

La rimozione del triplice appuntamento serale del giovedì frena il ritmo di avanzamento di Forbidden fruit verso le stagioni più recenti trasmesse in Turchia. Per alcune settimane i fan italiani avevano beneficiato di una programmazione intensiva: sette giorni su sette in daytime più la maratona in prime time, che aveva permesso un’accelerazione sensibile delle trame della terza stagione.

Con la nuova impostazione, resterà attivo solo il blocco pomeridiano su Canale 5: dal lunedì al venerdì circa dalle 14:15 alle 14:45, il sabato e la domenica dalle 14:25 alle 15:00. Si tratta di episodi interi, ma senza il “traino” aggiuntivo della prima serata.

Al posto della soap, il giovedì sera la rete principale Mediaset punterà su Stanno tutti invitati, show celebrativo dei 25 anni di carriera del duo comico Pio e Amedeo, con ospiti dal mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, in onda dal 2 al 16 aprile dal ChorusLife Arena di Bergamo.

Prospettive future per Forbidden fruit e strategie Mediaset

Lo stop alla prima serata rallenta il possibile riallineamento con le stagioni più avanzate di Forbidden fruit, già giunta al sesto capitolo in Turchia e con una settima stagione confermata.

La scelta suggerisce una strategia Mediaset orientata a presidiare il daytime con le soap e a sperimentare la prima serata con produzioni di intrattenimento ad alto impatto come quelle di Pio e Amedeo.

Non è escluso che, in base agli ascolti e alla tenuta del fenomeno turco, il gruppo possa riconsiderare in futuro nuove collocazioni serali per la serie, soprattutto in vista dell’arrivo delle stagioni successive già molto attese dal pubblico italiano.

FAQ

Quando finisce la prima serata di Forbidden fruit su Canale 5?

La prima serata di Forbidden fruit termina dal 2 aprile, quando Canale 5 sostituisce la soap con lo show di Pio e Amedeo.

Forbidden fruit continua in daytime su Canale 5? Orari aggiornati

Sì, continua regolarmente: dal lunedì al venerdì circa 14:15-14:45, sabato e domenica circa 14:25-15:00, sempre su Canale 5.

Perché Mediaset ha tolto Forbidden fruit dalla prima serata del giovedì?

La decisione risponde alla strategia di testare il giovedì con lo show comico Stanno tutti invitati di Pio e Amedeo, ritenuto più competitivo.

Forbidden fruit avrà davvero una settima stagione in Turchia?

Sì, la produzione turca ha confermato una settima stagione, dopo la conclusione della sesta, già trasmessa nel Paese d’origine.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Forbidden fruit?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.